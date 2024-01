Pokémon Ecarlate : Le trésor enfoui de la Zone Zéro volume 2 : Le Disque Indigo

Voilà, il est temps de boucler les comptes avec la neuvième génération de monstres de poche, du moins en ce qui concerne Pokémon Écarlate et Violet. Ou peut être pas ? Pokémon Écarlate et Violet : Le Disque Indigo a pour mission de révéler enfin les secrets relatifs au Trésor de la Zone Zéro et à la mystérieuse tortue Pokémon Terapagos. Mais est-ce que ce sera vraiment comme ça ? Après avoir visité Septentria, lieu de tradition et de culture, notre alter ego devra évoluera pour la première fois à l'Institut Myrtille, situé au large de Paldea. De nombreux autres Pokémon , classiques ou non, viennent donc s'ajouter au roster des Pokémon Écarlate et Violet, ainsi que de nouveaux dresseurs très féroces prêts à vous défier dans des combats deux contre deux. Nous retournerons ensuite à Unys, lieu déjà exploré à l'époque de Noir et Blanc et ses suites, invités de l'Institut Myrtille et de sa Ligue. Après avoir rencontré Taro, fille de Bardane (Champion d'Arène de Port Yoneuve), nous découvrirons le Bioterarium, un environnement artificiel capable de reproduire différents biomes et donc d'héberger des Pokémon de nature différente. Une fois nos bagages rangés, nous serons alors accueillis comme étudiants absents avec l'autorisation spéciale, normalement réservée uniquement à ses membres, pour traiter avec la Ligue Myrtille. Contrairement à ce qui a été vu dans Ecarlate et Violet et dans la première partie du DLC, les batailles du Disque Indigo se dérouleront uniquement en double , un excellent moyen de se différencier du jeu principal et, surtout, d'introduire joueurs à un gameplay compétitif. En effet, les défis proposés dans le jeu mettront en avant certaines mécaniques intéressantes habituellement réservées au jeu compétitif en ligne, vous donnant du fil à retordre surtout face au Conseil 4 (composé de Taro, Rubépin, Nérine et Irido), un niveau de défi complètement différent par rapport au jeu principal et à la première partie de le jeu. DLC.L'Institut Myrtille sera également un lieu de collecte d'outils utiles pour les batailles compétitives, autrefois difficiles à trouver, désormais rassemblés dans une boutique unique facilement accessible depuis le centre central de l'Académie. Le Pokédex a également été élargi avec des centaines d'autres créatures des titres passés et futurs. L'avancée dans le Disque Indigo passe cependant aussi par le récit, et les attentes concernant un épilogue marquant étaient naturellement élevées, compte tenu de la quantité d'éléments mis en place par Game Freak lors de l'aventure principale. Si la première partie du DLC restait dans un ton classique, le Disque Indigo ose définitivement quelque chose de plus en nous permettant enfin de plonger dans les profondeurs mystérieuses de la Zone Zéro. Malgré un début sans doute plus convaincant, entre personnages secondaires intéressants et nouveaux détails de lore, la magie du Disque Indigo s'affaiblit lorsqu'il s'agit de fournir des explications adéquates capables de laisser le joueur sans voix. En plus de cela, le combat de boss avec Terapagos est peut-être parmi les plus insipides de la franchise, tant pour les mauvaises performances visuelles que sa courte durée. Sans compter que la difficulté qui, au mieux, est considérablement réduite après cela. Pourtant, le challenge auparavant nous avait convaincu pendant quasiment toute la durée de cette deuxième partie du DLC.Mais au-delà des dégâts, l'insulte est vite servie : comme annoncé par The Pokémon Company elle-même et comme largement attendu par quiconque comme nous qui a atteint le générique de fin de ce DLC, le véritable et définitif épilogue du trésor enfoui de la Zone Zéro sera ne sortira que le 11 janvier avec une nouvelle et dernière partie de l'extension. En fait, le Disque Indigo se termine assez rapidement et sans avoir démêlé tous les fils de l'intrigue comme on pourrait s'y attendre. Étonnamment donc, pour assister au véritable épilogue qui, espérons-le, contiendra les réponses omises des deux parties publiées jusqu'à présent, il faudra attendre encore un peu. Une démarche certes discutable de la part de Game Freak et The Pokémon Company d'autant plus qu'elle n'était pas prévue, ou du moins pas déclarée, au moment de la première vente du DLC. Sans évoquer le problème technique, pour lequel on n'attendait on ne sait quelles améliorations par rapport à la première partie du DLC, le Disque Indigo apporte certes de meilleures idées de gameplay que son prédécesseur, mais on est encore loin d'une performance globale aussi soutenue que les épisodes réguliers.En fait, le Trésor de la Zone Zéro compense en partie le manque d'intrigue et le peu de lore qui caractérisait le Pokémon Écarlate et Violet original, mais les 34,99 € requis pour connaître ces nouveaux détails intéressants nous semblent franchement excessifs, surtout si on y ajoute les dépenses déjà engagées pour les deux titres de base. Même à la lumière du tout récent DLC God of War Ragnarok, qui étend le gameplay et l'intrigue avec brio et sans coût supplémentaire, le verdict global sur le trésor enfoui de la Zone Zéro, en attendant l'épilogue tant attendu, ne peut être qu'être légèrement déceptif, étant plus une extension à la véritable fin manquante d'Ecarlate et Violet (d'ailleurs toujours incomplète) qu'une aventure surprenante.Pokémon Écarlate et Violet : Le Disque Indigo conclut en partie le DLC Le trésor enfoui de la Zone Zéro, en apportant de nouvelles idées de gameplay mais sans trop approfondir les mystères et les questions introduites dans les titres principaux. La présence de doubles combats est excellente, stimulante et divertissante dans le bon sens, mais c'est dommage pour un combat de boss plutôt terne. L'absence répétée d'épilogue, officiellement annoncé pour le 11 janvier prochain, est une péripétie bien discutable ...