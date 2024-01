La start-up CloudSisters simplifie la gestion du cloud avec une plateforme révolutionnaire

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

GAND/KONTICH, janvier 2023 - CloudSisters vise à révolutionner le monde du cloud. Elle aide les entreprises à migrer facilement vers le cloud et simplifie la gestion du cloud.Une toute nouvelle plateforme en libre-service est la clé. La jeune entreprise fondée par Mathias Van Hoorde et son équipe expérimentée démarre sous l'égide de Gumption. Elle devient la société sœur de Rank 1, expert en infrastructure informatique.Le fondateur Mathias Van Hoorde déclare : 'Certaines entreprises appréhendent la migration vers le cloud en raison de coûts incontrôlables, de problèmes de migration ou d'une charge de travail importante pour leurs équipes. C'est désormais du passé. Notre tout nouveau CloudSisters Service Platform permet aux clients de transférer leurs applications et services vers le cloud de manière sécurisée et conforme.'‘Par conforme, nous entendons que la plateforme garantit la conformité réglementaire en matière de stockage, de gestion et de sécurité des données. Une approche automatisée en libre-service avec des fonctionnalités de glisser-déposer remplace le travail manuel intensif. Cela réduit les risques d'erreurs humaines, ce qui se traduit par une baisse des coûts de gestion. Un tableau de bord offre une vue transparente de l'environnement et des coûts opérationnels.'CloudSisters se présente comme un nouveau challenger sur le marché du cloud. 'Vous pouvez qualifier notre plateforme de révolutionnaire', déclare Mathias Van Hoorde. 'Elle permet aux entreprises de passer au cloud plus rapidement, plus facilement et en toute sécurité. Nous construisons et hébergeons la plateforme principalement sur AWS, le principal fournisseur doté d’une structure ouverte et un excellent service.'En outre, la start-up se concentre également sur les données, l'IA et les applications d'apprentissage automatique pour des industries spécifiques.CloudSisters fournit également des services de consultance. Mathias Van Hoorde : 'En tant que fournisseur de services de gestion, nous accompagnons nos clients en leur prodiguant des conseils sur leurs problèmes liés au cloud. Nous évaluons l'environnement cloud actuel à l'aide de modèles informatiques reconnus et nous conseillons sur les migrations vers le cloud et la gestion optimale.'De nos jours, la stratégie du 'cloud d'abord' est populaire, mais CloudSisters n'est pas favorable à cette approche. 'Cela peut comporter des risques. Nous optons pour la stratégie de la 'valeur d'abord' dans le cloud qui mise sur les clouds hybrides', explique Mathias Van Hoorde. 'Évaluez chaque application individuellement avant de les migrer. Il n'est souvent pas bénéfique de déplacer une application stable ou ancienne vers le cloud public. Nous aidons à clarifier ces aspects.'L'équipe de CloudSisters est composée de huit personnes. Elle rassemble plus de vingt ans d’expérience dans le cloud privé et huit ans dans le cloud public.L'entreprise vise initialement les entreprises de taille moyenne et grande sur le marché du Benelux, mais ne cache pas des ambitions internationales. D’ici cinq ans, CloudSisters vise un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros.CloudSisters renforce le groupe Gumption avec son savoir-faire, complémentaire à l'expertise numérique des autres entreprises. 'Notre société sœur chez Gumption est Rank 1, un pilier fort depuis dix ans dans le groupe', déclare Mathias Van Hoorde. 'L'expertise de CloudSisters s'intègre parfaitement à celle de Rank 1. Il est évident que nous travaillerons souvent ensemble dans le cadre des environnements cloud hybrides et multi-clouds.''Alors que Rank 1 est leader dans l'infrastructure informatique classique, nous les complétons avec nos solutions cloud innovantes, notre conseil en cloud et notre nouvelle plateforme. Considérez-nous comme la ‘jeune sœur' branchée (sourit).'Le directeur de la technologie, Wouter Reyntjens, est co-propriétaire de CloudSisters. C'est un choix délibéré des fondateurs de lancer l'entreprise au sein du groupe.'Gumption est bien plus qu'un investisseur', affirme Mathias Van Hoorde. 'Dès le premier entretien, nous avons remarqué que Bart Embrechts de Gumption et Peter Vindevogel de Rank 1 réfléchissaient avec nous en tant qu'entrepreneurs. Comment pouvons-nous faire la différence dans notre entreprise ? Comment pouvons-nous collaborer avec d'autres entreprises ? Il s'agissait immédiatement de bien plus que de simples chiffres. L'entrepreneuriat, la co-création et le contenu du métier sont également au centre. C'est exactement le partenaire que nous recherchions.'Visitez le site web sur www.cloudsisters.be Pour en savoir plus, contactez Mathias Van Hoorde à l'adresse mathias@cloudsisters.be ou au 0032 472 58 65 11.Fondée en 2012, Gumption réunit plus de 20 entreprises inspirées par le numérique dans un écosystème unique dédié à l'innovation et à la croissance. En tant que plateforme entrepreneuriale, Gumption soulage les entrepreneurs en leur apportant un soutien financier, stratégique et opérationnel. En tant qu'écosystème, Gumption guide les clients dans leur transformation numérique par le biais de la co-création. Il réunit l'expertise en matière d’optimisation et d'automatisation des processus d’entreprise, d'infrastructure numérique, d'expérience client et de marque et de la gestion axée sur les données. Gumption compte plus de 800 employés et 8 bureaux dans le Benelux."