Un peu plus d'un an après la sortie du deuxième chapitre de la nouvelle épopée de Kratos entamée avec God of War en 2018 sur PlayStation 4 puis poursuivie sur PlayStation 5, il est déjà temps de dépoussiérer à nouveau la hache et les lames pour une nouvelle aventure passionnante du dieu hellène arrivé en terre nordique. Annoncé à la surprise générale lors des derniers The Game Awards, God of War Ragnarok : Valhalla est un DLC gratuit qui développe le final du deuxième chapitre en nous faisant découvrir un nouveau lieu si cher aux fans de la culture scandinave. Préparez-vous à explorer le Valhalla, un labyrinthe rempli de défis où la mort n'est qu'un petit obstacle entre vous et votre destin. Le tout dans une nouvelle formule de roguelike qui mettra à l'épreuve vos compétences ainsi que les nerfs du grincheux Kratos, au milieu des souvenirs du passé et de nouvelles créatures menaçantes. Commençons par dire que l'accès au contenu de God of War Ragnarok : Valhalla est assez simple. Il suffit de télécharger le DLC gratuit sur le PlayStation Store, que vous ayez la version PS5 ou PS4. Une fois que c'est fait, il suffit de lancer le jeu et vous trouverez un nouvel élément dans le menu qui vous mènera directement à la section du jeu dédiée au DLC. Pour profiter de God of War Ragnarok : Valhalla, il n'est pas nécessaire d'avoir terminé le jeu, mais il est fortement recommandé de le faire : le jeu lui-même vous avertira que les événements racontés dans ce DLC se déroulent après la fin de God of War Ragnarok, il ne vaut donc pas la peine de courir le risque de gâcher quelque chose sans avoir d'abord atteint le générique de fin du jeu principal. Contrairement à ce que l'on aurait pu imaginer au vu de la gratuité de ce contenu additionnel, God of War Ragnarok : Valhalla met en effet beaucoup de " chair " narrative dans l'assiette. En résumé, si vous ne l'avez pas encore fait, profitez de l'intrigue de God of War Ragnarok et ne passez qu'ensuite au DLC. Le joueur est prévenu, il est à moitié sauvé.La série God of War explore pour la première fois l'univers du roguelike avec ce nouveau DLC. Nous verrons Kratos affronter les pièges qui se cachent derrière les portes du Valhalla, un bâtiment asgardien plein de secrets, où il est arrivé après avoir reçu une invitation écrite par un expéditeur inconnu. Le voyage auquel vous ferez face deviendra un éloge funèbre sur l’amour de soi, le pardon et la façon dont il est juste de reconnaître ses erreurs pour devenir une meilleure personne à l’avenir. L'ancien Dieu de la guerre devra affronter ses peurs en s'engageant dans une série de défis de plus en plus difficiles. Dans God of War Ragnarok : Valhalla, vous ne pourrez pas compter sur les compétences et les statistiques accumulées dans l'aventure principale, du moins pas dès le début. Kratos devra affronter le Valhalla dépouillé de ses possessions et les regagner petit à petit au fur et à mesure de sa progression dans le labyrinthe, à la manière d'un véritable roguelike. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose : ceux qui ont terminé le titre il y a quelque temps se familiariseront progressivement avec les mécanismes du jeu.Une fois franchi le seuil du Valhalla, nous sommes immédiatement accueillis par les premiers ennemis qui serviront d'apéritif aux défis de plus en plus difficiles et exigeants que le splendide site asgardien nous offrira au cours du DLC. Dès les premiers instants, les fans du genre pourront retrouver les éléments pivots du genre, à commencer par le choix de la première récompense de pouvoir pour avoir nettoyé la pièce, parmi deux proposées aléatoirement dans l'ensemble des compétences de Kratos. Dans God of War Ragnarok : Valhalla également, les bonus à obtenir sont regroupés en catégories distinguées par un symbole spécifique. Ce même symbole sera visible sur les portes d'accès aux salles suivantes, un moyen de savoir à l'avance quelles récompenses se cachent au bout de la salle afin de planifier votre itinéraire en fonction de vos besoins. Capacités runiques, compétences passives ou coups spéciaux, boosts de statistiques : dans God of War Ragnarok : Valhalla, tout devra être gagné en suant et en massacrant des ennemis. Même la vie et la fureur ne peuvent être rechargées qu'en dépensant les points collectés lors de vos runs dans les totems situés dans les interludes entre les salles, à l'exception de quelques rares drops d'ennemis ou de compétences spéciales obtenues. Inutile de préciser qu'une fois la vie épuisée, il faudra recommencer l'exploration du Valhalla en ne conservant que les améliorations permanentes acquises au cours des différents runs, mais sans aucune compétence de soutien.God of War Ragnarok : Valhalla propose différents niveaux de difficulté, dont le dernier vous donnera du fil à retordre. Plus le niveau choisi est élevé, plus vous obtiendrez de récompenses en traversant les différentes salles. Plus vous avancerez dans le labyrinthe de Valhalla, plus les ennemis que vous rencontrerez seront puissants, vous obligeant à recommencer depuis le début à chaque fois. Bien qu'il ne s'agisse que d'un DLC, le sens de la progression et la profondeur de God of War Ragnarok : Valhalla sont tout de même remarquables. Les dialogues constants entre les différents personnages et les cutscenes que l'on peut voir presque à chaque run dénotent un gros travail de la part du studio Santa Monica, qui a fait très attention à ne pas publier un simple contenu pour ses fans, mais bien un nouveau mode qui améliore grandement l'expérience de jeu de God of War Ragnarok. Bien sûr, nous ne voulons pas entrer dans les détails de l'intrigue pour ne pas gâcher votre expérience. Sachez simplement que God of War Ragnarok : Valhalla vous donnera l'occasion d'explorer à nouveau certains lieux du passé récent... et bien plus encore. En bref, God of War Ragnarok : Valhalla ajoute une nouvelle pièce aux nouvelles aventures de Kratos, projetant encore plus la série vers un troisième et dernier chapitre que, vraisemblablement, nous verrons au crépuscule de cette génération. Il y a beaucoup de viande sur le feu, et le final, peut-être le dernier, du long voyage de Kratos à travers les panthéons du monde promet d'être vraiment explosif.God of War Ragnarok : Valhalla est la manière parfaite de conclure le deuxième chapitre de l'aventure nordique de Kratos. Une nouvelle portion de gameplay à la sauce roguelike, encore plus stimulante et amusante grâce à la présence massive de la composante narrative qui développe l'épilogue de God of War Ragnarok et ravive l'espoir d'un éventuel troisième et dernier chapitre. Le tout pour la modique somme de 0 €. Que voulez-vous de plus ?