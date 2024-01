Trois personnages, trois univers partageant un même monde, sur le point de s'effondrer sur lui-même. Un postulat alléchant celui de Trinity Fusion, qui surfe sur la tendance du moment. Les Roumains d'Angry Mob Games, après les derniers efforts de Brawlout (2018) et Toysburg (2015), changent de genre et tentent la voie du jeu de plateforme avec une forte inclination pour l'action. Le facteur de défi est inhérent à sa nature roguelike, qui, avec les règles punitives « maudites », impose une réapparition majeure après chaque mort. Justement, vous recommencez depuis le début du niveau, en perdant toutes les améliorations passives et en maintenant le développement du personnage. Le récit subit le poids du gameplay et ne décolle jamais complètement. Nous rencontrons les trois protagonistes Altara, Kera et Naira, des héroïnes dans leurs univers, vouées à un effondrement total. Pendant que nous essayons d'attribuer des blâmes et d'identifier les responsables, nous devons nettoyer les trois paramètres proposés par Trinity Fusion, à savoir Outside, Fallen et Infinite. Chacun d'eux est caractérisé par un sous-texte qui est annoncé dans l'intro initiale et qui se reflète également dans la conception graphique des niveaux et des PNJ ennemis. L'essentiel du récit se déroule au sein d'un pôle central appelé La Citadelle, qui semble servir de plaque tournante pour les destins entrelacés des trois héroïnes, ainsi que de forge pour le développement des compétences du personnage. Le caractère roguelike de cette plateforme d'action identifie également cet endroit comme le point de réapparition suite aux morts diverses et nombreuses qui nous attendent dans Trinity Fusion. Tout bien considéré, l'histoire créée par Angry Mob Games avait une bonne base de cohérence mais s'est avérée n'être qu'un substrat sur lequel "reposer" le gameplay. Les secousses et les rebondissements, bien que présents, peuvent facilement être « ignorés ».Trinity Fusion se présente comme une plateforme d'action roguelike, caractérisée par une conception de niveaux procéduraux de style 2.5D. Le système de contrôle se révèle immédiatement réactif, avec une dynamique capable d'allier l'utile et l'agréable. A la place de la parade classique, nos héroïnes pourront compter sur une esquive capable d'alimenter une fenêtre de temps de balle (si le mouvement est effectué avec le bon timing). L'arsenal disponible, du moins dans la première partie du jeu, voit une division claire des compétences offensives utilisées par les 3 héroïnes. La seule constante réside dans la portée des attaques, avec un mouvement offensif à courte portée et un autre à moyenne-longue portée. Maîtriser " l'alternance" des deux mouvements est la clé pour passer d'un niveau à l'autre et éviter - autant que possible - l'aller simple vers La Citadelle. L'exploration de la carte s'effectue dans toutes les directions. Un navigateur pratique nous aide à comprendre où nous sommes et dans quelle direction hypothétique nous attend la conclusion du niveau. Un conseil serein : essayez simplement de ne pas vous précipiter vers la fin du stage. Dispersés ici et là, il y a de nombreuses améliorations/équipements à découvrir. Étant donné et considérant qu'il ne devrait jamais y avoir de niveaux égaux les uns aux autres (en raison de la génération procédurale) , nous pouvons nous sentir plus que satisfaits. Le conditionnel n’a cependant pas été posé ainsi par hasard.La satisfaction se retrouve également sur le plan graphique. Les esprits créatifs de l’éditeur de logiciels roumain font en fait du très bon travail. Le level design et les personnages sont graphiquement agréables, avec l'illusion de la troisième dimension optimisée par une profondeur de détail plus qu'intéressante. Une surprise positive et bienvenue, qui enrichit de qualité cette agréable expérience de plateforme. L'idée de base d'un jeu de plateforme roguelike orienté action fonctionne, sauf qu'il faut du temps avant de voir le potentiel de votre personnage grandir. Le titre Trinity Fusion, en effet, contient un spoiler sensationnel sur la principale caractéristique du jeu. En fait, à mesure que nous avançons, les réalités s’effondreront et les personnages qui les entourent retrouveront leur potentiel jusqu’à atteindre leur forme complète. Comme prétexte pour avancer vers le final, ce n'est pas si mal, sauf que les "autres" stimuli ne sont pas si nombreux.Comme cela arrive presque toujours dans les productions indépendantes, les choix budgétaires ont inexorablement tendance à se faire en faveur de ce qui est visible. Les mécaniques de jeu se caractérisent par un rythme rapide , avec une danse de la mort qui alterne esquives et coups sans s'arrêter. Sur le plan narratif, comme nous l'avions prévu dans les premières lignes de notre critique, la situation n'est pas la meilleure, même si le titre propose des sous-titres en français. Le système de génération de niveaux procéduraux se détraque parfois, reproposant des structures déjà abordées dans les univers opposés. Malgré ces défections, le plaisir ne manque pas avec Trinity Fusion. Compte tenu de la dimension de production du studio indépendant roumain, nos applaudissements sont absolument mérités.Trinity Fusion est une plateforme d'action avec quelques idées intéressantes, mais qui se révèle immature sur certains aspects fondamentaux. Le récit s’avère n’être qu’un prétexte pour « héberger » un gameplay qui vole la vedette avec sa séquence d’action rapide. Le caractère procédural des niveaux échoue souvent, reproduisant certaines structures déjà vues. En revanche, le jeu apparaît séduisant d'un point de vue graphique, nettement au-delà de nos attentes.