Betomis est un jeu de plateforme rétro 2D édité et développé par Eastasiasoft. En tant que chevalier, votre travail consiste à effectuer un double saut à travers (principalement) des étapes à écran unique qui ne prennent que quelques secondes à franchir. La mort est facile, mais grâce aux redémarrages instantanés et aux étapes de petite taille, ce jeu de mort et d'essai ne devient jamais ennuyeux ou trop difficile. De plus, le contrôle est réactif, donc chaque redémarrage est toujours la faute du joueur. En plus d'éviter les dangers, chaque étape demande au joueur de récupérer une clé pour déverrouiller la porte de fin d'étape. La lumière est limitée. Les armes sont rares. En cours de route, il faudra probablement récupérer une hache pour vaincre ces satanées plantes piranha avec un étrange schéma d'attaque. Gardez simplement à l’esprit que l’attaque à la lame est très courte, vous devrez donc vous rapprocher dangereusement pour éclaircir le troupeau. Le but est simplement d'atteindre les portes de fin d'étape après avoir récupéré la clé. Il n'y a aucun élément à débloquer. Aucune capacité supplémentaire. Aucun secret. Arrivez simplement à la fin et passez au suivant, ce qui limite la rejouabilité et la profondeur.La présentation est simple mais efficace, offrant une forte ambiance rétro. Les sprites pixelisés contiennent du charme, même si vous naviguerez principalement dans les mêmes couloirs faiblement éclairés et combattrez les mêmes ennemis tout au long de la brève campagne. Malheureusement, la bande-son est horrible. La courte boucle ambiante ne fait qu'ennuyer au lieu de divertir et doit être désactivée du menu une fois les premières étapes franchies. Betomis est un jeu de plateforme basique, moyen, simple et parfaitement adapté qui offre une heure de divertissement facile. La cerise sur le gâteau, cependant, sont les grandes réalisations qui se débloquent grâce au jeu naturel. Pour 4,99€, c'est une évidence pour les chasseurs de trophées d'obtenir un platine rapide. Le jeu est entièrement en anglais mais compte tenu du peu de textes à l'écran, ce n'est pas vraiment dérangeant même pour les plus jeunes.Au final, Betomis est un jeu de plate-forme rétro assez sympathique à parcourir mais qui ne laisse pas grande impression. Il occupera les férus du genre pendant une heure et leur offrira un trophée Platine facile, guère plus.