L'année dernière, le prix des produits a été plus important pour les consommateurs belges

- Pour les consommateurs belges, le prix des produits a été plus important que jamais l'année dernière. Près de quatre consommateurs belges sur dix (39 %) ont été plus enclins à acheter des articles à prix réduit au cours des 12 derniers mois par rapport à avant. Par ailleurs, 35 % d’entre eux ont eu tendance à acheter un article seulement quand il était soldé, et ce, plus souvent que les années précédentes. C’est ce qui ressort du rapport annuel sur le commerce électronique du prestataire de services financiers Mollie , pour lequel 1 000 consommateurs belges ont été interrogés.La chasse aux bonnes affaires semble tout simplement être dans la nature des Belges. Ainsi, plus de la moitié des consommateurs (55 %) recherchent toujours le prix le plus bas possible pour un produit donné.Lors d'un achat en ligne, le prix joue également un rôle dans le choix entre différentes boutiques en ligne. Par exemple, 43 % des Belges choisissent toujours la boutique en ligne qui propose le prix le plus bas. De plus, la politique de retour jour un rôle important. Pour pas moins de 41 % des consommateurs, la gratuité des retours est un critère important dans le choix d'une boutique en ligne. Avec 43 %, la livraison gratuite pèse encore un peu plus lourd. Les autres critères de choix d'un magasin en ligne portent sur la facilité de paiement (25 %) et la possibilité d'utiliser le mode de paiement de son choix (25 %).Il est intéressant de noter que d'autres facteurs jouent un rôle important lorsqu'il s'agit de retourner dans des boutiques en ligne où les consommateurs ont déjà effectué un achat. Ainsi, 84 % des consommateurs sont enclins à retourner chez un commerçant en ligne qui offre la méthode de paiement préférée. Un site web de qualité joue également un rôle majeur pour 84 % d'entre eux. Mais cela ne signifie certainement pas que le meilleur prix pour un produit et la livraison gratuite ne jouent plus un rôle dans la décision de retourner dans une boutique en ligne. Ces deux facteurs ont été cités comme importants par respectivement 82 et 84 % des personnes sondées.