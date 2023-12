Orten Was The Case raconte le parcours de Ziggy, un homme simple sans grandes ambitions. Après s'être réveillé d'une panne de courant, il découvre qu'il est piégé dans une boucle temporelle, avec des événements dynamiques qui changent avec le temps. Dans ce jeu d'enquête, plein d'énigmes et d'éléments d'aventure, notre objectif est de trouver des solutions à diverses situations et de découvrir pourquoi Ziggy est piégé dans la boucle temporelle. En modifiant l'issue des événements, on en apprend davantage sur les PNJ dans un monde en transformation, dont le style artistique unique intensifie l'immersion dans l'univers de Ziggy. Orten Was The Case se démarque comme un jeu unique. En regardant la bande-annonce, ce qui a le plus retenu notre attention, c'est le style artistique unique, plein de références. Les éléments du puzzle, l'enquête et le récit lui-même sont également attrayants, dont les mécanismes intrigants ajoutent un aspect particulier à l'expérience. Dans l'introduction, le jeu présente une vieille scène de rituel avec des éléments macabres, et le seul indice est une question sur l'avenir suivie d'une explosion. Cinq mille ans plus tard, un dimanche au hasard, Ziggy se réveille confus, ne comprenant pas ce qui s'est passé. Dans sa main, un message lui demande de rencontrer Shaiko au porte-vélos, une personne et un lieu qui lui sont inconnus. Chaque nouvelle information découverte par Ziggy est enregistrée dans notre journal, qui comporte des sous-menus avec des détails sur les objectifs, les indices, les visions, les sujets et les objets. Cette structure aide à organiser les informations et guide les actions du personnage, lui donnant ainsi une orientation.Lorsque Ziggy perd la mémoire, il obtient des informations à partir de conversations avec des PNJ, qui changent au fur et à mesure qu'il progresse et aborde de nouveaux sujets. Ceux-ci sont indiqués dans l'onglet « Sujets », indiquant à qui parler de chaque sujet. Le menu comprend également l'onglet « Effet », avec des options telles que le redémarrage du cycle et un point de sauvegarde, en plus des caractéristiques de Ziggy. Le redémarrage du cycle est nécessaire lorsqu'une action échoue, et la chronologie et ses événements sont disponibles dans le menu « Chronologie ». Nous suivons les événements qui vont et peuvent arriver, liés à chaque personnage du jeu. Si, par exemple, vous ne parvenez pas à trouver Shaiko à temps, redémarrez le cycle et dirigez-vous droit vers elle, en tirant parti de vos connaissances antérieures pour terminer la mission dans le temps imparti. Chaque cycle est une opportunité d’apprentissage et de collecte d’informations, une véritable boucle. À chaque répétition, nous accumulons plus d'informations et localisons des objets, et la maîtrise de l'environnement devient cruciale dans le gameplay.Orten Was The Case offre une expérience de jeu adaptable, avec différents niveaux d'indices disponibles à l'écran, allant de l'absence d'indices à des indices extrêmement clairs, ainsi que des options de combat normales et faciles. Le monde du jeu est riche en objets interactifs et en objets de collection, allant des éléments de personnalisation des personnages à des outils utiles tels que des clous, une batte de baseball, une bouteille vide et une pointe de peinture en aérosol. Ziggy transporte ces objets dans des poches, fonctionnant comme un sac à dos ou une pochette à objets de capacité limitée. Les PNJ du jeu proposent différentes tâches. Par exemple, Anders propose une recette si Ziggy livre les bons ingrédients. De plus, Ziggy est confronté à des dommages environnementaux, tels que des chocs électriques ou les conséquences d'erreurs dans les puzzles. Orten Was The Case offre une liberté d'exploration remarquable, avec Ziggy s'engageant dans des activités telles que ouvrir des portes, nager, sauter et monter des escaliers, dans une recherche constante de nouvelles choses dans un environnement 2,5D qui exige l'attention du joueur. Bien que le combat ne soit pas l'objectif principal d'Orten Was The Case, il est présent, avec Ziggy faisant face au danger et utilisant son club pour infliger des dégâts et esquiver. Les mouvements du personnage sont équilibrés, sans vitesse ni lenteur excessive, s'harmonisant bien avec la mécanique du jeu. Un aspect difficile consiste à comprendre les boucles temporelles et le grand nombre d’indices et de situations auxquels Ziggy est confronté. Bien que la progression entre les boucles soit intuitive, les échecs peuvent entraîner de la frustration. Sur PlayStation 5, le jeu tourne sans problème, la bande-son, bien que limitée, complète l'ambiance. L'élément décisif de l'expérience est le système de boucles, qui peut être déterminant dans la préférence des joueurs pour ce style de jeu. Si vous appréciez cette dynamique, Orten Was The Case promet d’être un voyage captivant.Orten Was The Case, qui se déroule dans une banlieue métropolitaine suédoise des années 1990, est une véritable expression de l'art à l'écran. Son style artistique, peint à la main dans une perspective 2,5D, est fascinant et visuellement époustouflant. Le jeu évoque l'esthétique d'œuvres comme « Machinarium », en s'inspirant de l'art d'artistes suédois de renom tels que Jan Lööf et Sven Nordquist. Oskar Thuresson, animateur de It Takes Two et créateur du jeu, s'est concentré sur l'attrait culturel de la Suède, en particulier de Stockholm. Stockholm est présentée comme une galerie d'art à ciel ouvert, pleine d'espaces créatifs permettant aux artistes de s'exprimer sur les murs, les murs et les œuvres d'art disséminés dans les rues. Les célèbres artistes brésiliens « Os Gêmeos » ont également laissé leur marque unique en graffiti sur la ville. Orten Was The Case apparaît comme une œuvre d'art vivante et expérimentale, avec une palette de couleurs qui reflète le caractère unique et le mystère de la situation dans laquelle se trouve Ziggy.Orten Was The Case se distingue par sa proposition temporelle et son style artistique époustouflant. C'est une expérience marquée par la culture du graffiti, où construction narrative et art s'entremêlent dans un monde singulier, une peinture sur toile qui capture l'essence de l'art populaire. Avec son univers de personnages distincts et ses mécaniques innovantes, le titre justifie chaque centime investi.