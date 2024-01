Si vous en avez assez des habituels jeux de tir en deux dimensions, préparez-vous à affronter Escape from Terror City, réalisé par Renegade Sector Games et publié sur consoles grâce à eastasiasoft. Les clichés des films d’action sont bien connus des amateurs du genre. Habituellement, un héros solitaire se retrouve à lutter contre un individu maléfique, entouré d'une série de sbires plus ou moins puissants. Le protagoniste est enveloppé dans la classique « armure de l'intrigue », qui lui permet de surmonter indemne des situations dans lesquelles des êtres humains normaux mourraient après quelques instants. C'est exactement l'incipit d'Escape from Terror City, dans lequel un guerrier se dresse dans toute sa pureté contre un empire maléfique. Parmi les rangs des méchants, il y a de nombreux serviteurs mais aussi une série de robots et de mechas à détruire, créés en exploitant les atouts évidemment illimités en possession des méchants. L'histoire simple est expliquée via un texte statique sur fond bleu, ce qui n'est pas exactement la meilleure façon d'impliquer les joueurs dans le récit. Ce qui compte cependant, c'est l'action, un élément sur lequel l'équipe de Renegade Sector Games n'a pas lésiné. Comme nous le verrons, Escape from Terror City est essentiellement structuré comme un jeu de tir en trois dimensions qui mélange différents styles. Le but est d'offrir une expérience similaire aux anciens Wolfenstein et DOOM, avec une touche de Time Crisis. Le tout est proposé avec des graphismes rappelant la première PlayStation, des graphismes low poly dans lesquels les nuances de vert et de rose abondent. Le style nineties est agréable, même si parfois un peu trop déroutant. Il en va de même pour une bande-son déchainée, qui est presque toujours recouverte par les bruits chaotiques des coups de feu et qui poussera donc beaucoup à baisser avec force le volume de leur téléviseur.Nous nous attendions à ce que les mécanismes derrière Escape from Terror City soient un mélange de genres. Le titre est un jeu de tir à la troisième personne, dans lequel le protagoniste se déplacera à travers de petites zones fermées pleines d'ennemis. Chaque zone contiendra une poignée d'adversaires à tirer ou un boss à abattre , équipé de l'incontournable barre de vie. Les leviers seront responsables du mouvement et du mouvement du viseur pour décider où tirer. Tout donne la sensation d'un jeu de tir "inconfortable", dans lequel vous ne pouvez jamais viser confortablement en raison à la fois de l'imprécision des commandes et du chaos généré sur l'écran. Parfois, en fait, Escape from Terror City rappelle l’enfer des balles, avec tant de balles à suivre et à éviter. La présence de nombreux points de contrôle et l'absence de vies rendent une situation non optimale plus facile , même pour les amateurs du genre. Cependant, ce qui est le plus surprenant dans le jeu, c'est l'absence d'armes secondaires ou d'améliorations. En plus du pistolet de base, notre héros ne pourra pas utiliser d'autres attaques, mouvements spéciaux ou quoi que ce soit d'autre. Cela rendra le défi monotone à long terme, sans compter que les combats contre les boss auront tendance à être inégaux, surtout dans les difficultés les plus élevées. Heureusement, la longévité est loin d'être exagérée, avec cinq niveaux et la possibilité de les rejouer en mode Difficile : les plus habiles pourront terminer l'aventure en quelques heures environ, sans trop de soucis . Il va sans dire que, conformément à la tradition des titres eastasiasoft, il n'y a pas de modes secondaires ou quoi que ce soit d'autre. Une fois la campagne terminée, vous aurez terminé votre aventure dans Terror City.Net de quelques défauts techniques et d'une certaine imprécision dans les commandes, Escape from Terror City s'est avéré être un jeu de tir légèrement différent de d'habitude, capable de nous divertir pendant quelques heures. Bien entendu, les plus pointilleux pourront se plaindre de la présence de cinq niveaux seulement, de l'absence d'armes secondaires ou d'une certaine répétitivité sous-jacente. La vérité, cependant, est que le titre de Renegade Sector Games peut être joué agréablement, sans prétendre se comparer à des titres Triple A plus célèbres.