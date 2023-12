Parmi les nombreux films emblématiques sortis dans les années 1990, Jurassic Park est certainement celui qui a le mieux vieilli. Les aventures du Dr Alan Grant, paléontologue de renom, et de ses compagnons de mésaventures font encore battre le cœur de nombreux passionnés. Le désir d’être invité par le philanthrope John Hammond dans son parc à dinosaures est certainement l’une des chimères les plus intrigantes que l’on puisse avoir. Dans ces années-là, justement pour surfer sur la vague du succès du film, une série de jeux vidéo fut publiée sur les consoles de l'époque. De la Super Nintendo à la Game Boy, en passant par l'inoxydable SEGA MegaDrive, il existe de nombreuses œuvres 8 et 16 bits. Parmi ceux-ci, Limited Run Games a décidé d'en restaurer sept, les proposant ainsi aux fans de la saga. La Jurassic Park Classic Games Collection, en particulier, comprend ces titres à savoir, Jurassic Park (NES), Jurassic Park Portable (GameBoy), Jurassic Park (MegaDrive), Jurassic Park Part 2 : The Chaos Continue (Super Nintendo), Jurassic Park Part 2 : The Chaos Continue (Game Boy), et Jurassic Park Rampage (MegaDrive). En lisant certains noms, les tiroirs proverbiaux de votre mémoire se seront probablement ouverts, rappelant des après-midi intenses seuls ou entre amis pour tenter de mener à bien les aventures. Certaines modernités rendent les jeux plus accessibles , mais on vous dit d'emblée que les ambiances sont restées les mêmes (pour le meilleur ou pour le pire).Lorsque l’on est confronté à des jeux vidéo inédits, l’analyse du gameplay demande toujours un certain effort. Nous devons mieux comprendre les choix des développeurs et comprendre s'ils s'adaptent au style du jeu. Avec Jurassic Park: Classic Games Collection, tout était (évidemment) plus simple, étant donné que nous sommes confrontés à des titres que les joueurs les plus expérimentés ont consommés, en explorant tous les aspects. Ce que nous pouvons vous dire, c'est que, malheureusement, les sensations ne sont pas des plus positives, notamment concernant certains produits plus anciens. Fondamentalement, les œuvres incluses dans la collection sont divisées en jeux tridimensionnels et bidimensionnels, la première catégorie semblant moins ressentir le poids des années sur ses épaules . Malheureusement, l'optimisation n'est pas la meilleure et, malgré les améliorations apportées par l'équipe, tout semble un peu trop en bois et ringard. Cela n’aide pas que les histoires dans les jeux aient tendance à être très similaires les unes aux autres. Dans la plupart des cas, nous incarnerons le Dr Alan Grant, désireux de survivre aux vagues de dinosaures échappés de Jurassic Park. Pour ce faire, il devra utiliser une série d'armes, généralement avec un nombre de tirs limité, dans ce qui sont des jeux d'action à l'ancienne.Comme nous l'avions déjà prévu, Jurassic Park Classic Games Collection comprend une série d'améliorations visant à rendre l'expérience plus agréable et moderne. Parmi les plus appréciées, on retrouve certainement la possibilité de sauvegarder le jeu à tout moment, une fonction utile aussi bien pour ne pas perdre votre progression que pour remédier à d'éventuelles erreurs. De même, on retrouve également l'inévitable possibilité de rembobiner le temps, de manière à réessayer sans punitions exagérées les sections et les combats . Dans la collection, nous trouvons également la possibilité de choisir entre différents paramètres graphiques. Nous pourrons jouer en plein écran ou dans la taille originale du tube cathodique, ainsi qu'appliquer une série de filtres qui rendront l'expérience plus ou moins moderne, selon nos goûts. Malheureusement, sur les téléviseurs plus grands, les performances ne seront pas les meilleures , même si le travail effectué par Limited Run Games doit toujours être applaudi. Ce qui nous a laissé perplexe, c'est l'absence d'un musée avec quelques joyaux pour les passionnés, fonction généralement incluse dans ce type de produit. Il est évident que le matériel en possession de l'éditeur était probablement plus petit que celui proposé dans Sonic Origins , mais on se serait quand même attendu à quelques petits joyaux capables de faire battre notre cœur.Répondre à la question qui constitue le titre de notre paragraphe n’est pas facile. D'une part, en effet, on retrouve un fonctionnement nostalgique raffiné avec des fonctions capables de moderniser des produits trentenaires. D’un autre côté, nous avons une collection de produits qui, même à leur époque, ne brillaient certainement pas par leur innovation et leur qualité. Alors si vous vous demandez si vous devez acheter la Jurassic Park Classic Games Collection, nous pouvons vous dire que la décision pourrait être liée à vos souvenirs. Si vous avez passé des nuits blanches à essayer de terminer ces jeux, alors vous retrouverez toute la magie du passé dans la collection Limited Run Games, bien soutenue par les nouvelles technologies . Si toutefois vous n'avez jamais digéré les aventures du docteur Alan Grant parmi les dinosaures, cette Collection ne sera sans doute pas celle qui vous fera changer d'avis. Ce qui est sûr, c'est que le prix pas vraiment bas n'incitera pas les curieux à tenter cette expérience rétro, donc en cas de doute nous vous conseillons d'attendre quelques réductions. Si vous êtes collectionneur, nous vous rappelons que sur le site Limited Run Games vous pouvez également retrouver Jurassic Park : Classic Games Collection en version physique, pour ajouter cette collection à votre bibliothèque.Comme toutes les collections de grands jeux du passé, Jurassic Park Classic Games Collection se concentre également fortement sur le facteur nostalgie. Une fois de plus, Limited Run Games se révèle capable de constituer un package permettant de suivre un véritable cours d'histoire accéléré sur l'interaction entre l'univers de Jurassic Park et le monde du jeu vidéo. Malheureusement, certains jeux sont durement affectés par le poids des années, malgré les efforts de l'équipe. De plus, l’absence de contenu supplémentaire incitera les fans à lever le nez à la recherche de joyaux et de curiosités. Néanmoins, un voyage à Isla Nublar est plus que recommandé. Tant que vous n'avez pas peur de certains dinosaures...