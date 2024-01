L’IA d’ESET : avantages en détection de menace, évaluation et réponse (TDIR)

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Qu’est-ce que le TDIR ?La menace, la détection, l’évaluation et la réponse constituent une stratégie basée sur les risques pour atténuer efficacement les menaces sécuritaires et améliorer l'efficacité de la détection de ces dernières. Les capacités fondamentales du TDIR sont essentielles pour déterminer la manière dont les outils d'un centre d'opérations de sécurité (SOC) contribuent à la mission et à la stratégie globales du SOC. Les capacités du TDIR permettent au personnel SOC de concevoir, de configurer et de gérer efficacement les cas d'utilisation de la détection sécuritaire. Les principaux cas d’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) dans le processus TDIR soulignent le besoin continu de l’engagement humain, renforçant la relation symbiotique entre la technologie de pointe et l’expertise humaine.L'IA dans le TDIRESET a été interviewé pour le dernier rapport Gartner® 2023 “Emerging Tech: Top Use Cases for AI in Threat Detection, Investigation and Response”(Technologies émergentes : principaux cas d'utilisation de l'IA dans la détection, l'évaluation et la réponse aux menaces). Le rapport Gartner fournit des informations précieuses sur les progrès réalisés dans l'amélioration des services ou des produits TDIR grâce à l'intégration de l'IA.ML (machine learning/apprentissage automatique) supervisé pour une détection améliorée des menaces :Un des principaux points à retenir du rapport Gartner est le recours croissant au ML supervisé par les fournisseurs de sécurité : « Depuis des années, les fournisseurs de sécurité intègrent l'IA dans leurs produits et leurs processus de détection des menaces, leur permettant d'identifier les anomalies et les modèles qui dépassent les capacités humaines. Plus de 50 % des services de sécurité et des fournisseurs de technologies interrogés affirment utiliser déjà une IA supervisée basée ML, accompagnée d’une formation supervisée pour améliorer leurs capacités à détecter les menaces ».[Source: Gartner: Emerging Tech: Top Use Cases for AI in Threat Detection, Investigation and Response. Travis Lee, Matt Milone, Elizabeth Kim, John Collins. [27 October 2023] ID: G00790125. GARTNER est une marque déposée et une marque de service de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde et ici elle est utilisée avec autorisation. Tous droits réservés]Avec une utilisation remontant à 1990, ESET est un précurseur dans l'intégration de l'IA dans ses solutions de sécurité. Conscients de la nature évolutive des cyber-menaces, le développeur a exploité très tôt le potentiel de l’IA, en tirant parti de ses capacités pour détecter, mais aussi pour bloquer les menaces en temps réel.ESET LiveSense, l’ensemble polyvalent de technologies propriétaires multicouches, surpasse les capacités des solutions standards. ESET utilise l'apprentissage automatique pour lutter contre les nouvelles menaces et peut garantir des mises à jour continues de renseignements sur les menaces grâce à l’utilisation précoce de la technologie cloud pour alimenter ESET LiveGrid, son système mondial de réputation et de réponse.Chez ESET, on utilise deux formes distinctes d'apprentissage automatique avancé, qui comprennent un moteur de détection puissant dans le cloud et une version allégée déployée sur le terminal. Ils utilisent un ensemble d’algorithmes de classification soigneusement sélectionnés, dont l’apprentissage profond et des chemins d’accès améliorés, garantissant une analyse rapide et précise, essentielle pour bloquer les menaces émergentes.La dernière amélioration d’ESET Inspect introduit un moteur de corrélation de détection alimenté par l'IA (AI-powered detection correlation engine). Cette innovation génère automatiquement des incidents qui permettent aux ingénieurs en sécurité de minimiser considérablement le temps consacré aux enquêtes et à la gestion des incidents.En conclusion, le parcours pionnier d’ESET avec l’IA dans le TDIR représente un changement de paradigme en matière de cyber-sécurité. Les fournisseurs de sécurité visent à se différencier en améliorant les résultats de détection et en réduisant les taux de faux positifs/négatifs, en adoptant une tactique « soyons rapides et soyons sûrs ».En utilisant la puissance des techniques actuelles de l’IA, ESET garde non seulement une longueur d’avance sur les menaces émergentes, mais établit aussi de nouvelles normes en matière d’efficacité et de précision en ce qui concerne la détection et la réponse aux menaces. En tant que leader d'opinion dans le domaine de la cyber-sécurité, ESET a pour but de fournir en permanence des informations précieuses, des solutions innovantes et des recommandations stratégiques, afin que les utilisateurs soient bien préparés pour relever les défis dynamiques de l'ère numérique.Clause de non-responsabilité relative à l'objectivitéGartner n’offre son support à aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs de technologies de sélectionner uniquement les fournisseurs ayant obtenu les notes les plus élevées ou toute autre nomination. Les publications de Gartner en matière de recherche représentent les opinions de l’organisme de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de faits. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.A propos d’ESETDepuis plus de 30 ans, ESET® développe des logiciels et des services de sécurité informatique de pointe pour protéger les entreprises, les infrastructures critiques et les consommateurs du monde entier contre les menaces numériques toujours plus sophistiquées. De la sécurité des terminaux et des mobiles à l'EDR en passant par le chiffrement, l'authentification à double facteur, les solutions légères et performantes d'ESET protègent et surveillent 24/7, mettant à jour, en temps réel, les défenses afin d’assurer sans interruption la sécurité des utilisateurs et des entreprises. L'évolution constante des menaces nécessite un fournisseur de sécurité informatique évolutif qui permet d’utiliser la technologie de façon sûre. Ceci est supporté par les centres de R&D d'ESET dans le monde entier, travaillant à soutenir notre avenir commun. Pour plus d’information visitez www.eset.com , ou suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Instagram et https://www.eset.com/be-fr/