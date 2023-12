Ubisoft s'est lancé dans une aventure ambitieuse avec son nouveau jeu sous licence, Avatar Frontiers of Pandora, une collaboration épique avec Disney pour redonner vie à l'univers de Pandora, célèbre grâce au record au box-office du film Avatar de James Cameron. Développé de manière experte par Massive Entertainment, le jeu s'intègre officiellement dans le monde fascinant créé par Cameron. L’intrigue nous catapulte dans une région de Pandora jamais explorée auparavant dans les films, enrichissant le récit d’éléments intrigants et nouveaux. Alors, que penser d’Avatar Frontiers of Pandora ? Le jeu se déroule très exactement en 2169, un an avant les événements de "La Voie de l'eau". Notre protagoniste, sans nom initial, offre une grande liberté de personnalisation, vous permettant de modéliser le sexe et les caractéristiques somatiques grâce à un éditeur évolutif qui se développe au fur et à mesure de l'intrigue. L'histoire commence avec notre alter ego grandissant dans un établissement RDA avec d'autres jeunes du "peuple du ciel" aux allures d'enfants. Les circonstances les poussent à se séparer des envahisseurs et à rejoindre la Résistance pour affronter John Mercer, le responsable des souffrances des Na'vi. Le chemin vers le conflit révèle les origines authentiques du protagoniste, l'impliquant dans les différents clans de Pandora. Sans trop anticiper l'intrigue, on peut dire que, malgré le manque de caractère épique, le récit se déroule à travers des séquences suggestives, comme le premier vol sur l'Ikran.Même si l'intrigue n'est pas extraordinairement brillante, le point fort réside dans l'attention portée aux détails et aux décors, fidèles aux œuvres de Cameron. La collaboration avec des cinéastes a conduit à la création d'un produit qui capture les merveilles de l'exploration de Pandora. Chaque biome révèle une flore et une faune réactives, tandis que les clans Na'vi sont distincts dans leurs traditions, reflétant la conservation des films originaux. Bref, Ubisoft a fait mouche en nous offrant une expérience immersive fidèle à l'univers d'Avatar. Pendant la majeure partie de la campagne du jeu, nous nous retrouvons à parcourir Pandora à pied, engagés dans des missions assignées par la Résistance ou les tribus, essayant de les persuader de nos intentions. Ce n'est qu'après un tiers de l'intrigue que l'élément de vol prend un rôle crucial, révélant le monde ouvert créé par Massive Entertainment. Cela permet d'apprécier la verticalité des scénarios et de vivre le cycle classique de libération des avant-postes et de destruction des plateformes volantes polluantes. Suivant la tradition d'Ubisoft, nous pouvons décider de nous concentrer sur l'intrigue principale ou de nous plonger dans de nombreuses missions secondaires. Cependant, ces derniers n'excellent pas en variété, et comme cela arrive dans l'intrigue principale, le joueur risque de se retrouver à répéter plusieurs fois les mêmes schémas, un détail qui pourrait devenir répétitif à la longue. La progression nécessite une attention constante au niveau suggéré. Avatar Frontiers of Pandora offre des panoramas évocateurs et promet une expérience de jeu d'au moins vingt heures, avec la possibilité de doubler cette durée en explorant les options optionnelles. Le titre propose un mode sans indicateurs, orienté vers l'exploration et la découverte, ainsi que la possibilité d'utiliser des aides pour une navigation plus rapide.Le gameplay d'Avatar Frontiers of Pandora s'inspire clairement de la structure de base de la série Far Cry, mais avec une attention particulière au raffinement, soulignant l'importance de l'exploration, de la collecte et de la fabrication dans le cadre fascinant de Pandora. Notre personnage et sa monture ailée doivent satisfaire des besoins fondamentaux grâce à une mécanique de survie. L'exploration devient cruciale alors que nous recherchons des fruits et des plantes, chassons des animaux et utilisons un four pour combiner les ingrédients, créant ainsi des plats avec des bonus temporaires. Bien que des éléments tels que l'artisanat, les compétences et la progression ne soient pas nouveaux pour les jeux Ubisoft, ils jouent ici un rôle pratiquement obligatoire, contribuant à la croissance de notre personnage. La vaste gamme d'armes, parmi lesquelles se distinguent les armes Na'vi, les fusils RDA et divers outils tels que des arcs et des frondes, enrichit les options de combat. Le système de combat semble solide, mais certains défis d'équilibrage peuvent limiter l'expérience globale. La grande diversité des adversaires, allant des militaires aux prédateurs de la faune locale, offre des situations de combat diverses. L'exploration, tout en sacrifiant parfois la progression narrative, gagne en spectaculaire avec l'utilisation de l'Ikran. Cependant, certaines sections, comme l'escalade, n'atteignent pas les niveaux d'excellence.Les performances d'Avatar Frontiers of Pandora ont été testées lors de l'examen, et malgré la qualité visuelle impressionnante, l'optimisation du jeu présente quelques imperfections. Pour garantir une expérience fluide, il était nécessaire de réduire la résolution et les détails graphiques, sacrifiant en partie la pleine jouissance des magnifiques paysages créés avec le moteur Snowdrop. Cependant, l'univers du jeu continue d'étonner et les modèles de personnages sont bien réalisés tant sur le plan polygonal qu'esthétique, avec des vêtements qui mélangent de manière convaincante tradition et matériaux humains. Lors de notre test, nous avons apprécié la la localisation française, sous-titres comme doublage, suivant la tradition de Far Cry 6. Un aspect positif à souligner est la prise en charge complète du contrôleur DualSense, qui offre des vibrations précises grâce à un retour haptique et des résistances réalistes dans la bonne gâchette, par exemple lors de l'extraction de matériaux, de l'utilisation d'armes ou du mini-jeu de hacking. Malgré quelques problèmes de performances, Avatar Frontiers of Pandora offre une expérience visuelle et sensorielle satisfaisante, la DualSense ajoutant un niveau d'immersion important.Avatar Frontiers of Pandora ne nous a captivé qu'à moitié, offrant une expérience de jeu qui, bien que solide, répète le même schéma Far Cry de ces derniers temps, sans ajouter d'éléments d'innovation ou de brillance. Bref, il semble se retrouver face à un déjà-vu de mécaniques déjà testées dans d'autres titres. Cependant, le véritable joyau du jeu apparaît dans l'extraordinaire beauté de Pandora, un décor qui se distingue par sa singulière magnificence. Explorer le monde ouvert de Pandora était un véritable plaisir pour les yeux, avec des vues qui ressemblaient à de véritables tableaux sur des cartes postales. La beauté de ce monde virtuel saura peut-être conquérir le cœur des fans, malgré les similitudes avec d’autres jeux.