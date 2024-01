Avec des light novels, des mangas et un anime, la série My Next Life as a Villainess (également connue sous le nom Otome Game en France) se porte bien. L'histoire du jeu otome My Next Life as a Villainess : All Routes Lead to Doom ! ~Pirates of the Disturbance~ se déroule après la première saison de l'anime. Cependant, le jeu devrait être compréhensible aussi bien pour les nouveaux arrivants que pour les fans. Petit rappel des faits, Catarina Claes, la fille de huit ans d'un duc, a retrouvé ses souvenirs passés lorsqu'elle a été frappée à la tête par un rocher. Dans un cauchemar fiévreux, dans lequel la fiancée du prince était déterminée, elle a réalisé que c'était exactement comme un autre jeu otome de sa vie précédente. Ainsi, elle est devenue une méchante qui interfère avec l'histoire déjà écrite. Si l'héroïne obtient une fin heureuse, Catarina sera exilée; mais si l'héroïne a une mauvaise fin, Catarina sera tuée. Aucune fin heureuse ne l'attendant au bout de la route, Catarina doit en quelque sorte éviter la destruction et atteindre la vieillesse paisiblement ! Après quelques turpitudes, Catarina pensait avoir éviter les obstacles et se trouver enfin dans des eaux plus calmes, mais rien n'est ce qu'il paraît. L'histoire de ce jeu Switch commence alors qu'elle et ses amis sont en vacances d'été. Ils suivent tous leur propre chemin, du moins c'est ce qu'ils pensaient. Par coïncidence, ils se retrouvent tous sur le luxueux yacht, le Vinculum. Ils sont chacun là pour leur propre raison. C'est formidable pour Catarina car elle peut passer plus de temps avec ses amis. Cependant, cet optimisme disparaît comme neige au soleil lorsque les pirates attaquent le navire. Comme si cela ne suffisait pas, Catarina reconnaît les événements. Cela lui rappelle un scénario inédit tiré d'un fanbook de Fortune Lover. Cela ne peut-il pas être vrai que plusieurs Doom Ends réapparaîtront qu'elle devra éviter ? Cela promet beaucoup de moments drôles et une approche typique de Catarina Claes de la situation.Si vous ne connaissez pas Otome Game, le jeu fait en sorte qu'après seulement une heure, vous serez curieux de savoir tout ce qui s'était passé auparavant. Car l'explication de texte est un peu trop brève et laissera les nouveaux venus sceptiques sur les références et les blagues au début. C'est pourquoi nous vous recommandons vivement de vous familiariser d'abord avec les personnages et les événements avant de vous lancer dans cette aventure. Ce que le jeu fait bien, en revanche, c'est de vous rendre curieux des autres aventures de Catarina. Pour les fans de la série, ce jeu est exactement ce qu’ils veulent voir, car il présente tous les personnages et éléments reconnaissables. La conception et toute l’histoire sont simples. Ce qui se passe est évident et n’est pas si surprenant. Le jeu repose principalement sur l'ambiance. Catarina sait ce qui peut arriver et essaie de toutes ses forces d'éviter sa fin ! Cela crée des dialogues hilarants dans lesquels elle discute avec elle-même de ce qu'elle va faire ensuite pour mener à bien l'affaire. De plus, elle connaît des choses du monde réel qui n'existent pas dans Fortune Lover. Ce qui bien sûr provoque des frictions lorsque quelque chose est soudainement nouveau et qu’elle sait exactement de quoi il s’agit. Il y a six hommes au total à ce jour ; quatre anciennes connaissances et deux toutes nouvelles. Nous avons également apprécié la façon dont le jeu détermine dans quel parcours de personnage vous vous retrouvez. Peu à peu, des choix vous sont proposés avec lesquels vous pouvez augmenter les affections avec les protagonistes. Une fois que vous avez fait votre choix, une rose d’une certaine couleur vous sera présentée. La couleur indique à quel homme appartient ce choix. De cette façon, vous pouvez voir en un coup d’œil si vous avez fait le choix souhaité.Le style artistique du jeu est similaire à celui de l'anime. Agréable et joyeux avec des couleurs vives et rayonne de confort. Cela colle parfaitement à la légèreté de l'histoire. Les yeux des personnages clignent régulièrement. C'est quelque chose que l'on ne voit pas souvent dans d'autres jeux otome, mais quelque chose qui est assez remarquable. Les personnages prennent vie bien plus avec des yeux clignotants. Ce qui a également frappé positivement, c'est que l'héroïne est également doublée, ce que l'on ne voit pas souvent dans les jeux otome. Le reste des voix a également été agréablement enregistré en japonais. Bien évidemment, et c'est un regret pour le public francophone, les textes sont proposés uniquement en anglais. Le jeu a définitivement touché la bonne corde sensible car il est amusant et offre une romance simple. C'est exactement ce que ce manga parvient à offrir. Cela peut être généralement simple pour les fondus d'otome, mais c'est une bonne porte d'entrée dans le genre, à condition de connaître la saga de base. A noter que la version physique est livrée avec un fourreau, une couverture reversible, un set de dix cartes, une planche d'autocollants et un poster A2 double face.Ce jeu est une extension de l’anime et destiné aux fans de la série. Pour ceux-là, ce jeu sera un plaisir à jouer. Il n'y a rien à redire sur la qualité, car elle est élevée. Doublage (y compris l'héroïne), yeux clignotants, superbes graphismes, le jeu a tout pour plaire. Bien évidemment, il est difficile de tout comprendre si vous n'avez jamais lu ou visionné Otome Game.