Sorti tout droit d'une borne d'arcade grâce à Last Boss 88, voici Shinorubi, un jeu de tir inspiré du bullet hell, du Danmaku ou du manic shooter. Il pleut des balles et du désordre sur l'écran. Il y a un semblant de scénario même : Depuis mille ans, la famille BAÄA dirige la planète Shinorubi d’une main de fer et d’une tyrannie totale. Il se trouve que cette planète est la source de la substance appelée RR, un composé qui offre une puissance infinie et une longévité exceptionnelle à son possesseur. Depuis cent cinquante ans, le roi Shinorubi, R.LOYD III, et ses six fils sont partis en guerre à travers l'espace contre les empires TRADDESS et ZOOGT, laissant sa cruelle fille Nemesis et cinq généraux garder la planète. Une alliance unique de huit mercenaires experts tentera de mettre fin à la dictature de la famille BAÄA, en prenant possession de leur complexe particulier et dangereux en exploitant une singularité de la planète qui se produit une fois tous les mille ans. La nuit infinie arrive sur Kaddin, la capitale, alors que les vaisseaux spatiaux se préparent à s'approcher. Comme dans ce cas et comme le veut la tradition, l’intrigue d’un enfer de balles ne peut être autre chose qu’un prétexte pour nous emmener dans un voyage dans l’espace.Le gameplay de Shinorubi nécessite beaucoup d'attention, toute concentrée sur l'esquive de la cascade de balles qui nous arriveront à chaque étape. Pourtant, le seul effort réel demandé au joueur se limite à cela ; esquivez et maintenez X pour tirer en rafale. D'autres bullet hell rendent souvent les jeux plus excitants avec des améliorations, telles que des power-ups destructeurs ou de défense, et à la place, Shinorubi se limite aux médailles à collecter pour gonfler le score et aux bombes limitées typiques à larguer en cas de difficultés sérieuses. Et vu la portée et les arcs d'attaque de tous les vaisseaux, pour le moins disproportionnés et exagérés, il suffira juste de faire attention à ce que votre hitbox (littéralement un cube dix fois plus petit que notre propre vaisseau) évite d'entrer en contact avec un projectile. ennemi et en attendant, devenez fou avec le tir automatique. Shinorubi tente effectivement de stimuler les joueurs en proposant un second mode de tir, mais sans succès. Le moyen serait de maintenir enfoncé le bouton Carré pour diriger tous les lasers sur un seul point, ce qui augmente très légèrement le montant des dégâts et qui, en revanche, ralentit considérablement les mouvements du navire. Frapper un certain nombre de fois avec ce focus remplira la barre de Fièvre, qui confère cependant un léger pouvoir pouvant faire des dégâts pendant quelques secondes ; un jeu qui n'en vaut pas la chandelle. Le jeu tente également avec des variantes du jeu principal et avec quelques modificateurs, comme le joli mode Pink Pigs, mais pas de quoi bouleverser la qualité du titre .En plus du rapport risque/efficacité déséquilibré décrit ci-dessus, il y a un énorme problème avec la version console de Shinorubi et il est purement visuel. Malgré une qualité d'image cristalline et fluide, ainsi qu'une conception de personnages et de modèles vraiment remarquables, le principal problème du jeu réside dans sa résolution d'écran. Tout est beaucoup, beaucoup trop grand : le vaisseau et l'arc de feu occupent pratiquement tout le téléviseur, au point que lors d'une fusillade, il deviendra impossible d'observer le décor et même de comprendre où sont les ennemis. Pour donner un exemple, jouer à Shinorubi sur PlayStation 5, c'est comme avoir des icônes de dossiers sur votre PC si grandes que vous ne pouvez pas voir le fond d'écran en arrière-plan. L'insulte supplémentaire vient du site officiel du jeu, où l'utilisation d'un moniteur vertical est fortement recommandée. Ce qui ne convient donc pas du tout au combo traditionnel canapé et téléviseur. Plus difficile que de conquérir une planète, obtenir un platine dans Shinorubi demande beaucoup de dévouement et de précision. Pour ne donner que quelques exemples, le joueur devra terminer le jeu dans toutes les difficultés et éviter les game overs pour chacune des parties, demandant ainsi de terminer le titre avec un seul crédit. L'achèvement de modes supplémentaires tels que Boss Rush avec un seul crédit est également requis. La folie de la fièvre.Shinorubi est un jeu avec une excellente prémisse qui se perd cependant dans des absurdités. Les lumières trop vives, la mauvaise orientation de l'écran par défaut et le manque de stimuli – tels que l'absence de power-ups et un gameplay presque automatique – font de Shinorubi « l'un des nombreux » bullet hell. Ce n'est pas un mauvais jeu, mais certainement avec très peu de caractère.