Shadows Over Loathing est un jeu d'aventure au décor intéressant. L’époque à laquelle se déroule notre aventure est celle des États-Unis pendant la Prohibition. Notre héros part en voyage. A savoir, il se rend chez son oncle qui tient un magasin. Dans la lettre reçue de sa part, il demande de l'aide au personnage principal. Après le tutoriel initial, nous arrivons à l'endroit où nous rencontrons Jessica. Nous obtenons d'elle un peu plus d'informations sur ce qui s'est passé. Eh bien, oncle Murray est parti à la recherche d'artefacts magiques et sombres et a disparu. Comme vous pouvez le deviner, notre tâche est de retrouver notre oncle et d'arrêter les forces obscures qui menacent le monde. Shadows Over Loathing est un RPG se déroulant à Ocean City. Nous recherchons des informations sur notre oncle Murray en parlant à d'autres personnages et en collectant des notes. Les commandes sont aussi par défaut et intuitives que possible. Le bouton gauche ou D-pad est destiné au mouvement. Appuyez sur le bouton « A » pour accepter diverses activités. Les gâchettes donnent accès au menu des personnages. Ce n’est pas une production qui utilise tous les boutons et leurs différentes combinaisons. Comme c'est souvent le cas dans les RPG, les personnages que nous rencontrerons en chemin nous confieront diverses tâches pour développer notre personnage. Il peut s'agir de trouver du carburant pour le bus, de vaincre un démon diabolique caché sous le lit, de débarrasser le parc de plantes sanguinaires, de réparer une fontaine ou de chasser un sans-abri. Échanger des phrases avec d'autres signifie des bulles comiques très complexes. Elles sont longues, nous devons donc nous préparer à beaucoup de lectures. Il en va de même pour les différentes descriptions que nous rencontrerons au cours de notre aventure.Dans le jeu, nous luttons contre les épouvantails, les démons et les gangsters. Comme dans de nombreux RPG, les affrontement se déroulent au tour par tour. Chaque héros possède sa propre barre de santé. Même si nous ne développons que notre héros, nous pouvons être accompagnés de personnages secondaires au cours de l'aventure, comme Gabby, dont nous prenons le contrôle lors des combats. Les personnages effectuent à tour de rôle les mouvements suivants parmi la gamme de compétences dont ils disposent. Les compétences sont liées à nos équipements. Grâce au leurre canard, nous pouvons faire baisser les statistiques de l'adversaire pendant tout le combat. Une grenade permet de blesser plusieurs adversaires (voire même soi-même !). Les briquettes de charbon actif guérissent et éliminent les poisons. Une compresse de gaze guérit également mais arrête le saignement. Nous pouvons également utiliser des potions. Le vieux café augmentera nos points AP de 1 jusqu'à ce que nous buvions autre chose. Bien entendu, des articles tels que des chapeaux ou des pantalons augmentent nos statistiques lorsqu'ils sont portés. Par ailleurs, le jeu propose également des classes de personnages assez amusantes. On peut choisir par exemple un écorcheur de cochons (géopsychologue), un magicien du fromage (cryptobotaniste) un agent du Jazz (entymologue).En jouant, nous acquérons de l'expérience, que nous pouvons ensuite utiliser pour développer notre personnage. Nous obtenons des points XP en lisant des notes, en parlant aux autres et, bien sûr, en combattant des adversaires. Ensuite, dans le menu approprié, nous pouvons acheter les compétences souhaitées. Les améliorations de compétences les plus courantes coûtent 15 XP, et les plus puissantes, telles que l'augmentation de la force et la régénération de la santé, coûtent jusqu'à 200 XP. Différents personnages ont des compétences différentes. Il peut s'agir de "Sharp Eyes", nous donnant +1 en force et +30% de pertes d'objets. Il y aura également "Mind Over Muenster" donnant +1 en mysticisme et +5 en santé maximale. Chaque classe possède 16 de ces compétences . Nos armes peuvent être une batte de baseball, une canne à pêche, une arme à feu ou même des sorts. De plus, nous pouvons utiliser des potions et des objets tels qu'un sifflet utilisé lors de la chasse au canard. Ce dernier réduira les attributs de l'adversaire. Pendant le jeu, nous visiterons également des magasins. La monnaie ici, c'est la viande. Par exemple, le sabre d'un cavalier coûte 20 morceaux de viande. Nous pouvons obtenir de la viande pour accomplir diverses tâches. Le jeu n'a pas de langue français cela étant. Les graphismes spécifiques de l’animation pivot suscitent l’intérêt. Les personnages et objets composés uniquement de lignes et de figures simples ne fatiguent pas l'œil et intriguent légèrement. Le décor n'est pas compliqué, mais les environnements sont remplis de plein de choses différentes. Le tout est en couleurs noir et blanc. Le côté audio est acceptable. Par exemple, un banjo joue en arrière-plan. Nous avons de jolis bruits de voitures et de combats. Rien de compliqué, mais on ne peut pas non plus se plaindre d'être fatiguant. Malheureusement, les personnages n'émettent aucun son lorsqu'ils prononcent des mots.Durant les premières minutes de jeu, nous avons eu un léger problème pour m'habituer aux commandes, mais cet aspect est vite passé. Le plus grand avantage de cette production est son humour. Le monde étrange d’Ocean City intrigue et attise la curiosité. La conception graphique correspond très bien à cela. On pourrait dire que le jeu dans son ensemble est « positivement fou » à sa manière . Nous avons aimé la musique rythmée et entraînante, y compris le violon, et cela créait des vibrations encore plus positives. Les commandes sont simples, donc n'importe quel joueur peut les gérer. Ce n'est pas un combat mortel. Nous n'avons pas à penser à la fatalité ici. Chaque chapitre nous a emmené dans un endroit différent et d'autres énigmes nous yattendaient. C'est aussi un gros plus de cette production. Elles peuvent être compliquées d’une manière qui engage. Grâce à cela, le jeu permet de jouer beaucoup plus longtemps. Il faut avouer que le plus gros inconvénient du jeu est l'ennui qui apparaît parfois. L'énorme quantité de texte est intéressante au début, mais avec le temps, cela devient si fastidieux que l'on se retrouve à parcourir les dialogues avec impatience, puis à vérifier la tâche sur la liste des quêtes. Bien sûr, l’effet de défilement était également celui auquel on pouvait s’attendre. Plusieurs fois, nous nous sommes perdus dans la tâche à chercher un menu avec quelque chose comme un journal. Malheureusement, la liste « To-Do » n'apparaît qu'après un certain temps. Pour cette raison, il faut avoir de nombreuses conversations à plusieurs reprises au début de la partie. On peut aussi se plaindre de notre "sac à dos". Il est parfois difficile de s'y retrouver. Tous les objets sont jetés dans le sac sur deux colonnes. Heureusement, nous avons pu appliquer un filtre grâce au bouton droit et afficher uniquement les armes ou uniquement les pantalons. Cela a un peu sauvé la situation. Même si les choses pourraient également être triées de cette façon dans le "sac principal".Shadows Over Loathing est un jeu intéressant, amusant et engageant. Le décor audiovisuel plaira certainement à de nombreux joueurs. L'inconvénient d'un menu spécifique ou l'absence de langue française pourront décourager certains joueurs. Mais nous vous suggérons de donner une chance à cette production, car nous avons été très positivement surpris .