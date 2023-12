Terra Nil est un jeu de stratégie relaxant et optimiste. Et s'il était possible de réparer une planète dévastée ? Vous savez, ramener la verdure, la biodiversité et la vie animale ? Même si la Terre demande un peu plus de travail, vous pouvez au moins réparer cette petite version de la planète. Bien qu'il faille beaucoup de patience, le résultat final est très beau. Ce monde (la Terre ??) est complètement bloqué, et c'est à vous de le réparer. Pour cela, il faut restaurer l'environnement. Vous utilisez l'énergie verte pour mettre en place l'irrigation, des purificateurs de toxines et de nouvelles rivières. Chaque nouvelle région apporte son lot de défis. On apprécie l'équilibre délicat entre les graphismes relaxants et les mécanismes complexes. C'est formidable de redonner vie à la nature, mais vous devez être résolument chirurgical si vous voulez réussir. Un seul faux pas peut rendre votre projet à jamais incomplet. Bien sûr, vous pouvez recommencer à zéro (ou à partir d'une série de points de contrôle) si nécessaire. Les enjeux sont assez faibles, mais d'une certaine manière, ne le sont-ils pas ? Le fait de recommencer implique un investissement en temps considérable, ce qui m'a semblé plutôt décourageant. En particulier, nous avons ressenti une véritable angoisse lorsque nous avons été confronté à une réinitialisation progressive. Nous savions qu'il fallait faire quelque chose de différent, mais nous n'étions pas toujours sûr de ce que c'était. Ce sentiment de malaise est joliment contrebalancé par le triomphe de la réussite. Vous avez également la possibilité d'apprécier votre travail avant de passer à autre chose, ce qui est très bien.L'esthétique de Terra Nil est séduisante. La vue d'une herbe fraîche poussant sur un terrain désolé est toujours satisfaisante. Voir les marécages, la toundra et les forêts pousser en un instant est toujours agréable. C'est là que le design sonore entre en jeu. Nous nous sommes surpris à garder notre casque sur les oreilles en permanence. Vous ne voulez tout simplement rien manquer. Le murmure de l'eau qui coule, le craquement des arbres qui poussent et même le crépitement des flammes sont tous excellents. Sans parler de la musique, qui vous offre une image magnifique pendant que vous travaillez. Un autre élément de satisfaction est la phase de recyclage. Il est indispensable de compléter chaque zone, mais c'est quand même génial. Vous avez installé tous ces systèmes autonomes pour revitaliser le terrain, qui est déjà très beau. Mais ensuite, vous pouvez tout arracher, morceau par morceau. Il reste alors un paysage parfait, vierge de toute création artificielle. Votre ultime victoire est d'effacer toute trace de votre passage. J'ai beaucoup aimé jouer ce passage, même s'il peut presque devenir fastidieux. Vous ne pouvez pas laisser une seule pièce derrière vous, après tout.Chaque étape devient plus complexe. L'un des nouveaux éléments que Terra Nil met sur votre chemin est la recherche de nouvelles formes de vie animale. Vous devez trouver l'environnement parfait dans lequel chacun d'entre eux peut s'épanouir. C'est la partie du jeu que j'ai le moins aimée. Nous avons dû scanner plus d'une douzaine de fois pour trouver certaines espèces, avec des suppositions qui semblaient vraiment aléatoires. Pire encore, il arrive que l'environnement que vous avez créé ne convienne pas à certains animaux. Il n'en faut que trois pour progresser, mais on peut toujours se retrouver bloqué dans la progression. Si vous n'avez pas la bonne disposition pour au moins trois espèces, il est temps de réinitialiser. Au fur et à mesure de votre progression, les étapes suivantes nécessiteront une conception de plus en plus granulaire pour être achevées. La dernière région a nécessité plusieurs réinitialisations avant que nous n'y parvennions. C'est un équilibre délicat, à la fois relaxant et intense. Nous avons aimé rendre tout vert et parfait, mais il faut vraiment s'y prendre à deux fois avant d'y arriver. Cependant, le résultat final en vaut la peine. Qui ne voudrait pas transformer un enfer sanglant en un paradis florissant ? Mieux encore, le développeur Free Lives investit une partie des ventes de précommande et de post-lancement dans l'Endangered Wildlife Trust. En ce sens, jouer à ce jeu est bénéfique pour l'environnement.Le portage de Terra Nil pour Switch est clairement venu profiter du battage médiatique de la nomination du jeu aux Game Awards. Cette indication, de l'avis de ceux qui vous écrivent, aurait dû se transformer en victoire. Les commandes sur la console sont difficiles à saisir au début, en utilisant le stick droit pour déplacer un curseur et le stick gauche pour faire un panoramique de la caméra. Alors que la plupart des stratégies sur Switch choisissent de verrouiller le curseur au centre de l'écran, l'utilisation du pointeur par Terra Nil peut conduire à des moments déroutants et frustrants. De plus, le jeu ne prend pas en charge les commandes à écran tactile pour ceux qui se demandent. Au cours de notre expérience, le jeu a connu quelques plantages mais rien que de futures mises à jour ne pourraient pas corriger. Cette précaution est particulièrement pertinente pour préserver l’immersion et éviter toute frustration inutile lors du jeu.Terra Nil a quelque chose de gratifiant. Vous travaillez à la restauration d'un monde mort, avec des résultats tangibles qui vous occuperont. Les mécanismes deviennent assez complexes au bout d'un moment, n'est-ce pas ? Et vous avez parfois l'impression que vos erreurs sont indélébiles, même si vous recommencez. Mais le travail semble en valoir la peine. Si vous recherchez une expérience de jeu paisible mais parfois stressante, pensez à Terra Nil. En conséquence, vous pourriez même reconsidérer notre planète actuelle.