Développé par le studio chinois BadMudStudio, Warm Snow arrive enfin sur consoles près de deux ans après son lancement sur PC, grâce à des avis très positifs et une large communauté. Warm Snow se déroule dans un contexte fantastique fortement inspiré de la Chine ancienne, recouvert d'une neige mystérieuse qui ne montre aucun signe de fonte et capable de transformer quiconque entre en contact avec elle en monstres insensés. Dans ce contexte, nous contrôlerons le guerrier Bi An dans son voyage pour découvrir la cause de ce phénomène et y remédier, une mission qui le mènera à affronter les Cinq Grands Clans jusqu'à ce qu'il atteigne la Capitale Impériale, où l'attend la vérité. D'un point de vue artistique, le titre de BadMudStudio montre beaucoup de caractère, offrant un style graphique 2D attrayant, agréable et fonctionnel. Il en va de même pour la bande-son qui, même si elle n'est pas inoubliable, s'intègre parfaitement à l'atmosphère du jeu. Conformément à la tradition du genre roguelike, Warm Snow est divisé en différentes sections, chacune d'entre elles comprenant des cartes générées de manière procédurale dans lesquelles le joueur devra vaincre tous les ennemis présents avant de pouvoir obtenir la récompense correspondante et passer à la suivante. Chaque section se termine par un combat contre un boss, suivi d'un intermède dans lequel il est possible de dépenser les ressources acquises pour valoriser davantage le personnage.Le système de progression est donc fortement basé sur la répétition continue de parties qui, indépendamment de la victoire ou de la défaite, sont suivies de l'obtention d'une monnaie spéciale qui permet d'obtenir des améliorations permanentes qui facilitent les runs ultérieurs et dont la quantité dépend du nombre de boss vaincus. Cela signifie que chaque run contribue d'une manière ou d'une autre à améliorer nos chances de succès dans les jeux suivants, et nous en aurons besoin, car Warm Snow n'est absolument pas un jeu simple et plusieurs heures de jeu seront nécessaires pour obtenir des résultats tangibles. Mais même la victoire définitive dans un jeu n'est rien de plus que le début de Warm Snow, puisque la fin d'une course débloque des difficultés de plus en plus difficiles qui incluent, par exemple, différents ennemis et modèles et des statistiques plus élevées de ceux-ci.Cependant, le point fort de Warm Snow est sans aucun doute le système de combat, extrêmement rapide et technique, même si les mouvements à notre disposition ne sont pas si nombreux. En fait, il n'existe qu'une seule attaque au corps à corps, une à distance qui consiste généralement à lancer des épées volantes en nombre limité, qu'il faudra ensuite récupérer manuellement ou grâce à la capacité de gainage, une capacité active liée à la relique équipée et enfin un simple esquive. Cependant, ce qui le rend si amusant et intéressant, c'est l'énorme possibilité de personnaliser le système de combat : tout d'abord, chaque jeu commence par le choix de la statue de Bouddha à vénérer, il y en a 8 disponibles, chacune basée sur un style de jeu spécifique, pour exemple à distance, feu ou poison, mais pour chaque statue il existe deux options de choix, qui conduisent dans la plupart des cas à se concentrer sur le combat au corps à corps ou à distance. Au cours du jeu, nous pourrons alors obtenir diverses compétences passives, des reliques dont les effets changent en fonction de l'emplacement choisi parmi quatre emplacements différents pour les équiper, des armes avec différents degrés de rareté et des effets passifs aléatoires qui peuvent être encore randomisés avec de la monnaie obtenable pendant la course. Bref, les options sont nombreuses et surtout la différence en termes de gameplay est vraiment tangible, rendant effectivement chaque jeu différent des autres.Cette variété, combinée à la difficulté susmentionnée du jeu qui rend très difficile de garantir une victoire même après de nombreuses heures de jeu, surtout si vous êtes prêt à sortir de votre zone de confort en termes de classe et de construction, contribue à réduire le problème de répétition, qui autrement serait assez marquée puisqu'il n'y a pas beaucoup de zones explorables, ainsi que les types d'ennemis ou de boss. Ceci est valable au moins en ce qui concerne le mode de jeu normal, mais Warm Snow sur consoles rend également disponible gratuitement dès le lancement le substantiel DLC Ash of Nightmare, qui comprend un autre type de jeu, accessible depuis le hub initial et qui suit des règles complètement différentes. Au lieu d'être divisées en zones bien définies, les cartes d'Ash of Nightmare sont constituées de "fragments" des sections du jeu de base et incluent également des ennemis et des boss complètement différents, ainsi qu'une nouvelle ressource extrêmement centrale au jeu. l'expérience, la lucidité. La lucidité est à son maximum au début de chaque partie, mais diminue continuellement au fil du temps ou en subissant certains types d'attaques, et son épuisement conduit à la mort. Ceci, combiné à l'introduction de compétences et d'armes exclusives à ce mode, entraîne un changement drastique du style de jeu, forcément plus agressif pour contrer le temps limité dont nous disposons.En conclusion, Warm Snow est un très bon roguelike, dont les défauts, bien que présents, donnent l'impression d'être facilement résolubles, comme des petits problèmes de localisation et l'absence de sous-titres dans certains dialogues, ou encore de faire partie intégrante du système de jeu, ce qui cependant, cela fonctionne plus que bien dans son ensemble. C'est donc un titre qui ravira les fans de roguelike, comparable en bien des points aux mécaniques d'Hades, et garantissant plusieurs heures de jeu, à condition de se laisser entraîner dans sa boucle de gameplay en se concentrant sur le plaisir produit par la grande liberté de tester différentes versions.