Disney Dreamlight Valley - Édition Or

Il est clair que lorsque nous parlons de Disney, nous parlons principalement d'histoires, de personnages et d'aventures que chacun de nous a eu l'occasion de connaître depuis que nous sommes enfants. Tout le monde a son personnage préféré de l'univers Disney, que ce soit Aladdin ou Wall-E , peu importe, la société de production américaine a su laisser des pages indélébiles dans la mémoire de chacun d'entre nous. Ce que les gars de Gameloft ont essayé de faire, c'est de créer une sorte de monde de jeu qui pourrait contenir tous les personnages les plus célèbres de Disney et nous permettre de vivre une aventure en leur compagnie. Ok il y a des personnages de Disney (et aussi de Pixar ) mais nous n'aurons pas à en interpréter un : la première chose que le titre nous demande de faire est en fait de créer notre avatar, un alter ego que nous utiliserons pour entrer dans un monde enchanté qui ne semble pourtant pas se porter très bien depuis quelques temps. Une fois notre protagoniste créé, le titre nous présente l'incipit de l'histoire qui rappelle le stéréotype classique de l'homme moderne qui décide de laisser derrière lui la modernité et la vie mondaine pour rechercher un retour à la nature et à ses racines. Ainsi, après avoir quitté la ville chaotique, nous retournons dans ces endroits qui nous ont fait nous sentir si bien étant enfants, où la nature règne en maître et où le calme et la tranquillité entourent tout.Le fait est que nous nous retrouvons dans cette forêt, théâtre de nombreux jeux de notre enfance et, en nous relaxant, nous nous laissons aller à un profond sommeil. C'est ainsi que nous nous retrouvons catapultés dans Dreamlight Valley , une vallée où le temps semble s'être arrêté, une vallée qui connaît un gros problème. Si autrefois ces terres étaient des lieux de joie et de bonheur, elles ne le sont plus depuis longtemps, depuis que le grand souverain a quitté ce monde et qu'une série de plantes grimpantes maléfiques et dévastatrices ont fait leur apparition. Ok, le début n'est certainement pas le plus original ( et, globalement, même pas le récit de toute l'aventure - ndlr ) mais il faut dire qu'être accueilli par Merlin lui-même, qui nous accueille dans ce monde et qui semble convaincu que notre présence peut sauver la vallée, ce n'est pas mal du tout. Il s'agira évidemment désormais de tout reconstituer, d'aider les différents personnages (très célèbres) à remettre leur vie sur les rails et à retrouver des souvenirs heureux. Nous n'entrerons pas plus loin dans l'histoire mais sachez que vous aurez l'occasion d'affronter les plus grands héros de Disney et que, grâce à l'extension A Rift in Time vous pourrez vivre de nouvelles aventures dans lesquelles le méchant sera représenté par nul autre que Jafar en personne. Nous vous rappelons également que Disney Dreamlight Valley est localisé en français, tant pour la partie écrite que pour le doublage et la traduction nous a également semblé très bonne.En parlant de gameplay , on peut dire que Disney Dreamlight Valley est un mélange entre un jeu de simulation de vie et un titre sandbox. D'un certain point de vue, le jeu développé par Gameloft semble être une sorte d' Animal Crossing à la manière de Disney et, en fait, c'est en partie exactement comme ça. Commençons par le fait que, dans Disney Dreamlight Valley, vous pouvez vivre votre aventure aussi bien en solo qu'en multijoueur et qu'en utilisant un compte Gameloft, vous pouvez partager vos sauvegardes entre les différentes plateformes. C'est une fonctionnalité intéressante étant donné que le titre est disponible sur pratiquement toutes les plateformes. Avant de vous parler des mécaniques de gameplay (qui se divisent essentiellement en deux moments majeurs) il faut dire que nous avons été agréablement surpris tant par la quantité de contenu que par sa qualité. Une fois que vous aurez mis les pieds dans la Dreamlight Valley , vous vous rendrez immédiatement compte que, pour aider les personnages Disney à remettre de l'ordre dans leur vallée bien-aimée, vous devrez nécessairement trouver quelques outils indispensables : Merlin vous dit d'emblée qu'en effet, grâce à votre pouvoirs vous pourrez peut-être récupérer la fameuse Pioche dans le Rocher. En revanche, notre protagoniste a déjà démontré au vieux sorcier qu'il est capable d'éradiquer sans trop de difficultés les différentes lianes maléfiques qui infestent notre maison et, plus généralement, toute la vallée. C'est ainsi que grâce à une intrigue guidée, on peut se laisser emporter par l'histoire, débloquer de nouveaux objets et progresser dans la reconstruction de ce royaume féerique. Bien évidemment, entre-temps nous aurons accès à de nouvelles zones et nous rencontrerons de nouveaux personnages capables, chacun d'eux, de nous confier de nouvelles missions.À cette composante plus guidée s'ajoute la composante de simulation de vie entière où il nous sera demandé de reconstruire et de meubler notre maison, de cultiver des fruits et de collecter des objets afin de rendre notre maison toujours plus belle et accueillante. Ces activités ne doivent pas être considérées comme secondaires, car avoir de la nourriture à disposition est essentiel pour pouvoir travailler et explorer, car chacune de nos actions coûte de l'énergie et nous ne pouvons la récupérer qu'en rentrant chez nous ou en mangeant. Évidemment, le cœur du gameplay est de construire votre « nouvelle vie » dans une vallée où « vos voisins » seront ces héros que vous avez vus des millions de fois au cinéma, à la télévision ou en streaming. Nous avons joué à Disney Dreamlight Valley sur PS5 et nous devons dire que le système de contrôle et de menu nous a semblé satisfaisant, même lorsqu'il s'agit de créer de nouveaux objets ( oui, vous pouvez le faire aussi ) ou de les placer à l'intérieur de votre maison.Tant la direction artistique de Disney Dreamlight Valley que le volet technique sont très bons mais procédons dans l'ordre. Les gars de Gameloft ont fait tout leur possible pour exploiter pleinement l'importante licence qu'ils trouvaient entre leurs mains. Ils ont également su adapter le style Disney/Pixar au personnage du joueur sans jamais entrer en conflit avec le décor. Nous avons également apprécié la façon dont ils ont réussi à réunir des personnages d'époques résolument différentes, de Pumbaa et Timon , en passant par Scrooge McDuck , Les Mondes de Ralph ou Wall-E . On a remarqué dans tout une grande cohérence générale et un véritable soin apporté à la création des personnages et des décors. La bonne nouvelle ne s'arrête pas au secteur artistique puisque Disney Dreamlight Valley semblait également absolument bien optimisé d'un point de vue technique. Nous n'avons jamais remarqué de ralentissements ou autres problèmes pendant nos parties. Les performances visuelles à l'écran sont bonnes, cependant nous vous conseillons de jeter un œil aux options avant de vous lancer dans l'aventure pour vous assurer que vous avez sélectionné le français comme langue et que tout le reste est en ordre. La bande-son est très bonne, dans le plus pur style Disney, tout comme le doublage dans la langue de Molière qui, même s'il ne semble pas inclure les doubleurs originaux, était excellent. Les plus attentifs remarqueront des différences entre les textes à l’écran et la parole mais le sens des phrases reste toujours le même.Disney Dreamlight Valley est un très bon titre, un jeu adapté aussi bien aux enfants qu'aux fans de Disney et des simulations de vie. Bien sûr, si ce genre ne vous plaît pas, il est inutile d'essayer le titre, mais si vous souhaitez faire une pause loin des îles Animal Crossing , cela pourrait être la bonne opportunité. La nouvelle extension A Rift in Time ajoute également plus d'heures de jeu, des personnages et un nouvel outil puissant : le sablier . Si vous avez envie de vous jeter à corps perdu dans un monde magique, sous prétexte de Noël ou pas, Disney Dreamlight Valley vous accueillera à bras ouverts.