Si vous pensiez avoir tout vu, nous avons le regret de vous informer que ce n'est pas du tout le cas. Les esprits créatifs fous du studio Ryu Ga Gotoku ont décidé de ne pas lésiner sur les moyens, avec une foire au surréalisme qui atteint de nouveaux sommets historiques pour la série. Like a Dragon : Infinite Wealth est une célébration de l'excès, avec une avalanche de contenu supplémentaire qui relègue le concept de l'histoire principale au second plan. Il y a trop de viande sur le feu pour ne pas y goûter. Le site évocateur d'Hawaï nous permet également de devenir des gérants d'hôtel, explorant ainsi une nouvelle frontière dans la série. Du côté de la narration, le rythme est plus lent et plus comprimé dans les premières mesures. Le préambule japonais s'éternise et souffre, selon toute vraisemblance, du choix des développeurs d'élever The Man Who Erased His Name du rang de préambule à celui de jeu à part entière. Nous aimerions poursuivre notre diatribe, mais nous finirions par nous attirer vos foudres. Les deux protagonistes incontestés de la série, Kazuma Kiryu et Ichiban Kasuga (alias Ichi), se retrouvent face à un destin qui leur réserve des choix très clairs et différents. Le premier a vu la naissance, la croissance et l'évolution de la série Yakuza jusqu'à un tournant générationnel qui a coïncidé avec l'introduction du personnage d'Ichi. Ryu Ga Gotoku Studio a voulu faire comme celui qui gardait "deux pieds dans une chaussure", laissant deux jeux distincts qui semblaient suivre deux voies différentes. The Man Who Erased His Name a considérablement rapproché ces deux voies, jusqu'à ce qu'elles coïncident parfaitement dans Infinite Wealth. L'histoire de ce que l'on peut définir, sans l'ombre d'une présomption, comme le huitième chapitre de la série régulière, avance après la grande dissolution des clans Tojo et de l'alliance Omi. Tant de membres de ces honorables familles se sont retrouvés, du jour au lendemain, sans emploi. Le bon Ichi, en tant qu'employé zélé d'une agence pour l'emploi, répond aux souhaits de son parrain en les aidant à trouver du travail. Mais cet emploi idyllique prend bientôt fin, laissant notre protagoniste sans emploi. Mais comme on dit dans ces cas-là, une porte se ferme et une autre s'ouvre.Le bon Ichi s'envole pour Hawaï afin de retrouver sa mère biologique, qu'il a toujours crue morte depuis illo tempore. Là, il retrouve le Dragon de Dojima, lui aussi en mission pour les Daidoji. Les problèmes ne manqueront pas sur l'île, et ce n'est pas seulement une ramification des Yakuza qui leur rendra la vie difficile sur l'île paradisiaque. En plus des habituels "problèmes critiques", il y aura de nouvelles amitiés intéressantes à nouer et une multitude de tâches à accomplir. Comparé à Like a Dragon, le rythme narratif d'Infinite Wealth peine à s'accélérer au début. Pour être honnête, le rythme s'accélère vers la fin du troisième chapitre, se prolongeant "littéralement" jusqu'aux quatre premières heures de jeu. Dialogues stériles, personnages apathiques et situations surréalistes : tels sont les aspects qui constituent le leitmotiv des toutes premières impressions du jeu. L'atterrissage à Hawaï est une bouffée d'air frais et à partir de là, le jeu décolle à la verticale. Prenez votre mal en patience et quittez le Japon au plus vite, les efforts en valent la peine. Hawaï étant un décor tropical, il sera même possible de se baigner en pleine mer, un passe-temps qui n'est même pas une fin en soi. : il sera en effet possible de nettoyer les eaux cristallines des déchets et de les recycler en échange de quelques objets et prix. À cela s’ajoute également la météo, où à certains moments il commencera même à pleuvoir. D’un autre côté, Honolulu présente également des conditions de dégradation , nous catapultant dans un contexte criminel et corrompu. Si d’un côté on a une ville plutôt somptueuse, de l’autre on retrouve des quartiers mal entretenus, souvent dominés par des criminels voire des policiers corrompus. Cela souligne le dualisme d'une ville qui vit des moments difficiles pour ses citoyens, mais qui, lorsque cela est nécessaire, sait aussi se montrer comme un véritable paradis pour ses hôtes. Avec la propagation de la criminalité, la capitale peut être considérée comme un paradis infernal, où la beauté tropicale cache sous le sable les dangers et la dégradation qui affligent la ville.D'accord, le combat est au tour par tour et respecte donc les canons attendus du genre jRPG, mais ne l'enfermons pas dans la prison du classique. Infinite Wealth insère une forte typification des personnages, définissant des rôles qui repoussent les limites de l'univers aRPG. Il suffit de penser au rôle de Mechagodzilla qui, avec le style Dragon de Dojima, définit un style de combat pour ses attaques simples, dérogeant parfois à la règle du tour (il en gagne en fait un supplémentaire). Les points de contact avec le passé de la série sont innombrables, pour s'en tenir au titre. La croissance du PG n'est pas encore sous notre contrôle direct, et à chaque montée de niveau les statistiques subissent une amélioration automatique. En fonction de la classe, il existe un ensemble d'équipement dédié, qui peut être acheté dans les magasins ou créé de toutes pièces dans l'atelier (après livraison des matériaux nécessaires). Nous recommandons vivement la seconde solution. Les armes uniques, en combat, sont dévastatrices. Pour ce qui est des activités supplémentaires, tenez-vous bien, cette fois les gens de Ryu Ga Gotoku Studio n'ont pas lésiné sur les moyens. Une légende parle d'un contenu d'environ 100 heures de jeu. Soyons honnêtes : nous n'avons pas eu l'occasion d'apprécier le temps passé sur les différents détours présents, mais en termes de qualité, le niveau atteint est sans précédent dans la série. Hormis quelques "vieux" retours en arrière, comme le karaoké, les fléchettes et les salles d'arcade (avec quelques grands classiques de SEGA), les développeurs n'ont pas mis de limite à leur folie créatrice. Comme, par exemple, parcourir les rues d'Hawaï à vélo dans ce qui ressemble à un hommage au célèbre Crazy Taxi, sauf que cette fois-ci, nous devons livrer de la nourriture en tant que cavalier acrobatique. Ou encore des combats avec des Sujimon, alter-egos des célèbres Pokèmon mais en version humaine. On ne compte plus le nombre de combats et le temps passé à chercher de nouveaux Sujimons à recruter. Et pendant ce temps, la quête principale restait sur le banc de touche.D'un point de vue sonore, le doublage original s'avère une fois de plus incroyablement valable, avec même de l'anglais mélangé à l'interlude hawaïen. En fait, il y aura plusieurs personnages qui, pour des raisons assez évidentes, parleront également la langue anglaise, donnant ainsi un plus grand sentiment de véracité et d'implication dans l'histoire. Cependant, il est également assez désarmant de voir la façon dont parfois l'utilisation du japonais est forcée, en particulier chez les personnages qui sont présumés n'avoir absolument aucune connaissance de la langue et qui auraient dû avoir des barrières linguistiques au moins dans l'échange de mots avec Ichiban. Sur le secteur audio, comme toujours, la qualité reste quasiment inchangée, tandis que la bande sonore réserve quelques chansons intrigantes. De plus, grâce à un lecteur portable, il sera possible d'écouter certains CD audio collectés autour de la carte, qui contiennent des chansons des franchises SEGA et Atlus, dont Persona, Soul Hackers, Sonic et bien plus encore. Petit point sensible pour la localisation français : autant on peut apprécier l'incroyable investissement réalisé par SEGA ces dernières années, dans Like a Dragon Infinite Wealth les textes sont parfois incorrects. En effet, dans plusieurs séquences nous avons remarqué à quel point notre localisation confond trop facilement le genre et la pluralité des mots et même le verbe « être ».La formule magique inventée par les ingénieux esprits créatifs de Ryu Ga Gotoku Studio atteint le seuil des vingt ans d'activité. La série conçue par Toshihiro Nagoshi a toujours réussi à conserver son identité au fil du temps, en améliorant la formule de base de chapitre en chapitre. Le personnage de Kazuma Kiryu a mûri avec le temps, malgré son apparence granitique. De star montante du Yakuza, il s'est retrouvé sans identité, condamné à vivre dans l'anonymat sous la protection du clan Daidoji. Tout cela pour protéger son plus grand amour (que, bien sûr, nous ne dévoilerons pas). En 2019, le dragon de Dojima cède la place à un nouveau personnage maladroit, qui va à l'encontre de la tendance du héros des précédents chapitres de la série. On comprend tout de suite que les développeurs ont voulu donner un nouvel élan à la saga, avec le choix d'abandonner l'action en temps réel au profit du tour par tour dans un parfait style jRPG. Le tout assaisonné d'injections de surréalisme à outrance avec des situations à la limite du paradoxe. Le changement des extrêmes - du trop sérieux au trop sérieux - a été ressenti comme une saine bouffée d'air frais, étant donné que les aventures d'Ichi auraient été considérées comme un spin-off de la saga mère. Bien que nous ayons joué à la version PlayStation 5, il n'était pas possible de choisir entre des modes graphiques privilégiant la fréquence d'images ou la résolution, cependant l'expérience s'est avérée résolument fluide. Construite de toutes pièces, la ville d'Honolulu est un endroit résolument satisfaisant, surtout le soir qui parvient à offrir des vues fascinantes grâce aux reflets des lumières qui se reflètent sur la mer.Nous y voilà. Le choix a été fait de promouvoir Like a Dragon au sein de la série mère, les raisons de ce choix étant directement liées aux événements du jeu. Il y a cependant des aspects qui, pour cette énième expérience avec la série, ont fait défaut. Tout d'abord, l'excès " des excès ", une cacophonie destinée à démontrer que, plus d'une fois, le détachement de la réalité a atteint des niveaux de surréalisme nauséabonds. La caractérisation du personnage d'Ichi s'est avérée péjorative, le décrivant comme un imbécile au quotient intellectuel nettement inférieur à la moyenne. Et que dire des personnages secondaires, qui s'avèrent parfois être plus des boulets que d'autres (à l'exception, bien sûr, de Kiryu). D'un point de vue artistique, la sentence qui voit la fin inexorable du Dragon Engine a finalement été prononcée. Les modèles graphiques sont désormais dépassés et même en termes de définition, le niveau atteint n'est pas le meilleur. En ce qui concerne les atmosphères, rien à redire, comme toujours, du côté de l'expressivité, par contre, il y a des moments de pure gêne. En effet, le pauvre Ichi nous offre des expressions faciales diamétralement opposées au contenu et à la teneur des arguments abordés. De plus, le gros plan sur le visage du protagoniste est indéfendable. En vue de l'arrivée du nouveau moteur, nous espérons une plus grande sensibilité artistique à cet égard. Bien sûr, il ne sera pas possible de démarrer le New Game + (disponible uniquement avec le DLC dédié), mais en terme de longévité Like a Dragon Infinite Wealth se classe comme l'un des chapitres les plus denses : cinquante heures de jeu seront nécessaires rien que pour terminer l'histoire, tandis que pour obtenir le platine, ils dépasseront facilement la limite des cent heures.Un chapitre décidément exagéré. Exagéré dans les situations, avec des événements toujours à la limite du surréalisme, et dans la définition de certains traits de caractère clés. Exagéré aussi dans le contenu supplémentaire, avec une quantité de choses à faire sans précédent dans la série. D'un point de vue narratif, la série atteint un nouveau tournant, mais le rythme peine à décoller. Le Dragon Engine est retiré du jeu, et les raisons en sont évidentes. Le site d'Hawaï est magnifique, et le fait de sortir du Japon a été une bonne bouffée d'air frais.