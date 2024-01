Astérix & Obélix : Baffez-les Tous ! 2 nous replonge dans l'univers BD (et donc caricatural) créé par René Goscinny et Albert Uderzo, avec un plus du même que, honnêtement, on aime et n'aime pas à la fois. Nous sommes en effet confrontés à une suite qui, tout en ajoutant quelque chose au gameplay de son prédécesseur, possède toujours les mêmes forces et faiblesses qu'on lui avait déjà attribuées. Un jeu aux graphismes captivants, qui reflète fidèlement l'univers d'Astérix et Obélix, mais qui risque d'être ennuyeux avec un gameplay à la fois amusant mais en même temps vraiment superficiel . Mais procédons dans l'ordre. Ceux qui décideront de faire Astérix & Obélix : Baffez-les Tous ! 2 ne le feront certainement pas pour l'intrigue. L'Aigle de Lutèce a disparu, et les bons Romains accusent aussitôt un habitant du village de nos héros. Une erreur qui leur coûtera plusieurs gifles étant donné que le seul moyen d'exonérer notre ami gaulois sera de récupérer l'artefact. Inutile de préciser qu'il ne s'agira pas d'une simple mission de récupération, et qu'Astérix et Obélix seront impliqués dans une série d'événements absurdes. Avec Astérix & Obélix : Baffez-les Tous ! 2 nous sommes confrontés à un Beat 'em Up à défilement horizontal (avec de petites variations verticales) en 2D , au gameplay simple et intuitif, pour lequel il suffira de quelques étapes pour se livrer à une rafale de coups contre de nombreuses armées de Romains, les pirates et tout le reste.Par rapport au titre original, Astérix & Obélix : Baffez-les Tous ! 2 propose également deux nouvelles mécaniques, à savoir un coup final exploitable une fois la barre appropriée complètement chargée, qui frappera et dévastera tous les ennemis à l'écran, et la possibilité de lancer des coups chargés , adaptés pour interrompre la garde ennemie. Nous aurons alors les tirs normaux classiques, les tirs spéciaux, le bouton pour ramasser et lancer les ennemis et la nourriture, sauter et garder. C'est tout. Des commandes qui seront d'emblée incroyablement simples et intuitives , et qui suffiront à dévaster les hordes ennemies à l'écran. De plus, d'une simple pression sur un bouton, nous pourrions faire la distinction entre Astérix et Obélix si nous jouons en mode solo. Mais alors qu’est-ce qui ne nous a pas convaincu dans "Baffez-les Tous ! 2" ? Malheureusement nous sommes confrontés à un gameplay qui reste identique pendant toute la durée du jeu , mais laissez-moi mieux vous expliquer. Ce n'est pas un problème que le titre soit un jeu de combat à défilement, mais la profondeur du système de combat est vraiment réduite au minimum. Nous ne débloquerons pas d'autres combinaisons de tirs, de coups spéciaux, de capacités ou autre, mais nous continuerons pendant toute la durée du jeu avec le même arsenal de tirs , peu nombreux, mais suffisants pour vaincre tous les ennemis sans trop de difficulté. Ce choix pénalise pas mal un titre qui, avec un peu plus de profondeur, aurait réellement bénéficié d'une profondeur différente, et ruine en partie le bien qu'il parvient à offrir. Cependant, l'excellente variété de niveaux, un gameplay somme toute divertissant , les trois niveaux de difficulté et la possibilité de coopération locale sont autant de points positifs pour Baffez-les Tous ! 2 ce qui augmente la rejouabilité du titre.Les graphismes de Baffez-les Tous ! 2 sont vraiment excellents, avec des niveaux riches en détails, des personnages amis et ennemis fidèlement reproduits de la bande dessinée et le tout entouré d'un style unique et incomparable. Il y aura de nombreux décors, ainsi que des ennemis et des boss, et le simple fait de vouloir tous les visiter sera un stimulant suffisant pour se mettre au travail , surtout si vous êtes un fan de la série. Même le simple fait d'observer les mouvements des personnages sur fond de niveaux sera agréable, tout comme l'écoute des différentes blagues des deux coqs. Le son reste également un point fort dans ce chapitre, avec des voix et de la musique thématiques, et il y a une localisation entière en français cela va de soi. Le gameplay est vraiment simple, mais parvient tout de même à divertir malgré un système de combat un peu daté mais surtout peu profond. Alors que le premier chapitre comportait plus de quarante niveaux à aborder, par exemple, cette suite en compte un peu plus de vingt. Mais avant de crier au scandale, sachez que les cartes ici sont généralement beaucoup plus vastes. Il n'est pas non plus nécessaire d'avoir un mode de jeu livre séparé, car vous êtes libre de rejouer tous les niveaux que vous avez déjà terminés en mode aventure. Baffez-les Tous 2 semble globalement plus équilibré que le jeu original, que vous jouiez en solo ou en coopération.Astérix & Baffez-les Tous ! 2 est un jeu amusant, avec des graphismes vraiment remarquables, très fluide et truffé de beaucoup d'action et de différents niveaux à explorer, mais avec un soucis important. En fait, le titre de Microids ne diffère pas beaucoup du premier chapitre, ce qui donne lieu à une trop grande similitude, et même les petits ajouts au système de combat ne l'ont pas rendu profond. Les trois niveaux de difficulté, la possibilité de coopérer localement et le cadre magnifique restent des raisons valables pour passer quelques heures à gifler tout et tout le monde.