Depuis ses premiers débuts sur PCVR, Arizona Sunshine a fait la une des journaux car il a été l'un des premiers jeux de tir de zombies en réalité virtuelle à être vraiment convaincant. Six ans plus tard, Vertigo Games revient en action en publiant sa suite, nous replongeant dans le monde post-apocalyptique envahi par les zombies. Même si Arizona Sunshine 2 est une suite avec une formule totalement améliorée du premier chapitre et fortement dérivée d'autres titres similaires sortis ces dernières années, il parvient néanmoins à avoir sa propre identité parmi les shooters présents en réalité virtuelle. Arizona Sunshine 2 propose un mode campagne solo « conséquent », varié et plutôt long pour un titre VR. Le décor est identique à celui du premier chapitre : nous nous réveillerons dans notre camping-car dans un cadre rural du sud-ouest des États-Unis, ennuyés et désormais habitués à la présence de "Fred", ou du nom que le survivant que nous incarnons a donné les zombies. Peut-être une tentative d’humaniser les morts-vivants nés de la solitude ressentie par le protagoniste. Sa routine est interrompue par l'apparition d'un hélicoptère qui s'écrase juste à côté de son camp, ce qui éveille en lui à la fois l'incrédulité et le bonheur. En abordant le premier mini tutoriel dans lequel nous devons atteindre le site d'impact, nous nous familiariserons avec certaines commandes et nous réaliserons ici les premières introductions en termes de gameplay. Durant le trajet jusqu'à l'hélicoptère, nous avons pu constater que l'interaction avec le paysage est satisfaisante. Nous nous sommes retrouvés capable d'ouvrir les portes et les coffres de certaines voitures à la recherche de ressources ou de munitions ou d'utiliser certains éléments du scénario de manière créative, même si ce n'est pas original, comme pouvoir prendre une cigarette et l'allumer avec un briquet. Une fois arrivé à l'hélicoptère, le jeu vous fait prendre conscience de votre objectif principal : retrouver le patient zéro qui a déclenché l'infection. Rien d'original en somme, mais honnêtement étant donné que le jeu a toujours montré son côté "drôle" qui rappelle un peu le film Zombieland, on ne s'attendait certainement pas à une intrigue structurée comme The Last of Us.Ayant pris connaissance de notre objectif principal qui a réveillé le désir de survie du protagoniste, la porte de l'hélicoptère s'ouvre et vous présente le seul être vivant en qui on peut avoir confiance : un berger allemand qui a survécu au crash. Il s'agit probablement de l'introduction au gameplay la plus innovante, car la présence de l'ami à quatre pattes peut vous sauver dans les phases les plus incisives du jeu. Proposé comme le point d'appui du jeu, Buddy (comme l'appellera le joueur) voyage aux côtés du protagoniste pour vous donner un coup de main (ou une patte ?) dans votre aventure. Vous pouvez lui donner des commandes, lui accorder l'accès à des zones hors de portée et combattre les zombies à vos côtés. Vous pouvez également lui faire porter des armes supplémentaires et porter de jolis chapeaux ou masques. C'est adorable et surtout utile. Nous n'ajouterons rien d'autre, car on souhaite vous laisser le plaisir de découvrir une phase précise de l'histoire qui, ignorant le manque d'originalité de l'incipit, vous fera encore plus aimer le petit co-protagoniste. Vous pourrez également l'arrêter et le caresser entre un démembrement et un autre, en remarquant la bonne physique du pelage de l'animal et surtout du modèle polygonal.Passant au côté technique et gameplay, Arizona Sunshine 2 brille dans la plupart des principaux aspects du genre de référence. En ce qui concerne le jeu de tir, le jeu propose une grande variété d'armes, à distance et au corps à corps, avec lesquelles il est universellement fantastique de jouer. Il y a un fort sentiment de réalisme, surtout en ce qui concerne la précision et le recul. Un tir continu perturbera votre visée, ce qui est évident par exemple avec des armes comme l'AK-47, qui donne des coups de pied comme une mule. Ce retour est brillamment réalisé grâce aux contrôleurs Sense du PSVR 2, dont la sensation tactile donne aux armes une sensation réaliste. Même si recharger manuellement une arme peut paraître difficile, la sensation est véritablement satisfaisante. La composante exploratoire met en évidence le soin et l’attention apportés à la création des environnements du jeu. Vous trouverez toutes sortes de ressources sous les escaliers, dans les réfrigérateurs ou les tiroirs des bureaux, dans les valises et dans les voitures. Si vous regardez une zone et pensez : « Je cacherais probablement quelque chose là-bas », il y a de fortes chances que les développeurs vous aient accommodé. Combattre des zombies dans Arizona Sunshine 2 est une joie. Lorsque la balle atteint la cible, leurs têtes éclatent comme des pastèques avec une conception sonore centrée. Êtes-vous poursuivi par des zombies plus rapides ? Vous pouvez tirer sur leurs jambes comme moyen efficace de prendre le contrôle de la horde. De plus, une grenade bien placée peut les lancer instantanément en orbite et vous éviter de mauvaises situations.En matière de conception de cartes, de modèles polygonaux et d'animations, le travail effectué par Vertigo Games est excellent, mais pas exceptionnel. Certaines animations de zombies apparaissent en bois et lors de notre test, nous avons rencontré des modèles à très basse résolution. Au cours d'une horde de zombies, vous ne le remarquerez peut-être pas, mais lorsque vous attrapez des marcheurs solitaires, il est facile de le remarquer. La fréquence d'images est stable, une seule fois nous avons connu une baisse vraiment significative mais elle a été résolue en quelques secondes même si pour ceux qui souffrent du mal des transports, ces quelques secondes pourraient être ennuyeuses. Il faut souligner que la version test n'avait pas le patch de lancement, donc certains problèmes pourraient être résolus lors de la sortie.Comme prévu au début de la revue, Arizona Sunshine 2 n'est pas exempt de défauts. A partir de ceux qui pourraient être sans doute les plus critiques, la réactivité de certaines actions à mener n'est pas tout à fait précise. Au cours de l'exploration, nous nous sommes retrouvés à devoir escalader des parois rocheuses, monter des escaliers ou monter des tuyaux, et la plupart du temps, cela se terminait avec le protagoniste au lieu de saisir la poignée tenant l'arme d'épaule, nous faisant tomber et déclenchant un game over. Un autre problème rencontré est le calibrage de la ceinture de l'équipement. C'est excellent et efficace mais certains éléments sont trop rapprochés et vous risquez de vous retrouver dans certaines phases frénétiques du jeu, à détenir d'autres munitions que celles nécessaires pour recharger rapidement l'arme et vous retrouver rapidement entouré de zombies. Le mécanisme réaliste de chargement manuel de l’arme est très complet, mais il faudra peut-être un certain temps pour s’y habituer. Dans les options, il y a la possibilité de charger automatiquement l'arme, mais à notre avis on perd un peu d'immersion et un sentiment de réalisme mais il est évident qu'il y a ceux qui pourraient trouver cette action frustrante, donc Vertigo Games est allé à l'encontre de tout besoin pour ne pas décourager le joueur de continuer. Au cours de l'aventure frénétique qui a duré environ huit heures, nous avons rencontré des zombies qui s'emmêlaient dans le décor ou rampaient non pas vers notre position mais vers un mur. Dans les plus grandes hordes, il était également assez courant de voir des zombies s'interpénétrer, ce qui nuisait temporairement au niveau d'immersion par ailleurs phénoménal du jeu. Cependant, rien de tout cela ne compromet le grand plaisir qu'offre le titre et nous espérons une résolution de certains de ces problèmes avec la sortie d'un futur correctif également basé sur les retours que les joueurs eux-mêmes fourniront.Malgré les bizarreries énumérées, rien n’enlève à l’expérience fantastique qu’offre Arizona Sunshine 2. Sa campagne relativement longue est pleine de variété, allant d'intenses échanges de tirs à de nombreuses scènes exagérées, comme monter sur l'échelle d'un avion sur une piste infestée ou interrompre une fête de morts-vivants au bord d'une piscine avec un lance-flammes. Arizona Sunshine 2 est indispensable pour les possesseurs du casque et constitue un ajout indispensable à la bibliothèque PSVR 2, surtout après une période de sécheresse quelque peu inquiétante. Le jeu est super accessible, vous pouvez varier votre style de jeu entre assis et debout, voire activer des fonctionnalités telles que le vignettage et les « téléportations » pour aider à réduire le mal des transports.