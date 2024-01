Développée et publiée par Digital Happines , DreadOut est une série appartenant au genre du survival horror avec une claire inspiration de la bien plus connue saga Project Zero. Le premier chapitre de DreadOut a été publié en deux épisodes : le premier acte en 2014 et le deuxième en 2015. Malgré une réponse résolument tiède, tendant vers le négatif, les développeurs ont décidé, après presque dix ans, de réessayer avec une suite officielle et composé d'un seul acte. Bref, un titre complet intitulé, justement, DreadOut 2, la suite directe du premier chapitre. Nous devrons faire face aux choix malheureux que la protagoniste, une certaine Linda, a fait lors de sa première aventure. Ne vous inquiétez pas, les développeurs, bien conscients du succès public pas très important, ont décidé d'insérer un petit extra constitué d'une sorte de bande-annonce qui résume - de manière peu exhaustive - les principaux événements du premier chapitre. On apprend ainsi que Linda est lycéenne et qu'avec un groupe d'amis et son professeur, elle était occupée (dans le premier jeu) à profiter d'une journée en dehors de l'école. Malheureusement pour eux, ils découvrent vite qu'ils se sont égarés et se retrouvent bloqués dans un village extravagant où des événements paranormaux vont bientôt se faire connaître et bouleverser souvent leur vie de manière définitive. De plus, les événements du premier chapitre se terminent par la libération du serpent Blorong , une entité maléfique aux intentions très désagréables.Linda sort indemne des événements du premier chapitre pour deux raisons : elle peut sentir les entités surnaturelles et elle est douée pour s'échapper - en plus d'avoir une bonne dose de chance. Mais revenons au présent, à DreadOut 2 : des mois se sont écoulés depuis le premier épisode et Linda tente de revenir à une vie normale. Cependant, en plus des horreurs qu'elle a vécues, elle est également soupçonnée d'être à l'origine des décès de la première aventure et non, personne ne la croie. Les mêmes camarades de classe la voient sous un jour négatif et Linda ne va donc pas très bien. Mais, pour compléter un plan merveilleusement négatif, les esprits du premier chapitre s'élèvent et envahissent également la ville où vit Linda et elle est la seule malheureuse capable de les voir et donc de se rendre compte du danger potentiel qui s'étend dangereusement. Linda sera-t-elle également capable de surmonter cet autre désastre ?DreadOut 2 a une structure de monde semi-ouvert divisée en missions principales et secondaires. L'aspect clé de l'ensemble du titre est lié au folklore indonésien, ici fidèlement rapporté et exploré avec des créatures et des légendes fidèlement transportées. Une plongée dans la culture surnaturelle indonésienne qui nous est presque totalement inconnue et qui possède un potentiel considérable. La plupart de nos concepts liés à la renaissance, à l'au-delà, aux odeurs et aux effets d'ombre et de lumière sont complètement bouleversés (du moins en grande partie) et révisés sous des perspectives nouvelles et surprenantes. DreadOut 2 regorge de créatures farfelues mais toutes ne sont pas maléfiques. Certains ont peur, d’autres veulent être compris, etc. Linda a pour tâche de les exorciser mais pour le faire correctement, elle devra d'abord apprendre à les connaître. On se voit donc engagés dans de véritables voyages dans des lieux assez vastes (quoique techniquement à l'envers) pour tenter de plonger plus profondément dans un monde qui, sans trop de fioritures, a un charme indéniable dans le folklore . Mais comment procéder à l’exorcisation proprement dite ? L'héroïque (?) Linda a la capacité – comme dans Project Zeroe – d'exorciser les fantômes grâce à son smartphone (à la batterie éternelle). La lampe de poche du smartphone est utile pour éclairer les environnements sombres (et il y en aura) tandis que l'appareil photo pourra nous faire voir les innombrables fantômes cachés dans la réalité. Comme dans Alan Wake, certains fantômes sont sensibles à la lumière tandis que d'autres la craignent et/ou souffrent au contact, étant endommagés. La caméra sera notre outil le plus fidèle et, évidemment, le plus utilisé mais ce n'est pas le seul.Dans ce chapitre, d'une manière inédite, des armes à courte portée ont été introduites - temporaires et souvent collectées dans les niveaux - utiles pour tuer des ennemis "physiques" (nouvelle typologie pour la saga). Il existe également des boss que l'on peut vaincre en profitant de certains éléments de l'environnement ou en mémorisant leurs schémas d'attaque ou encore en alternant nos modes d'attaque (smartphone et armes physiques). Enfin, il existe des types d'ennemis impossibles à vaincre et dans ce cas la seule possibilité qui s'offre à nous est de se cacher (souvent dans des endroits impensables ou très discutables). DreadOut 2 n'a pas de gros problèmes de rythme à cet égard même si les phases de moins d'action sont décidément plus composées et libres (c'est au joueur de décider comment les exploiter). Côté horreur , DreadOut 2 n'innove en rien. Les jump scares - présents - pourraient être des "intercoms" pour ceux qui expérimentent ce genre mais la force du titre réside, une fois de plus, dans son bestiaire (en partie imprévisible, en partie véritablement horrifique). Les transitions du monde de l'horreur au monde réel sont fascinantes et bien rendues, avec les conséquences in-game nécessaires dont Linda sera, malgré elle, victime - un peu à l'image de cette petite perle brute de Deadly Premonition.Graphiquement parlant, DreadOut 2 déçoit. Il a du potentiel, c'est indéniable mais il est clair qu'il n'a pas la capacité de le démontrer pleinement. Ce n'est pas lié au portage sur Nintendo Switch, le jeu était déjà resté bloqué il y a plusieurs générations sur les autres consoles. Construit sur Unreal Engine 4, le jeu apporte sans doute des améliorations par rapport à son prédécesseur, mais il reste tout de même peu impressionnant au premier abord et la qualité des textures n'est pas excellente. Même techniquement, malgré les progrès réalisés par rapport au premier chapitre, DreadOut 2 reste toujours faible. En effet, le fait est que Linda n’est pas facilement maniable. Le personnage protagoniste est maladroit, réagit mal et cela dans les moments les plus excités - notamment dans les combats de boss - peut conduire à mourir et mourir et mourir... transformant le processus ludique en phases de trail & error où c'est plus la chance qui intervient que l'habileté objective du joueur. Dans tous les cas, ceux qui seront patients seront récompensés. À tout le moins, les images restent stables à 30 fps la plupart du temps. Dommage, sachant que le jeu vit paisiblement du folklore et des créatures, seule vraie raison de vivre l'aventure jusqu'au bout. Le son est moyen, avec des effets agréables qui s'accordent bien avec les différentes phases du jeu, alimentant tantôt la terreur, tantôt un calme passager. La musique complète alors le tout, alimentant le bon niveau d'anxiété, idéal pour une horreur de ce type. Notons que le jeu n'est pas localisé en français, ce qui est toujours regrettable, même si ce n'est pas très pénalisant.DreadOut 2 n'est pas facile à évaluer. Ceux qui aiment l'horreur et sont prêts à affronter un système de jeu en partie en bois et comportant des moments résolument frustrants trouveront un monde très profond, composé de créatures surnaturelles inspirées de véritables légendes. Un jeu qui partage une tranche de culture absolument fascinante, malheureusement mise à mal par une structure graphique décidément en décalage avec son temps.