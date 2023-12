Syn Sophia est une société japonaise surtout connue pour son travail sur la franchise Style Savvy (La Maison du Style en français) en partenariat avec Nintendo. Dans cette série, nous avons l'opportunité de gérer un magasin de mode et de faire plusieurs autres activités liées à l'industrie. Fort de cette expertise, le développeur a décidé de créer Fashion Dreamer, une autre œuvre sur un thème similaire en partenariat avec Marvelous. Au lieu de gérer un magasin, nous avons ici un monde virtuel à explorer, rencontrer des gens et essayer de dicter les tendances de la mode. La proposition est plus ouverte dans l'aspect simulation, mais il est bientôt possible de voir les limites de sa perspective. Fashion Dreamer place le joueur aux commandes des muses, qui sont des avatars virtuels qui peuvent être utilisés pour explorer le monde du jeu, Eve. Dans cet environnement virtuel, nous pouvons choisir entre des corps masculins ou féminins, avec jusqu'à quatre muses simultanées au total. En les contrôlant, notre rôle est celui d’un influenceur numérique, explorant notre sens de la mode et le partageant avec d’autres personnes. Le jeu est divisé en deux modes, Solo-Play et Online, le premier étant axé sur l'interaction avec les PNJ et le second ouvrant plusieurs possibilités d'interaction avec des personnes de différents endroits du monde. Avec Online, vous pouvez accéder rapidement à beaucoup plus d'options vestimentaires de haut niveau et c'est aussi un moyen très intéressant de voir les styles des autres, cependant, comme avec les jeux sur console, vous devez avoir un compte Switch Online pour profiter de ce mode.Quel que soit le mode, le gameplay suit la même logique. Nous avons fait des allers-retours dans des zones connues sous le nom de Cocons à la recherche de personnages avec lesquels interagir. Nous pouvons ensuite utiliser les vêtements que nous avons sous la main pour créer une tenue pour ces personnes selon leurs préférences. En mode Solo, un PNJ demande généralement quelque chose de spécifique comme « une chemise violette » ou un « pantalon bleu » et vous devez rechercher parmi vos options une tenue adaptée à cette proposition. Cependant, il faut toujours s'assurer que l'individu soit entièrement habillé au lieu de pouvoir simplement choisir une seule pièce pour changer son look actuel. En mode Online, nous avons quatre lignes directrices : la couleur, le motif visuel (« Print »), le type d'article souhaité et le style. L’idéal est d’essayer de faire correspondre toutes les options qui sont renseignées (certaines peuvent avoir « n’importe quoi ») pour être mieux évaluées. Chaque personne peut définir ces valeurs pour elle-même, ce qui permet de demander plus facilement des types spécifiques d'objets que le joueur souhaite obtenir pour élargir son répertoire. Les combinaisons de tenues sont envoyées à l'autre joueur, qui peut ensuite liker pour ajouter les éléments à sa liste.Outre la question de la coordination vestimentaire, lorsque l’on interagit avec un personnage, on peut « lui voler son look » de deux manières. Tout d'abord, vous pourrez profiter des vêtements usagés et les recevoir pour votre collection. S'il existe des vêtements exclusivement conçus pour la morphologie opposée à la vôtre (A pour femme et B pour homme), un message système vous prévient qu'ils ne peuvent pas être portés par la muse actuelle. Ce problème n'est signalé qu'une fois par session de jeu. Nous pouvons également copier les traits de personnalisation de ce personnage, tels que la couleur et la forme des yeux, la forme de la bouche et du nez, les cheveux, la barbe et la moustache. Il est intéressant de noter que le jeu présente une combinaison exotique et quelque peu incohérente dans la manière dont il envisage ses modèles, car il tente de limiter une grande partie des vêtements, mais autorise la barbe sur les morphologies les plus féminines. Il serait plus intéressant de supprimer complètement les limitations des vêtements pour donner plus de liberté dans la création de looks. Le même système s’applique également aux vitrines virtuelles. On y trouve différents vêtements dessinés en fonction de plusieurs facteurs. En mode Solo, nous avons uniquement accès aux vêtements du système Eve, mais en ligne, il est possible de trouver des créations d'autres joueurs, élargissant considérablement les possibilités de combinaison.Nous pouvons également créer un Showroom, qui est une pièce où nous exposons des vêtements selon notre sens de la décoration. Il est possible de réaliser des espaces très expressifs avec le support d'objets, de papiers peints et de mannequins. Au fur et à mesure que d'autres personnes interagissent avec votre personnage dans leur monde, vous recevrez des points s'ils décident de vous rendre visite et d'apprécier vos jeux. La création de vêtements suit un modèle et un schéma de choix de couleurs simple. Par conséquent, nous sommes limités au choix d'un modèle de vêtements déjà assemblé, comme une veste à capuche, des chaussures pour femmes avec un nœud, entre autres options dans lesquelles il n'est pas possible de modifier la forme du vêtement. La liberté du joueur réside uniquement et exclusivement dans la définition des couleurs, en pouvant choisir comment il souhaite colorer chaque partie de cet objet. Le résultat est efficace et simple à utiliser, malgré une créativité limitée. Il existe également un système de photographie dans le jeu pour que le joueur puisse profiter des environnements Cocoons et des combinaisons élégantes, que ce soit en selfies ou en photos de groupe. Vous pouvez ajuster la position de la caméra, demander à la muse de prendre diverses poses, ajouter des filtres et ajuster la mise au point de la caméra. Des objets tels que des boissons, des parapluies, des fleurs et d'autres objets peuvent être achetés pour créer quelque chose d'encore plus spécifique pour la photo.Malgré tout ce que nous avons mentionné plus haut, le principal problème de Fashion Dreamer est le manque total de concentration et son rythme répétitif. Nous sommes plongés dans Eve avec une seule perspective : « faites plus de points et diffusez votre style à travers le monde ». Nous avons même un rang d'influenceur qui augmente à mesure que nous interagissons avec le monde, en libérant de nouveaux cocons et quelques petites récompenses, mais cela donne au jeu une perspective objective très lointaine. La vérité est que Fashion Dreamer est comme une page vierge, un parc d’attractions de mode plus qu’un véritable jeu. La boucle du jeu reste la même du début à la fin, le joueur essayant de publier plus de vêtements avec des likes et interagissant avec les personnages pour créer des vêtements qui génèrent des points pour lui-même. En dehors de cela, nous n'avons que des ajustements à votre propre muse et la sortie de davantage d'éléments de personnalisation, tels que des couleurs différentes pour les yeux lors de l'augmentation de l'affinité avec certains PNJ. Il n'y a même pas de distinctions majeures entre chaque Cocoon en dehors de l'esthétique générale des photos, ce qui rend le gameplay très répétitif et rend plus intéressant de profiter du jeu de manière très décontractée.Pour ceux qui cherchent à mieux comprendre la mode, le titre est également loin de ce que la franchise Style Savvy était capable de faire. Nous n’avons aucune chance d’échouer lamentablement même lorsque nous réalisons des looks ridicules et mal coordonnés. Il n'existe qu'un seul système d'évaluation qui donne plus de récompenses si le joueur peut mieux suivre les critères de coordination des couleurs et répondre à la demande du personnage, mais nous pouvons même ignorer ce qu'il voulait faire ce qu'il veut et quand même recevoir des points. Nous avons également un menu de sélection de vêtements très simple. Alors que Style Savvy avait plusieurs catégories, des marques qui représentaient différents styles et même des dictionnaires de termes pour familiariser le joueur avec le monde de la mode, dans Fashion Dreamer nous n'avons que le choix de « couche » (haut, bas, vêtements d'extérieur) et d'accessoires. En conséquence, certaines demandes très spécifiques peuvent être particulièrement déroutantes à traiter. Après tout, qu'est-ce qui définit une chaussure spécifique par rapport à une autre ? Avec tous ces éléments, le jeu finit par proposer une expérience plus lâche et superficielle. Alors que les titres précédents du développeur ont réussi à être même didactiques sur le thème de la mode, ce que nous avons ici est un titre qui semble juste vouloir déposer le système entre les mains des joueurs comme un jouet. Sans défis, l'expérience a tendance à rester monotone et limitée dans son attrait uniquement à ceux qui aiment déjà le monde de la mode.Fashion Dreamer est un jeu de mode proposant de nombreuses options de personnalisation des personnages et des vêtements, mais l'exploration devient vite répétitive. Surtout pour ceux qui ont joué aux œuvres précédentes du développeur, il ne faut pas longtemps pour souhaiter que le titre ait un autre contenu pour briser la monotonie.