En 2017, le précédent Warrior dédié à la saga Nintendo avait en grande partie convaincu les joueurs et les critiques, et c'est sans aucun doute l'un des titres de la première année du lancement de la Switch dont on se souvient avec le plus d'affection. L'œuvre originale posait des prémisses très originales, se présentant comme une combinaison intéressante entre le Musou si cher à Omega Force (et Koei) et la série Fire Emblem. Fire Emblem Warriors Three Hopes est un produit difficile à analyser; pas tant parce que c'est un titre complexe, varié et toujours plein d'éléments qui peuvent nous garder collés à l'écran pendant des heures; parce qu'il va encore plus loin dans sa combinaison du genre Musou aux composants qui ont fait que Fire Emblem est adoré dans le monde entier, en particulier Three Houses. En effet, comme nous le verrons, hors système de combat, le jeu est extrêmement similaire au chapitre principal sorti en 2019 et il y a très peu de ses composants qui manquent ou qui ont été modifiés pour mieux convenir à Fire Emblem Warriors. La première grande nouveauté se trouve dans le secteur narratif, qui bien qu'il fasse référence à ce qui est vu dans Three Houses, proposant ainsi une subdivision de l'histoire en trois voies principales (pour les familles Fódlan respectives), suit une voie très différente. Les robes de l'antagoniste ne sont liées qu'à Byleth, le protagoniste avatar de Three Houses, qui dans Fire Emblem Warriors Three Hopes ne devient jamais professeur à l'académie Garreg Mach. Par conséquent, le déroulement des événements varie drastiquement et l'histoire présente ainsi différentes facettes. Cela ne change rien au fait que la longévité de l'œuvre est tout simplement incroyable, si vous comptez recommencer l'histoire après avoir conclu les événements avec l'une des trois maisons. Après tout, dans l'ensemble, l'intrigue est racontée de manière assez dynamique , tant d'événements sont tout aussi compréhensibles, mais il est clair que ceux qui connaissent déjà le continent de Fódlan et ses habitants trouveront l'histoire de Three Hopes encore plus agréable.L'absence d'un épais compartiment narratif était probablement le plus gros défaut du premier Fire Emblem Warriors, mais dans ce chapitre il n'y a absolument rien à craindre. L'histoire racontée suit constamment les lignes de Three Houses, offrant à l'utilisateur des dialogues toujours cohérents avec les personnages et les événements qui la composent. La conception des personnages est en fait l'un des éléments les plus réussis de Three Hopes, qui reconstitue avec un soin maniaque le vocabulaire, les habitudes, les émotions, les joies et les peurs de chaque personnage. Alors, si vous aviez déjà joué à Fire Emblem Three Houses en 2019 et que vous étiez friand d'une maison en particulier, vous serez plus qu'heureux de constater que les élèves avec qui vous avez sympathisé n'ont pas du tout été modifiés, mais plutôt agrémentés de nouveaux dialogues. La nouvelle histoire est ainsi une bouffée d'air frais, offrant à tous ceux qui ont apprécié le dernier chapitre principal de la série une raison de plus de redécouvrir ses personnages emblématiques. Une mention honorable doit être faite au protagoniste, Shez, non plus silencieux comme l'était Byleth en 2019, mais avec un doublage bien à lui qui n'a rien à envier à celui des autres personnages. De cette façon, l'avatar – qui peut encore une fois être à la fois masculin et féminin – acquiert une personnalité propre et l'impact émotionnel lors des affrontements et dans les dialogues est résolument différent. Avoir un protagoniste silencieux est évidemment un choix créatif de l'équipe de développement, et chacun peut l'apprécier ou non. Cependant, nous pensons que le résultat obtenu dans Fire Emblem Warriors Three Hopes était excellent, c'est pourquoi nous le louons dans cette revue. L'ouvrage relie parfaitement narration et gameplay, proposant une fois de plus une zone explorable - un camp de guerre - qui sépare les combats des scènes animées. Ici, nous pourrons parler à nos unités (personnages jouables) et interagir avec de nombreuses structures, dont presque toutes peuvent être améliorées avec des matériaux pour obtenir différents types d'améliorations. L'interaction avec ces lieux , tout comme dans Three Houses, sera essentielle dans les phases précédant les affrontements : pour donner des exemples, il est possible d'améliorer des armes, d'entraîner des unités avec de nouvelles compétences ou encore de leur permettre de changer de classe.Toujours dans le camp, nous pourrons parler à certains des personnages principaux de l'histoire et sympathiser davantage avec eux. Ne pouvant plus explorer le monastère de Garreg Mach, les rendez-vous avec les compagnons de guerre ont été remplacés par une balade à certains endroits, des mécaniques de jeu qui s'inspirent largement d'éléments du roman visuel et qui reprennent très bien ce qui a été vu dans Three Houses. En interagissant de cette manière et de bien d'autres façons, nous pourrons assister à des dialogues spécifiques entre unités qui à leur tour débloqueront des avantages au combat lorsqu'elles effectueront certaines actions. Cependant, nous avons remarqué un plus petit nombre de dialogues de soutien par rapport à Three Houses, même si ce n'est pas un manque si grave sur le plaisir général du titre. Après tout, on comprend à quel point le résultat obtenu par Koei Tecmo, qui a toujours cherché la bonne combinaison entre la formule des Warriors et celle de Fire Emblem, était incroyable quand on constate à quel point les éléments qui composaient le système ludique de Three Houses ont été adaptés pour s'intégrer correctement dans un gameplay différent, style Musou. Ceux qui ont mâché suffisamment longtemps les deux types de titres remarqueront immédiatement comment certains mécanismes essentiels de Three Houses ont été révisés - à première vue, simplifiés - pour mieux s'adapter au style des Warriors. Le travail d'analyse, d'évaluation et de reconstruction de chaque élément est surprenant , et si nous le comparons avec le précédent Fire Emblem Warriors, nous comprenons encore plus sa valeur. Pour donner quelques exemples, dans Fire Emblem Three Houses, lorsqu'une arme était endommagée lors d'un combat, elle devait être réparée ou remplacée par une autre, alors que dans ce titre, elles s'ajustent automatiquement. Toujours dans le chapitre principal, les unités ne pouvaient monter de niveau qu'en acquérant de l'expérience lors des affrontements, mais à la place, nous pouvons dépenser de l'argent pour accélérer le processus dans l'une des structures du camp. Nous parlons dans ces exemples de facteurs qui pourraient sembler une simplification de la dynamique, mais qui au contraire dans Fire Emblem Warriors Three Hopes sont une opportunité de ne pas être confronté à un titre trop punitif et sévère , et que l'on peut donc jouer avec plus légèreté.La fierté du travail effectué par Koei Tecmo se remarque évidemment aussi dans le soin du système de combat, qui apparaît presque toujours très bien emballé. La dynamique principale reflète beaucoup ce qui a été fait dans le premier Fire Emblem Warriors et, comme nous vous l'avons déjà expliqué, elle intègre également les éléments ludiques de Three Houses : ainsi le triangle des armes revient avec des avantages et des inconvénients relatifs, ainsi que la possibilité de sélectionner les unités à amener au combat et de choisir la classe. La composante stratégique est ainsi toujours calibrée au bon point, sans jamais être ennuyeuse ni limitative. Si dans le chapitre précédent l'équilibre général n'était pas particulièrement affecté par le choix de l'utilisation des personnages sur le terrain (ou du moins c'était un moyen d'accélérer les affrontements) dans Three Hopes il sera toujours indispensable de savoir comment bien les gérer. Oubliez d'entrer dans la bataille en utilisant une seule unité, car les chances de défaite seront beaucoup plus probables. À notre avis, le succès de l'équilibrage du système de combat est un excellent résultat qui améliore grandement le plaisir de tous les personnages et de leurs classes relatives. En effet, il sera désormais très important de se défendre de toutes les manières possibles des attaques ennemies, peut-être en faisant une parade parfaite, ce qui nous offre la possibilité de fatiguer l'adversaire et de marquer un coup critique. Chaque bataille aura ses propres conditions de victoire et de défaite, ainsi que des limitations dans les unités déployables, mais il est dommage de ne pas pouvoir en dire autant des cartes , souvent dépourvues d'une caractérisation particulière ou trop similaires entre elles. Nous n'avons même pas remarqué une grande variété de pièges ou de zones dans lesquelles nous pouvons recevoir des dommages ou des malus, ce qui aurait sans aucun doute ajouté une pincée d'attention supplémentaire à la composante stratégique.La progression dans l'histoire se déroule principalement à travers une carte du continent Fódlan, où chaque chapitre en divise une partie en quelques micro-zones : la structure de l'avancement de Three Houses est ainsi retravaillée en une véritable carte dans laquelle on peut décider plus activement là où nous voulons aller. Cette nouveauté rajeunit sensiblement le pendant du titre de 2019, nous offrant enfin un regard plus concret sur le continent de l'histoire. Chaque mission principale accomplie débloquera une partie voisine de la carte, jusqu'au combat qui conclut le chapitre et fait avancer l'intrigue. Cependant, même ici, il y a une composante stratégique, puisqu'il y a des missions qui ont un temps limité (en tours) avant de disparaître, et que la conquête de portions de la carte implique également la réduction de certains bonus. Nous pensons que le système de combat a été construit avec un soin vraiment remarquable et que nous pourrons sans aucun doute passer de nombreuses heures à nous amuser. Après tout, n'oublions pas que nous pouvons rejouer les missions passées et que - comme nous l'avions annoncé - l'histoire se divise en trois grands volets. Il y a aussi une bonne quantité de personnages secrets à débloquer , dans un style Nintendo parfait, ce qui augmente la rejouabilité du titre. Une mention honorable au secteur est que grâce à ses OST de haut niveau , certains tirés de Fire Emblem : Three Houses et arrangés pour ce jeu, ont donné aux batailles un rythme pressant et épique ; ou dans les moments cathartiques pour l'intrigue, le bon rythme de suspense et d'excitation. Idem pour le doublage anglais qui, sans éloge et sans infamie, a bien rempli son office. Le seul véritable maillon faible de Fire Emblem Warriors Three Hopes, qu'il nous semble important de souligner, est qu'il est sujet aux problèmes habituels qui affectent tous les jeux du genre Musou, comme un level design linéaire sans trop de ramifications, des ennemis et des accessoires qui surgissent devant nous, une IA pas trop éveillée et d'autres techniques limites.Mais il faut rendre à César ce qui est à César, et ce Fire Emblem Warriors apporte sur le terrain de nombreuses qualités techniques peu communes , notamment sur le plan visuel et de l'optimisation. Si l'IA n'est pas trop avancée, nous avons une grande diversification d'ennemis avec chacun ses propres particularités qui rendent la bataille intéressante ; Si le level design est simple, on a une carte intuitive pleine d'obstacles qui nous obligent à faire des choix tactiques importants ; Si les ennemis apparaissent devant nous, le jeu a essayé, et a parfaitement échoué, de les contextualiser grâce à un sort de téléportation. De petites choses qui rendent l'expérience beaucoup plus agréable. Ce qui est vraiment louable, c'est, comme mentionné plus haut, la qualité graphique du jeu . Bien que moins détaillé que Hyrule Warriors : L'ère du fléau, nous avons devant nous un très beau jeu à voir, restant fidèle au style graphique proposé dans Fire Emblem : Three Houses , sinon encore plus épuré. Les effets visuels en combat et le soin visuel des cartes du jeu, y compris les arrière-plans et les structures, font du jeu un joli produit phare pour la Nintendo Switch d'un point de vue graphique. Nous ne parlons pas d'un chef-d'œuvre ou de graphismes incroyables, mais compte tenu du type de jeu, donc avec de nombreux modèles à l'écran, et son rythme de progression, le jalon est considérablement grand. En mode multijoueur local - lorsque le ventilateur de votre Nintendo Switch rivalisera de bruit avec celui de la PS3 d'origine - nous n'avons pas remarqué de détérioration de la fréquence d'images, nous pensons donc que nous pouvons le recommander pour vous amuser avec vos amis. Fire Emblem Warriors Three Houses prend également en charge les amiibo - sera-ce une petite chose ? Peut-être, mais Koei Tecmo et Nintendo y ont pensé aussi.Fire Emblem Warriors Three Hopes parvient constamment à représenter le mariage parfait entre la saga stratégique de Nintendo et le genre Musou, sans jamais ennuyer ni limiter le gameplay. Le résultat est un travail très solide et tout aussi divertissant, que tous ceux qui ont aimé Three Houses ou l'un des précédents Warriors de Nintendo devraient essayer.