ESET en position de Champion dans la Canalys Global

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

BRATISLAVA, le 22 janvier 2024 — ESET, un leader mondial en cyber-sécurité, obtient le statut de Champion pour la cinquième année consécutive dans la nouvelle Cybersecurity Leadership Matrix de Canalys 2023. Avec cette importante récompense, l'entreprise réaffirme sa position de fournisseur de sécurité numérique de réputation mondiale et de fournisseur de sécurité de premier plan pour les réseaux partenaires mondiaux.Selon Canalys, un des principaux cabinets d'analyse du marché technologique mondial fournissant une évaluation globale des principaux fournisseurs de cyber-sécurité dotés de programmes de distribution bien établis, ESET est « un des rares fournisseurs de cyber-sécurité à spectre complet, qui couvrent les segments grand public, PME, entreprises et MSP, donnant accès à des renseignements détaillés sur les menaces ».« Depuis la création de l’entreprise, il y a plus de 30 ans, notre but est d’aider nos partenaires à développer leurs activités de cyber-sécurité et de protéger leurs clients contre tous les types de menaces en innovant et en renforçant constamment les protections offertes par notre technologie multicouche. L'amélioration ciblée de notre offre et le fait d'être nommé Champion pour la cinquième fois consécutive confirment l'impact de nos efforts. Nous sommes fiers d'être bien cotés par nos partenaires. Ainsi, ils reconnaissant la valeur de nos investissements dans nos plates-formes et nos systèmes », a déclaré Miroslav Mikuš, président des ventes mondiales.La capacité d'ESET à planifier et coordonner de façon centralisée ses stratégies de commercialisation et sa politique consistant à donner aux partenaires et aux bureaux nationaux les moyens de mener des campagnes et actions commerciales adaptées aux marchés locaux sont des facteurs clés de son statut de Champion. D'autres domaines clés qui obtiennent toujours des notes élevées des partenaires d'ESET sont la qualité de la gestion des comptes et du support technique, ainsi que la facilité générale de faire des affaires.Aujourd’hui, le réseau d'ESET compte plus de 10.000 MSP actifs et 24.000 revendeurs actifs. Le chiffre d’affaires du segment MSP, avec une croissance de 30%, reste un élément central de la stratégie d’ESET. L’entreprise a renforcé sa proposition et permet aux MSP de proposer les solutions Inspect et Inspect Cloud XDR et les portefeuilles ESET Professional et Security Services, y compris les contrôles de santé et MDR.« La cohérence de l'engagement et du soutien d'ESET, ainsi que la capacité ciblée des partenaires à mener des campagnes et à exécuter des initiatives commerciales adaptées aux atouts locaux, sont les éléments clés de son succès dans le canal », a déclaré Matthew Ball, analyste en chef chez Canalys. "Les partenaires ont beaucoup apprécié son engagement et la facilité à faire des affaires, ainsi que la qualité de la gestion des comptes."La Canalys Cybersecurity Leadership Matrix a évalué 29 fournisseurs de cyber-sécurité sur base de leurs canaux mondiaux et de leurs performances marché au cours des 12 mois écoulés. La matrice combine trois principaux types d'entrées : les commentaires des partenaires provenant des évaluations « Vendor Benchmark » de Canalys avec une analyse indépendante de la dynamique de chaque fournisseur dans le canal en fonction de ses investissements, sa stratégie, son exécution et les mesures de performance du marché, ainsi que de la croissance et de la part de marché du fournisseur au sein du canal.Pour en savoir plus sur les Canalys Leadership Matrix Awards, visitez le site https://canalys.com/leadership-matrix-awards A propos d’ESETDepuis plus de 30 ans, ESET® développe des logiciels et des services de sécurité informatique de pointe pour protéger les entreprises, les infrastructures critiques et les consommateurs du monde entier contre les menaces numériques toujours plus sophistiquées. De la sécurité des terminaux et des mobiles à l'EDR en passant par le chiffrement, l'authentification à double facteur, les solutions légères et performantes d'ESET protègent et surveillent 24/7, mettant à jour, en temps réel, les défenses afin d’assurer sans interruption la sécurité des utilisateurs et des entreprises. L'évolution constante des menaces nécessite un fournisseur de sécurité informatique évolutif qui permet d’utiliser la technologie de façon sûre. Ceci est supporté par les centres de R&D d'ESET dans le monde entier, travaillant à soutenir notre avenir commun. Pour plus d’information visitez www.eset.com , ou suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Instagram et https://www.eset.com/be-fr/