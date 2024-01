Trade Republic célèbre son 5ème anniversaire avec 4 millions de clients et introduit une nouvelle carte offrant un bonus Saveback de 1 pour cent pour chaque paiement par carte.

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

déclarePour marquer cet anniversaire, Trade Republic lance sa plus grande innovation produit à ce jour : la carte Trade Republic. Elle intègre de manière transparente les dépenses avec l'épargne. Les clients peuvent utiliser la carte de débit pour les paiements en ligne ou physiques. Pour chaque paiement par carte, ils reçoivent un bonus Saveback de 1 pour cent, investi dans leur plan d'épargne. De plus, la carte permet d'arrondir les paiements pour investir l'arrondi dans n'importe quel actif.déclareContrairement à de nombreuses banques, la carte Trade Republic n'a pas de frais mensuels. Les clients peuvent choisir entre une carte Mirror ou une carte Classic moyennant des frais d'émission, ou créer une carte Virtual gratuite. Toutes les cartes offrent des avantages identiques et permettent des retraits illimités et gratuits dans le monde entier ; pour les montants inférieurs à 100 euros, des frais d'un euro sont appliqués. Aujourd'hui, les clients existants et nouveaux peuvent rejoindre la liste d'attente pour la nouvelle carte. Les cartes seront livrées aux clients dans les mois qui viennent., déclareAu cours des cinq dernières années, Trade Republic est devenu le plus grand courtier européen et a récemment reçu une licence bancaire de la BCE. Trade Republic a généré un bénéfice net au cours du dernier exercice financier (se terminant le 30/09/23), ainsi que l'année civile précédente, tout en répercutant le taux d'intérêt actuel de la BCE de 4 pour cent à ses clients., déclare le co-fondateur Christian Hecker.