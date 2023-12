S'il y a un aspect qu'on ne peut reprocher à Yu Suzuki, c'est certainement celui d'avoir expérimenté les genres les plus disparates, ainsi que d'avoir créé des productions mémorables, destinées à laisser leur empreinte et à rester gravées dans la mémoire des passionnés de jeux vidéo. Parmi ceux qui remontent à l'âge d'or des bornes d'arcade, se distingue Space Harrier , un jeu de tir sur rail aux graphismes tridimensionnels fascinants, logé dans des bornes spéciales qui représentaient une carte de visite incontournable en 1985. Un concept devenu aujourd'hui un classique, que le bon Suzuki-san aimait ramener à nos jours. De Space Harrier à Air Twister, le pas a été relativement court, mais le saut a-t-il été sans embûches ? Air Twister ne se perd certainement pas dans les fioritures , étant donné que démarrer le jeu nous catapultera pratiquement au milieu de l'action, juste le temps d'assister à une brève cinématique initiale, utile uniquement pour présenter la protagoniste du jeu. Comme dans la meilleure tradition d'arcade, on ne nous donne rien pour savoir pourquoi nous nous retrouvons à tournoyer sur des scènes colorées aux teintes distinctement fantastiques, ni quelles sont les raisons pour lesquelles d'étranges créatures sont impatientes de nous tuer avec des balles. Ce qui compte, finalement, c'est de revenir au tir comme en 1985, en utilisant un canon à attaches multiples, seule arme capable d'éloigner notre protagoniste inconnue du fatidique game over.Ce n'est cependant qu'une question d'apparence, un petit jeu dans le jeu que seuls les plus grands du gaming peuvent se permettre de créer, étant donné que ce n'est qu'à la fin du premier jeu qu'Air Twister décide de jeter le masque et de véritablement se révèler pour ce qu'il est. Une fois de retour au menu principal, en effet, un sens est donné à ces étoiles laborieusement accumulées lors de la première partie, qui seront utilisées pour avancer sur une gigantesque carte pleine de prix : y compris des vies supplémentaires, des éléments cosmétiques, des power-ups permanents et de nouveaux niveaux pour les différents mini-jeux supplémentaires, il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Une incitation substantielle à retourner dans le ciel, à la fois pour essayer de tout terminer et pour augmenter notre score élevé et, en même temps, rassembler de nouvelles étoiles à investir. Et puis il y a l'encyclopédie générale du monde du jeu, très utile à la fois pour découvrir le nom de notre héroïne (d'ailleurs, elle s'appelle Princess Arch ) et pour se plonger dans une histoire générale bien plus complexe et intriquée que celle amenée au début et qui aurait pu nous amener à réfléchir.Sur le plan du jeu, malgré les presque quatre décennies qui nous séparent du Space Harrier original, Air Twister présente peu de révolutions, certainement pas nécessaires quand on se retrouve en présence d'un concept toujours vert. La structure sur rail restant inchangée, nous devrons exploiter la motricité d'Arch pour éviter les balles, tout en essayant simultanément d'utiliser notre blaster pour éliminer les différentes vagues ennemies, jusqu'à atteindre les boss finaux. Ceux-ci nous attendront à la fin de chaque niveau, et se caractériseront par de très grandes dimensions, de manière à couvrir souvent une grande partie de l'écran, ainsi qu'à présenter toujours différents types d'attaques. Les power-ups achetables dans le menu principal (nous ne pourrons en équiper qu'un à la fois) vont un peu mélanger les choses et pourront apporter des protections supplémentaires et des bonus passifs, utiles pour faciliter notre sortie. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur le mode principal d'Air Twister , qui n'est rien de plus qu'une version plus moderne du gameplay de Space Harrier : à prendre ou à laisser. Cependant, comme mentionné précédemment, l'expérience de jeu ne s'arrête certainement pas là, étant donné que Suzuki-san a jugé bon d'inclure une grande quantité de mini-jeux accessoires, ainsi que des modes secondaires. En gros, vous retrouverez les traditionnels boss rush, time Attack, mode arcade et bien plus encore, le tout accompagné de défis hebdomadaires et quotidiens, utiles pour augmenter notre butin d'étoiles. Ce qui ressort, à la fin de l'analyse, est un mélange immédiat et insouciant qui parvient à offrir un bon défi et un plaisir à l'ancienne qui reste toujours solide.Bien sûr, il ne peut pas s'agir uniquement de roses et de fleurs, et même Air Twister ne pouvait certainement pas s'empêcher de laisser certains de ses aspects dans l'ombre. Les lacunes majeures sont principalement réservées à la création des différents menus du jeu, qui sont en effet assez grossiers dans leur mise en scène, ainsi que très peu pratiques à naviguer. Plus sérieusement, ce sont sans doute les pires jamais conçus ces dernières années, ce qui est vraiment inexplicable compte tenu de l'expérience de Suzuki. Même les graphismes, bien que très épurés, ne parviennent pas à se débarrasser d'une aura un peu cheap, malgré une direction artistique bien travaillée au ton onirique, capable de rappeler des suggestions chères au Space Harrier original (oui, il y a les Moai). La bande originale est particulière, créée par le musicien néerlandais Valensia , dont Suzuki a toujours été un grand fan. Composé de chansons rock stylistiquement très proches des productions de Queen, pleines de citations très explicites de chansons du groupe historique, ainsi que de David Bowie et bien d'autres, le mélange qu'il donne vie est certes surprenant, dans un sens positif, et se marie bien au contexte bizarre et parfois discordant de ce qui se déroule à l'écran.Que pourrait-il se passer si nous portions le gameplay de 1985 sur les machines de jeux actuelles ? La réponse à cette question est bien incarnée par Air Twister , qui parvient à rafraîchir efficacement le concept ludique de Space Harrier, sans le dénaturer mais en l'assaisonnant d'une grande quantité d'activités accessoires, utiles pour briser la mince longévité inhérente aux anciennes productions arcade. Sans rien révolutionner, le nouvel ouvrage de Yu Suzuki se présente comme un hommage réussi à cette ancienne façon de concevoir le jeu vidéo, certes très basique dans son exécution, mais non moins ludique pour cela.