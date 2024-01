Les jeux de réflexion ont toujours été un genre très apprécié dans le secteur des jeux vidéo, et c'est précisément pour cette raison que Shivering Stone se présente aux joueurs comme un représentant de ce genre. Après avoir eu l'occasion de le tester, nous avons été frappés par des avis contradictoires sur la qualité du titre , car même si nous sommes confrontés à un titre simple, accessible à presque tout le monde et à un prix très bas , certaines choses nous ont fait monter le nez plusieurs fois, mais allons-y dans l'ordre. Shivering Stone est un jeu de puzzle vraiment basique , à tel point qu'il n'y a qu'une seule mécanique présente. Nnous incarnerons un garçon anonyme barbu et bien couvert pour résister au froid. Nous serons confrontés à cinquante niveaux, débloquables successivement, dans lesquels nous aurons pour tâche de faire glisser des pierres sur la glace, afin de les placer sur des boutons pression qui déverrouillent les portes des niveaux suivants. Pour ce faire, nous devrons placer notre alter ego virtuel attaché à la pierre et appuyer sur un bouton . Cette dernière commencera à glisser en ligne droite et ne s'arrêtera que lorsqu'elle entrera en contact avec les bords du niveau ou une autre pierre. Voilà, ni plus ni moins pour les cinquante niveaux que le jeu propose. Ce qui nous a laissé perplexe, c'est que ce type de puzzle ou d'énigme se retrouve souvent dans d'autres jeux simplement pour surmonter un certain donjon ou section, comme dans The Legend of Zelda ou dans les titres Pokémon eux-mêmes.Baser un jeu sur une seule mécanique n'est pas toujours une mauvaise idée , il suffit de regarder le titre indépendant Save Room , un jeu de réflexion entièrement basé sur la gestion des stocks avec les mécaniques vues dans Resident Evil, mais dans ce cas nous sommes confrontés à des niveaux qui augmentent en difficulté et comportent toujours des variations intéressantes. Dans Shivering Stone, cela n'arrive pas, avec des niveaux qui sont tous identiques et la seule différence sera le nombre de pierres à déplacer et de boutons sur lesquels appuyer. La courbe de difficulté du jeu nous a également laissé perplexe, avec certains des premiers niveaux décidément plus difficiles que ceux du milieu du jeu (même s'il y a très peu de difficultés à la fin). Même dans les niveaux eux-mêmes, peu de soin semble avoir été apporté : parfois nous n'avons pas eu besoin de déplacer certaines pierres ni de les utiliser comme bloc pour d'autres. Ils n'étaient même pas positionnés de manière à pouvoir légèrement dérouter le joueur, mais presque oubliés.Si vous n'aimez pas les didacticiels complexes, vous serez heureux de savoir que Shivering Stone n'a pratiquement aucun bouton sur lequel appuyer. Avec le stick gauche, vous pouvez déplacer le protagoniste qui, en s'approchant d'un rocher, peut le pousser horizontalement ou verticalement en ligne droite. Puisqu’il s’agit de couches de glace, la roche glissera jusqu’à heurter un bord ou un obstacle. Avec ce schéma de commande simple, nous devrons nous assurer que les rochers enneigés s'arrêtent sur les boutons noirs, afin d'ouvrir les portes. Le plus gros problème, cependant, vient du fait que nous déplacions souvent les pierres dans les chemins les plus étroits et qu'elles bloquaient sans aucune explication plausible , nous obligeant à réinitialiser le niveau et à répéter toutes les étapes jusqu'à ce point, en espérant que cela ne se reproduira plus à nouveau. Cela n'aide pas que les pierres et surtout notre personnage se déplacent très lentement. Techniquement, lLes graphismes de Shivering Stone sont monotones, plats et sans jamais scintiller. Les niveaux se ressemblent tous et ne comportent que de petits éléments qui les distinguent mais qui sont cycliquement copiés et collés. Il en va de même pour une bande-son oubliable, qui ne vous restera certainement pas en tête, même si le but était justement de proposer des sons relaxants. Nous soulignons cependant que, une fois les niveaux terminés (quelques heures au maximum), il n'y aura plus aucune raison d'y rejouer.Shivering Stone est un jeu de réflexion qui ne propose qu'une seule mécanique de jeu et cinquante niveaux, dont certains constitueront un bon défi tandis que d'autres ne le seront pas du tout. Un titre incroyablement simple mais néanmoins amusant.