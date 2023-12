Basé sur le titre PC lancé en 2003, lui même adapté de la Xbox, Enclave HD n'est pas un remaster ni un quelconque remake. C'est le jeu tel qu'il a été conçu il y a vingt ans avec quelques ajouts graphiques et une bande son étendue (nous y reviendrons plus tard). Adapté par le studio, cette nouvelle édition comporte tout le contenu de l'original, la seule différence fondamentale provenant donc du support de la haute définition, alors que le précédent portage sur Nintendo Wii en 2012 ne dépassait pas la résolution standard. Rappelons qu'à la base, Enclave était une production signée Starbreeze (Riddick, Syndicate), mettant en scène un monde divisé. En effet, lors d'une terrible bataille dans la contrée de Celenheim, un obscur sorcier décida de défier les forces du mal, et frappa violemment le sol avec une sorte de bâton magique, ce qui engendra une faille. Ce geste, à priori anodin, déchaîna les forces de la nature. En l'espace d'une nuit, le monde entier sombre dans le fureur, le ciel devenu noir et le sol d'un rouge étincelant. La faille se développa sur le globe tout entier, et modifia considérablement l'équilibre terrestre. La Lumière était l'Enclave, où se trouvait la contrée de Celenheim, De l'autre côté, dans les ténèbres, des sombres formes, les Extérieurs, se battaient pour leur survie et leur ambition a toujours été de franchir la faille afin d'envahir Celenheim. Et justement, la faille rétrécie à chaque instant. La Terre est en train de revenir un endroit soin, et les Extérieurs ont bien l'intention de détruire pour de bon Celenheim.Vous l'aurez peut être compris, Enclave HD propose deux campagnes différentes, l'une avec la Lumière, l'autre avec les Ténèbres. On retrouve douze personnages aux styles assez différents. Les forces positives seront suivies par un chevalier plutôt rustre, un druide, un gnome, un sorcier, une chasseresse et un halfling. Le mal sera soutenu par une ensorceleuse, un gobelin, un bombardier, une liche, un berserker, et un assassin furtif. L'équipement des personnages pourra être amélioré avec l'argent accumulé durant les missions (vingt-cinq niveaux au total). Mais quelque soit le protagoniste choisi, Enclave demeure un jeu essentiellement tourné vers l'action, dans la pure tradition du hack'n slash. Le titre est d'ailleurs assez violent, et relativement compliqué (même en mode facile). Sans doute bien trop compte tenu des standards actuels et des ajouts "qualité de vie" ajoutés même à de simples jeux d'époque (voir les compilations Konami ou Capcom, ou même les jeux rétro du Nintendo Switch Online).Si la plastique d'Enclave était son grand atout sur Xbox et PC, nous ne pouvions pas en dire autant sur Wii. Certes, une décennie avait passé, mais cela n'expliquait pas la qualité graphique qui demeurait inférieure à l'édition d'origine ! Visuellement, ce portage revient à la source du jeu de 2003. Oui visualisez un jeu PC de 2003. Les mises à jour, bien que cohérentes, sont encore assez superficielles. Les surfaces métalliques et l'eau ont une bien meilleure apparence, les effets de lumières font encore illusion et les couleurs vives du jeu tranchent avec la grisaille de nombreux jeux de l'époque. En revanche, les menus et les cinématiques ont été laissés dans leur jus d'origine ... en faible résolution. En outre, l'animation n'est pas exempt de reproches, avec des déplacements un peu raide du personnage, et quelques ralentissements à signaler. C'est aussi comme ça à l'époque et vous aurez beau rajouter dix couches de peinture, un jeu du début des années 2000 risque toujours d'apparaître limité.La jouabilité d'Enclave s'avère plutôt bien adaptée au genre et reprend un schéma proche de l'édition de base Un ensemble correct, où seul le maniement des arcs souffre d'une visée pour le moins imprécise. Le doublage français est toujours aussi moyen, mais les musiques sont assez jolies, il y a même de nouvelles compositions et des effets additionnels. Les bruitages demeurent plutôt réalistes de leur côté. La durée de vie se montre assez longue, et il est possible de choisir le personnage que l'on souhaite avant chaque niveau. Une fois une mission débloquée, il sera possible de la refaire dans le menu principale. Notez cependant qu'Enclave exige énormément de patience, tant le challenge est présent, surtout que les points de sauvegardes sont très rares. Les développeurs ont cependant intégrés quelques codes spéciaux pour les moins endurants. On signalera également qu'il n'y pas beaucoup d'optimisation PS5, à l'exception des effets de déclenchement haptique pour les controleurs Dual Sense, et peut être une résolution un peu plus élevée. Heureusement, la mise à jour est gratuite pour les possesseurs de la mouture PS4.Enclave débarque en HD dans une version qui cherche à restituer le jeu tel qu'il était il y a vingt ans, agrémenté de maigres améliorations techniques (graphisme lissé, bande son enrichie). Forcément, dire que cette production a gentiment vieilli est un doux euphémisme. Nonobstant, dans le genre heroïc fantasy, le titre dégage toujours un certain charme, et réserve un challenge de taille.