Aujourd'hui, 2,99€ ne vous aideront pas à conquérir le monde. Vous n'achèterez pas grand-chose pour cela. Cependant, si vous recherchez une perte de temps pour les consoles Nintendo qui vous incitera à essayer de battre votre meilleur score, vous pouvez les dépenser comme 4 millions d'autres joueurs dans le monde. Récemment, le jeu Suika Game, également connu sous le nom de Watermelon Game a gagné beaucoup d'attention . Si vous avez consulté les tableaux de popularité de l'eShop, vous vous êtes peut-être demandé si Mario et les autres devaient regarder un fruit de haut. Il s'agit essentiellement du jeu bien connu 2048 dans lequel vous devez entrer en collision avec certaines valeurs (ou dans d'autres versions des formes) pour une fusion. Cette fusion est juste un échelon plus haut sur l'échelle des scores et cela continue jusqu'à ce que votre terrain de jeu devienne trop plein et que le jeu soit terminé. Ce concept existe depuis longtemps et Suika Game a l'avantage d'une apparence joyeuse et mignonne, mais c'est tout. Il s'agit de puzzles de fruits avec un peu de physique, dans lesquels vous combinez deux fruits du même type pour créer leur évolution en un fruit plus gros. Le jeu est vraiment compréhensible et jouable pour tout le monde, mais les joueurs plus âgés pourront obtenir des scores plus élevés grâce à plus de perspicacité. Vous déposez le fruit d'en haut dans votre pot. Chaque fois que les mêmes types se réunissent, une plus grande évolution en résultera. D'une orange à une pomme, d'une pomme à un ananas, etc. Chaque fruit suivant est plus grand, donc l'espace dans votre pot devient plus restreint. Le nom anglais Watermelon fait naturellement référence au nom local de la pastèque, qui est la forme finale de cette chaîne. Le jeu se termine lorsque le fruit franchit la ligne marquée en haut - comme dans Tetris. Sur le côté droit de l'écran, vous pouvez toujours voir quels types de fruits se combinent pour devenir quel type de fruit, afin que vous puissiez planifier à l'avance les réactions en chaîne.Des règles simples ne signifient pas un gameplay simple. Ce n'est pas comme si vous figureriez bientôt sur la liste des meilleurs joueurs de la semaine, ni même du jour. La physique des évolutions des fruits peut grandement gâcher vos plans. Cependant, cela n'entraîne aucune frustration. C'est coloré et joyeux. Même si vous voulez seulement battre vos propres scores, le jeu vous tentera toujours de le faire. Les parties sont courtes et l'option de redémarrage rapide est très tentante. Et ainsi les prochaines heures passent. Il est peu probable que tout mettre sur le compte de la chance fasse de vous un maître du jeu, il y a donc ici un élément de tactique. Cependant, vous comprendrez rapidement ces évolutions colorées et les phases ultérieures de développement de vos « blocs ». Attention : le jeu peut créer une dépendance. Et c'est là sa force. Quelqu’un dira que c’est un petit jeu joué sur les téléphones et les navigateurs. Il sera difficile de contester cette thèse, car Suika Game s'en sort bien là aussi. La magie ici réside dans la transparence, tant graphiquement que dans les règles du jeu.Suika Game ne fait rien de nouveau. Le jeu a l'avantage d'être un jeu bon marché avec de jolis visuels. À part le fait de jeter des fruits dans un bocal, décrit et addictif, vous ne trouverez rien d'autre ici. Mais sa force est dans la simplicité.