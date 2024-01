Nous parlons aujourd'hui d'un titre qui nous a profondément marqué tant par les sujets abordés que par la manière dont ils ont été abordés. Aujourd'hui, nous parlons de War Hospital , le dernier titre développé par les gars de Brave Lamb Studio, un titre qui vous fait vivre le frisson d'avoir à gérer un hôpital de campagne en temps de guerre. Le sujet est absolument délicat, nous en sommes bien conscients et nous essaierons de le traiter de la manière la plus aseptique possible, en gardant toujours à l'esprit que nous parlons d'un jeu et non de la réalité. Commençons par les bases, War Hospital est un jeu de gestion , un genre qui, à lui seul, ne met pas toujours la narration et l'intrigue avant tout et essaie en fait de concentrer les efforts de production sur les mécanismes de jeu. War Hospital ne s'écarte pas de la formule « traditionnelle » du genre mais fait plutôt grand usage de l'histoire et du contexte dans lesquels se déroule le jeu. Le choix des développeurs, de ce point de vue, a été absolument prudent et raffiné : oubliez les blagues et les événements absurdes que vous avez vécus en gérant un hôpital dans Two Point Hospital et nous nous préparons à devoir affronter les horreurs de la guerre mais pas seulement.War Hospital se déroule dans une époque très précise : nous sommes en 1918, nous sommes en Angleterre et la Première Guerre mondiale fait rage. La Grande Guerre a fait des victimes dans toutes les régions d'Europe et nous nous retrouvons dans le rôle du major Henry Wells , un médecin de guerre aujourd'hui à la retraite, rappelé pour gérer un hôpital de campagne. Il va sans dire que les ressources ne sont certainement pas abondantes et que le monde auquel vous aurez affaire ressemblera plus à l’enfer que vous ne pouvez l’imaginer. Si, habituellement, dans les jeux de guerre, vous êtes appelé à jouer le rôle du bourreau, ici vous devrez sauver des vies, chaque vie sauvée aidera non seulement la cause mais permettra à une personne de rentrer chez elle dans sa famille. Nous souhaitons dire quelques mots justement sur cet aspect « humain » de War Hospital : chaque soldat qui entrera dans votre hôpital de campagne n'aura pas seulement des blessures ou des blessures, il aura aussi son propre parcours, sa propre histoire, sa propre vie au-delà du guerre. L'idée d'humaniser les soldats qui franchiront la frontière de votre structure est impactante et vous placera, à chaque fois, avec une grande responsabilité quant aux décisions que vous aurez à prendre car, d'un autre côté, War Hospital est un jeu de lequel le joueur est appelé principalement à prendre des décisions. Avant de vous parler du gameplay, nous aimerions vous rappeler que War Hospital est localisé en français et que la traduction est également bien faite.Comme nous l'écrivions juste au dessus, War Hospital est un logiciel de gestion assez classique, ce qui change par rapport aux autres logiciels du genre c'est la notion de "ressource" et, surtout, l'approche que nos choix auront sur les vies (heureusement uniquement virtuelles) des personnages qui bougent à l'écran. On peut définir War Hospital comme un jeu de gestion de survie puisque l’utilisation optimisée de ressources très limitées sera centrale à la progression de votre partie. En revanche, gérer un hôpital de campagne en pleine guerre n’est absolument pas une tâche simple et réussir à le faire fonctionner avec le peu de personnel et le matériel très limité mis à disposition n’est absolument pas une chose simple. La boucle de jeu est, en elle-même, assez simple : ici vous n'aurez pas de routes à construire, de ponts à ériger ou de nouvelles structures à fabriquer pour faire grandir "votre royaume", ici vous devrez gérer des gens, vos médecins, infirmières et travailleurs de terrain de manière optimale pour garantir que le plus grand nombre possible de vies soient sauvées. Ici, le nombre de vies sauvées est précisément la valeur qui indique à quel point vous travaillez (et donc jouez). Sauver tout le monde n'est pas possible (à tel point que vous aurez des personnes qui devront également s'occuper de la gestion du cimetière) et choisir qui opérer en premier ou à qui confier les soins en premier sera une chose à laquelle vous devrez constamment faire face. C'est précisément dans cette phase de choix que War Hospital fait preuve d'un souci du détail hors du commun : outre l'état de santé du soldat qui se présentera à votre porte, vous aurez également l'occasion de connaître des aperçus de sa vie, s'il a des enfants, s'il a quelqu'un qu'il attend à la maison et ainsi de suite. Toutes ces données vous aideront à prendre des décisions : pour jouer « bien » à War Hospital, vous ne devez sous-estimer aucune de ces informations.Bien évidemment, outre les patients qui se présentent à votre hôpital, les autres protagonistes sont les médecins, les infirmiers et, plus généralement, tout le personnel qui permet à votre hôpital d'avancer. Même dans ce cas, vous serez appelé à gérer les ressources avec tête et cœur, car tout mauvais choix peut mettre de nombreuses vies en danger. Choisir quand mettre les médecins au repos sera essentiel : un médecin reposé peut opérer en pleine forme, mais si vous ne le reposez pas suffisamment, il risque d'être dangereux pour lui-même et pour les autres. Évidemment, vous aurez l'opportunité d'agrandir votre structure avec de nouvelles tentes et du nouveau personnel mais, généralement, vous devrez mieux gérer plutôt que « agrandir ». Une dernière mécanique qui nous a semblé très bien mise en œuvre concerne la décision finale (c'est-à-dire une fois que chaque patient a été soigné) de définir la destination du soldat désormais guéri : vous pouvez le faire revenir au front (par contre il faut garder l'hôpital défendu), vous pouvez le faire rentrer chez lui ou l'envoyer au centre de commandement. Chacun de ces choix affectera une partie des ressources dont vous disposez, alors faites ces choix avec une extrême prudence.On peut le dire sans détour : d'un point de vue artistique et technique, War Hospital ne restera certainement pas dans les annales du jeu vidéo. Cela ne veut pas pour autant dire que la production a ses idées intéressantes et propose quelques scènes également agréables à regarder. Tout d'abord, nous aimerions souligner comment l'équipe de développement a concentré ses efforts pour rendre tout "réaliste mais pas trop réaliste" en essayant d'immerger le joueur dans le monde du jeu sans l'enfermer à l'intérieur. Nous avons apprécié la façon dont les développeurs ont créé les différents soldats, en essayant de varier et de rendre chacun d'eux unique au sein du jeu. Ce choix contribue beaucoup au réalisme de la production. D'un point de vue technique, War Hospital n'est pas un miracle et dispose d'un moteur graphique bien adapté au type de production mais qui ne vous laissera pas bouche bée. Nous avons essayé la version PS5 et le titre tourne raisonnablement bien, certes quelques ralentissements ici et là sont perceptibles mais rien qui puisse affecter le gameplay. Nous avons également détecté quelques bugs mais rien de particulièrement problématique. La bande-son est également bonne et fait très bien son travail épaulée par une gestion décidément bonne des effets.War Hospital est certes un titre original pour les thèmes abordés mais assez classique en termes de mécaniques de gameplay. Nous avons vraiment apprécié l'effort fait par les développeurs pour essayer d'"humaniser" les soldats qui se présentent à l'hôpital en racontant une partie de leur vie et en essayant de plonger le joueur dans un véritable enfer. Le choix de toujours garder des ressources très limitées permet au titre de toujours garder le joueur sur le fil du rasoir et l'oblige à faire des choix que, parfois, il n'aurait pas voulu faire.