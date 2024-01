RedRaptor est un shoot’em up à défilement vertical inspiré des jeux d’arcade des années 90. Vous incarnez un pilote d’élite en mission pour intercepter un ennemi inconnu qui a déjà éliminé la quasi-totalité des forces alliées. Heureusement, ce n’est pas un roguelike donc les étapes seront les mêmes à chaque fois. Cependant, il s’agit d’un jeu de tir conçu autour du besoin de faire du grind et donc de recommencer encore et encore. À chaque tentative, le joueur gagnera de l'or en battant ses ennemis. Cet or peut ensuite être dépensé dans le menu principal pour augmenter les statistiques typiques du jeu de tir : augmenter la puissance des armes, ajouter des éléments à votre vaisseau, améliorer la défense, etc. Comme il existe de nombreuses capacités à améliorer, le joueur devra parcourir le premier niveau plusieurs fois avant de pouvoir vaincre le boss du niveau 2 (il y a certainement un pic de difficulté avec ce deuxième boss). Une fois que quelques heures auront été consacrées à rejouer la première zone pour gagner suffisamment d’or pour devenir suffisamment fort pour réellement progresser, l’excitation diminuera, et il y a en plus seulement cinq niveaux. Cela déprécie également le classement en ligne. Les scores les plus élevés sont ceux qui ont pris le temps de tout débloquer, tandis que les débutants n'ont aucune chance de gravir ces échelons simplement parce qu'ils ne sont pas alimentés.Le vaisseau a une barre de santé et il est possible de trouver des boucliers sur les ennemis vaincus, il n'y a qu'une seule vie disponible. Mourez et vous êtes de retour au niveau 1. Les améliorations de capacités achetées sont permanentes mais il existe une option étrange à acheter – 2x or - lors de la prochaine exécution. Cependant, cet élément facultatif doit être racheté à chaque fois et doit essentiellement être acquis si vous souhaitez réduire l'achat de nouvelles mises à niveau. Après avoir dépensé notre argent durement gagné pour cette mise à niveau unique 2x, nous avons décidé de revenir au menu principal quelques minutes après avoir joué à la première étape pour ajuster les options car elles ne sont pas accessibles pendant le jeu. Cela a injustement brûlé notre achat de mise à niveau 2x, ce qui était ennuyeux. De plus, il faut dire que ce jeu est bruyant. C'est pourquoi nous avions besoin de revenir aux options ; le son est inconfortablement fort. Bien que le gameplay soit fluide, sans aucun ralentissement, il est étrange que le vaisseau du joueur soit verrouillé sur les quatre directions principales. Ne pas pouvoir utiliser le stick analogique pour se déplacer dans n'importe quelle direction est limitant et rend également le jeu un peu plus difficile. Après avoir joué pendant un moment, nous nous sommes habitués aux commandes, mais c'est juste un peu bizarre pour un jeu de tir.RedRaptor possède les bases d'un shoot'em up solide : des capacités évolutives, un gameplay fluide et un jeu simple et direct. Mais l'approche rétro et les pics de difficulté ne conviendront pas à tout le monde.