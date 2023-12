Cela ne signifie peut-être rien pour beaucoup, mais sur les territoires chinois ou sinophones, Xuan Yuan Sword: Mists Beyond the Mountains est considéré comme l'un des RPG au tour par tour à l'ancienne les plus populaires. Commençons par la base, à savoir celle narrative. De ce point de vue, Xuan Yuan Sword : Mists Beyond the Mountains peut être évalué de deux manières distinctes. Le premier concerne certainement le décor du jeu, qui s'étend des canaux d'une vieille Venise , en passant par le Moyen-Orient et les régions occidentales, garantissant au joueur cette sensation de voyage, d'aventure et d'immersion qui va bien avec le genre de rôle . L'immersion environnementale est également facilitée par la conception graphique du jeu, dans laquelle les arrière-plans des combats, les différentes villes, les personnages et leurs portraits, peuvent se vanter d'un style oriental très similaire aux dessins artistiques à l'encre réalisés à la main . L'envers du récit est cependant représenté par le récit, non pas parce que les faits racontés ne sont pas engageants, bien au contraire, mais parce que le doublage en anglais, souvent très approximatif, brise grandement l'accent et la profondeur des différents moments de la narration, les rendant presque banals. L'histoire en termes généraux raconte l'histoire de Septim, un chevalier franc, qui, sous l'ordre de Pépin III, entreprend un voyage à travers différents pays, alors qu'ils sont sur le point d'allumer les flammes ardentes de la guerre et des machinations du seigneur des ténèbres Satan. mettre en marche.Avec Mists Beyond the Mountains nous sommes confrontés à un jeu de rôle japonais qui présente le combat classique au tour par tour , dans lequel nous pourrons donner des ordres aux membres de notre groupe, composé de un maximum de quatre protagonistes , disposant des attaques classiques, des compétences uniques pour chaque personnage en fonction de sa classe, des compétences ultimes disponibles en remplissant la barre et les objets appropriés. Rien de nouveau pour l'instant, mais la mécanique la plus intéressante est celle du Spirit Fusion Pot , un artefact en possession de Septim qui lui permettra d'apprivoiser les monstres ennemis , à quelques exceptions près, qui aura diverses utilités dans le jeu. Comme dans le meilleur jeu gacha, des monstres peuvent être invoqués au combat pour nous aider, mais ils ne le feront que pour la bataille en cours, ou ils peuvent être utilisés comme éléments d'équipement , pour offrir de nouvelles compétences ou améliorer les attributs des personnages. Cependant, les monstres de Mists Beyond the Mountains ont également d’autres utilisations. En fait, ils peuvent être utilisés pour fabriquer de nouveaux objets ou d'autres monstres, afin de compléter également le grand recueil de ceux-ci. La conception du jeu est vraiment énorme, à la fois en termes de monstres et d'objets, et à tout cela il y a aussi la variante qui, selon l'"autel" utilisé pour combiner les monstres et les objets entre ceux de l'Est et ceux de l'Ouest , le résultat ce sera totalement différent.Net des mécanismes déjà vus dans d'autres jeux de rôle au tour par tour, dont cette épée, Xuan Yuan diffère très peu même en comptant le Spirit Fusion Pot, ce que propose le jeu est le résultat de tout le voyage avec Septim, parmi les lieux évocateurs visités, les personnages rencontrés et les événements vécus, une particularité qui manque souvent à la fin de nombreux RPG modernes. Graphiquement, comme nous l'avons mentionné précédemment, Xuan Yuan Sword: Mists Beyond the Mountains est un régal pour les yeux , mais seulement si vous le regardez d'un point de vue artistique. Les portraits des personnages peuvent être trompeurs, mais au final ils collent très bien au contexte du jeu. La musique qui compose la bande originale n'est pas mémorable, mais parvient quand même à accompagner le joueur et à capturer l'intensité de certains moments, une intensité qui est malheureusement trop souvent brisée par la traduction anglaise négligente . À cet égard, nous notons également l’absence totale de localisation dans notre langue. Le gameplay a la structure solide des RPG classiques au tour par tour, tandis que le Spirit Fusion Pot et la grande variété de monstres qui peuvent être capturés sont un excellent ajout, cependant à certains moments du jeu il y avait des pics de difficulté très élevés et même assez inexplicables.Xuan Yuan Sword : Mists Beyond the Mountains est un jeu de rôle au tour par tour à l'ancienne, qui reprend tout le charme du genre en emmenant le joueur dans un voyage mémorable. Il est dommage qu'un solide système de combat au tour par tour et des mécaniques comme le Spiritual Fusion Pot soient en partie mis à mal par une traduction bâclée qui réduit l'emphase de l'histoire, et par des pics de difficulté inexplicables. Cela ravira certainement les amateurs du genre.