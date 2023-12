Battle Stations Blockade part d'un principe simple : proposer un jeu de tir sur rails très classique, représenté en voxels, et se déroulant sur un navire en mouvement constant. On parle donc d'un genre typiquement arcade, très difficile à proposer de manière intéressante. Battle Stations Blockade ne propose pas une histoire digne de ce nom, mais se limite à une contextualisation narrative : vous êtes aux commandes d'un navire de guerre naviguant dans des eaux hostiles, et il est de votre devoir d'en sortir indemne. Tout cela est principalement souligné par une première cinématique initiale, qui sert également d'introduction aux mécaniques de jeu. Dès lors, toute contextualisation narrative passe au second plan et on assiste à une succession de niveaux. Voici donc un premier défaut : le titre reste bien trop générique et ne propose rien qui puisse être d'une manière ou d'une autre intéressant sur le plan narratif. Cependant, le gameplay est le point fort de Battle Stations Blockade. Le titre présente une boucle très classique , qui voit une alternance continue de niveaux caractérisée par un parcours prédéfini. Autrement dit, vous partez du point A et regardez le navire arriver au point B, sans possibilité de s'écarter de ces traces invisibles. Ce chemin est cependant continuellement interrompu par des ennemis qui apparaissent devant le navire lui-même. Et là, nous trouvons un problème. La trajectoire suivie par le navire est toujours dénuée de mordant : il y a l'absence quasi totale d'abris, de situations particulières ou en général de tout ce qui pourrait briser la sensation d'être littéralement sur les rails. Dans chaque niveau, les ennemis se tiennent simplement devant vous, agissant comme des cibles mobiles et tirant. Pour notre part, cependant, nous avons la possibilité d'encaisser pratiquement tous les coups reçus, compte tenu de la santé très élevée du navire et de la possibilité de recharger les points de santé simplement en détruisant tout. Tout ce dont vous avez besoin c'est d'un bon objectif et c'est fait.Voici donc la mécanique principale du jeu. Dans Battle Stations Blockade, vous tirez beaucoup , en utilisant les deux tourelles qui apparaissent avec une vue subjective. Ceux-ci disposent d’un ensemble d’armes disponibles à utiliser à volonté en fonction de la situation. Des railguns aux mitrailleuses, en passant par les missiles ou les bombes. Chaque arme peut être alternée sans aucune limite et tout est entre les mains du joueur. Et à vrai dire, c’est justement là le problème. Le titre ne propose pas de mécanismes capables d'équilibrer toute cette puissance de feu, mais fournit simplement au joueur un arsenal relativement vaste. Ce choix annule par conséquent tout sentiment de progression possible donné par le déverrouillage et les armes - qui passent au second plan compte tenu du vaste arsenal - et, de la même manière, donne trop de pouvoir entre les mains du joueur. Il n’y a, par exemple, aucune pénalité ni aucun retard important dans l’alternance des armes de manière spasmodique, tout comme il n’y a pas de limites notables à celles qui peuvent être utilisées. Simplement, vous avez tout et vous pouvez tout utiliser. Ceci, combiné à l'extrême santé du navire, rend le titre beaucoup trop simple et beaucoup trop monotone. Ce sentiment est alors encore accentué par des ennemis pas trop différents les uns des autres , et en général par des comportements pas trop élaborés . Ceux-ci suivent souvent une trajectoire prévisible, sont faciles à toucher et ne disposent pas de mécaniques uniques pouvant donner un minimum de variété aux échanges de tirs.Le résultat est un jeu de tir sur rails qui fait le strict minimum , opposant le joueur à des vagues d'ennemis, dans des niveaux linéaires, réduisant tout à de simples fusillades. Les mécaniques de tir sont en effet bien trop fades et rendent par conséquent le titre répétitif, facile et difficile à retenir. Très simplement, vous commencez un niveau, alternez les armes détruisant tout ce qui bouge sur l'écran, et vous arrivez au niveau suivant où la même boucle se répète. Il n'y a pas de mécaniques notables , de pics d'intérêt dans le level design ou d'ennemis particuliers, mais une simple reproposition d'une boucle classique, elle aussi proposée avec une difficulté trop inclinée vers le bas. Battle Stations Blockade est donc un shooter suffisant, adapté uniquement à ceux qui recherchent un défi simple ou qui se contentent simplement de la boucle de gameplay classique typique du genre .Le secteur technique de Battle Stations Blockade n'est pas trop élaboré , même pour les graphismes Voxel. En effet, le titre présente des environnements peu détaillés, sans effets de lumière qui peuvent donner une pincée d'éclat et avec des textures jamais trop élaborées. De même, les modèles ennemis ne sont jamais très intéressants à observer. Le secteur artistique se révèle cependant générique, même dans l'idée de proposer un décor militaire de style voxel. L'univers du jeu est en effet inintéressant et de la même manière les voxels ne disposent pas d'une personnalité reconnaissable. Finalement, le secteur sonore fait simplement son travail, sans pics notables.Battle Stations Blockade est un jeu de tir sur rails trop simple qui fait juste le strict minimum. Le titre présente en effet une structure classique, certes intéressante, mais bien trop fade dans cette incarnation. Les ennemis, les scénarios et les mécanismes de jeu sont en fait réduits à l'essentiel, ce qui rend l'expérience simple et amusante sans trop de réflexions, mais sans plus. Même s'il peut donc divertir quelques heures, Battle Stations Blockade s'avère moins intéressant que d'autres congénères et mériterait un peu plus de précautions.