Abtos Covert est un titre développé et publié par Iphigames , une société de jeux vidéo récente avec seulement le protagoniste en titre de cette revue à son actif. Le jeu s'inspire beaucoup de la saga Five Nights at Freddy's , développée par Scott Cawthon au cours des dix dernières années, reprenant le système de surveillance par caméra, les systèmes de ventilation et d'autres petites idées de ces titres. Abtos Covert parvient cependant à se renouveler en ajoutant quelques mécaniques, comme la possibilité d' explorer librement la maison et de profiter d'un genre d'horreur plus classique. Le protagoniste est un soldat grec anonyme chargé de garder un avant-poste au milieu de la forêt pendant une série de nuits, accompagné uniquement d'une radio d'où proviennent les messages de son commandant, qui l'instruira sur l'utilisation du matériel et des différents tâches à effectuer pendant la nuit, comme vérifier les caméras de surveillance disséminées dans la forêt et s'assurer qu'il n'y a pas de coupure de courant soudaine. Le commandant dira au soldat pourquoi il a été envoyé là-bas. En fait, il semblerait que son prédécesseur ait abandonné son poste après avoir aperçu d’étranges silhouettes dans la forêt. Il semblerait également qu'un des soldats envoyés à l'avant-poste ait mystérieusement disparu , ne laissant que des cassettes éparses, où lui aussi s'extasie et parle d'étranges personnages dans l'obscurité de la nuit. Voici les premiers trous logiques dans la narration du titre. Tout d'abord, il n'est jamais expliqué pourquoi notre homme est envoyé seul pour garder l'avant-poste, alors qu'il devrait être là pour détecter d'éventuels soldats ennemis. Dans la cabane où il dort, il y a aussi d'autres lits et sacs, donc on ne comprend pas pourquoi notre gars est seul pour garder une base entière. Une autre chose qui n'est jamais expliquée est la manière dont le soldat est censé combattre les ennemis proches. Dans tout l'avant-poste, il n'y a même pas une seule arme que le protagoniste pourrait utiliser pour se défendre, et sur la tour de guet, il n'y a aucun type de défense, comme des tourelles ou similaires.À cela s'ajoute le fait que les portes de l'avant-poste sont toutes complètement ouvertes et qu'il n'est en aucun cas possible de les fermer. Enfin, comme c'est le cas dans tous les titres d'horreur nocturne, le protagoniste intrépide continue son travail malgré tout ce qui se passe autour de lui, comme les cris dans la nuit et les phénomènes poltergeist . Un tel dévouement au travail est certes admirable, mais il ne justifie pas le fait que le protagoniste continue de rester à l'avant-poste au lieu de s'enfuir après la première nuit. Comme toujours dans ces titres , la suspension de l'incrédulité est reine , et en réalité le jeu fait un excellent travail, réussissant à ne pas faire réfléchir le joueur à des incohérences logiques, du moins en jouant, et à le plonger dans ce décor sombre et désolé . Même si la plupart du temps est passé à l'intérieur, le titre fait que le joueur se sent toujours en danger et avec le besoin constant de regarder par-dessus son épaule. Dès la première nuit, le ton d'horreur fait entrer le joueur dans cette cabane, le préparant au pire : il ne verra pas l'ombre d'un soldat ennemi, mais quelque chose de décidément plus effrayant. Nous remarquerons, comme les militaires avant nous, d'étranges silhouettes dans la forêt, via des caméras de surveillance. Celles-ci ont l'apparence de personnes cicatrisées, déformées d'une manière ou d'une autre, même si vous ne pourrez pas le distinguer clairement à partir de l'image à l'écran . Il appartiendra donc au joueur de repousser ces esprits avec les quelques moyens dont il dispose, en tentant d'aller jusqu'au bout de la nuit.Le gameplay d'Abtos Covert s'inspire beaucoup de la saga Five Nights at Freddy's et les caméras de surveillance sont un élément très important dans les deux titres. Dans Abtos Covert, celles-ci sont placées près de la forêt qui entoure l'avant-poste où se déroule le jeu et servent à garantir que rien ni personne ne s'approche de notre cabane. Cependant, ce ne sont pas les seuls moyens à notre disposition : il existe un détecteur qui émettra un son fort chaque fois que quelque chose entrera dans la portée des caméras positionnées aux extrémités de la carte. Cela servira à alarmer le joueur et à augmenter le niveau d'attention et de surveillance dans une certaine zone. Les animaux sauvages ne seront pas les seuls à s'aventurer dans les bois, car des esprits commenceront à apparaître sur l'écran de notre ordinateur de surveillance et se rapprocheront de plus en plus de l'avant-poste. Chacun de ces esprits nécessite un moyen spécifique pour être combattu , par exemple le fantôme du soldat est vulnérable à la lumière des projecteurs placés au sommet de la cabane. Les autres ennemis seront imparables et nous n'aurons qu'à les fuir ou à nous cacher dans des casiers en espérant ne pas être vus. Au cours des différentes nuits, nous aurons un indicateur qui indiquera la consommation d'énergie . Cela sera consommé en utilisant les caméras, en allumant les phares et en activant le système de ventilation , utile pour chasser d'autres types d'intrus plus subtils. Le joueur devra rester vigilant et veiller à ne pas gaspiller d'électricité , sinon il se retrouvera sans aucun moyen de défense, ce qui garantira sa disparition prématurée.Le titre parvient à plonger le joueur dans un environnement sombre et désolé , en le gardant toujours sur ses gardes . La conception sonore joue un rôle fondamental dans tout cela : du bruissement des arbres au bruit des pas qui approchent, tout maintient le joueur toujours en alerte . Dispersés sur la carte, il y a aussi quelques sons occasionnels capables de surprendre le joueur dans un moment de paix, comme le sifflet de la théière ou le bip du détecteur . Graphiquement le jeu est agréable, même s'il est difficile de vraiment juger de la qualité graphique étant donné la quasi-absence de lumière sauf dans notre cabane. En fait, de l’extérieur, vous ne pourrez pas voir un centimètre de votre nez, comme il se doit. De nombreuses réalisations nécessitent de traverser les nuits et de collecter divers objets de collection sous forme de cassettes. D'autres objectifs nécessitent de vaincre divers ennemis, ainsi que d'être tué par chacun d'eux. Certains autres tropes vous obligent à surmonter des défis spécifiques, comme passer une nuit sans regarder les caméras ou utiliser l'électricité. En résumé, une liste d’objectifs qui peuvent facilement être atteints avec un peu d’effort.Abtos Covert est un titre qui, même s'il n'offre rien de nouveau, parvient à bien mélanger les éléments pour une expérience agréable. Le point fort c'est l'ambiance. Le jeu parvient toujours à garder le joueur en haleine et, dans certains cas, à le faire sauter de sa chaise.