Au cours des dernières années, quelques jeux de course d'arcade sont apparus. Nous avions Hotshot Racing, Horizon Chase Turbo et bien d'autres. Chacune de ces productions inspire les développeurs indépendants qui décident de s'essayer à ce genre. L'un des représentants les plus récents est Sunrise GP. La première chose qui attire l’attention est le choix inhabituel du décor. La plupart des éléments sont basés sur le cell shading, cela s'applique aux voitures, aux itinéraires et aux arrière-plans. Tout s'emboîte parfaitement et la physique chargée de contrôler les voitures fait l'affaire. L'accélération et le freinage fonctionnent très bien et ressemblent à un retour à l'un des classiques disponibles à l'époque de la PlayStation originale. Vous n'avez rien d'extraordinaire à faire pour démarrer la voiture, la freiner légèrement ou l'arrêter. La musique est un autre élément bien exécuté. Les noms des chansons font référence aux capitales des pays (il y a Moscou, Varsovie et bien d’autres). La bande-son s'harmonise parfaitement avec le gameplay, est agréable à l'oreille et fournit des stimuli supplémentaires pendant la course. De nos jours, peu de jeux proposent un mode multijoueur hors ligne. Sunrise GP l'a, et cela signifie que vous pouvez passer plus de temps avec le jeu après avoir terminé votre carrière et vos défis. Le titre propose un jeu pouvant accueillir jusqu'à quatre joueurs. Le jeu se déroule toujours sans problème, quel que soit le nombre de joueurs participant à la course. Les modifications de course impliquent uniquement la sélection du nombre de tours et de voitures. Cependant, cela ne change rien au fait que le mode pour plusieurs joueurs est très amusant et a été très bien mis en œuvre.L'intelligence artificielle peut laisser de côté de nombreux joueurs car les adversaires peuvent être agressifs. Le début de la course est souvent une lutte sans merci pour la position, et plus tard, cela peut empirer. Les adversaires aiment heurter la voiture contrôlée par le joueur, au point même qu'elle sorte complètement de la piste. Un autre événement courant est d'attendre le joueur à la ligne d'arrivée et de heurter la voiture pour rendre la course plus difficile. Cela se produit également lorsque les pilotes contrôlés par l’IA ont un tour de retard. Les récompenses pour avoir terminé la course ne donnent pas envie de les répéter encore et encore. Les défis sont une lutte contre la montre, vous devez obtenir le meilleur possible, l'un d'entre eux peut être joué en ligne et cela vous donnera 100 crédits supplémentaires. Vous pouvez gagner 6 000 en 30 minutes. La carrière est plus généreuse, mais les courses sont plus longues , donc cela prend plus de temps, et éventuellement vous pouvez obtenir 6 roues supplémentaires pour les améliorations. Les modifications commencent et se terminent par des éléments cosmétiques. Celles-ci ne modifient en rien les caractéristiques des véhicules, hormis leur apparence. Cela signifie qu’être payé pour gagner une course ou un défi n’a pas beaucoup de sens. Les améliorations n'apportent rien et semblent caricaturales...Après avoir apporté quelques corrections et du contenu supplémentaire, Sunrise GP pourrait s'avérer être un jeu d'arcade très intéressant. Le titre a ses problèmes, mais il s'avère amusant.