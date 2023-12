Excessive Trim est un titre qui part d' une esthétique particulière , présentant au joueur un style visuel qui rappelle presque celui des téléviseurs à tube cathodique. Le gameplay, quant à lui, rappelle les jeux d'arcade du passé , avec une pincée de jeux de course pour assaisonner le tout. Excessive Trim ne comporte pas d'histoire , d'incipit ou toute forme de description : vous incarnez simplement un extraterrestre qui conduit une étrange soucoupe volante équipée d'une lame rotative. Pour des raisons qui nous sont inconnues, cet extraterrestre décide de voler parmi les champs de pauvres agriculteurs , coupant tout sur son passage. Le seul mérite de la caractérisation du titre réside dans son esthétique particulière , qui, avec un attrait rétro, parvient à être en quelque sorte reconnaissable. Excessive Trim présente un gameplay résolument simple , qui réduit même sa mécanique à la simple pression d'un seul bouton . Pour commencer, la boucle de base est celle d'un jeu de course typique : vous parcourez ensuite des niveaux générés de manière procédurale , où le personnage se déplace automatiquement, en l'occurrence vers le haut. Dans chaque partie, vous avancez constamment en évitant différents types d'obstacles. Ceux-ci vont des simples murs infranchissables aux objets qu'il faut éviter à tout prix, car le contact entraîne une perte de PV . Les perdre tous les deux entre dans un état « critique », où le contact avec tout autre obstacle conduit à la destruction et à la fin de la partie. Les obstacles eux-mêmes peuvent être différents : ils vont des tracteurs qui descendent, aux agriculteurs qui tentent de nous rattraper, en passant par les vaches qui fuient . Dans tous les cas, toucher quelque chose vous fait perdre des PV, ce qui rend clairement les obstacles en mouvement comme les agriculteurs plus difficiles à éviter . Et voici le premier problème avec Excessive Trim. Le titre présente un nombre extrêmement réduit d'ennemis ou de scénarios, devenant vite répétitif.Bien que la carte soit générée de manière procédurale, en fait, il ne faut pas longtemps avant de voir la même forme des scénarios et les mêmes obstacles . En fait, ceux-ci sont souvent positionnés de la même manière , rendant ainsi les jeux eux-mêmes prévisibles et répétitifs. Il faut maintenant dire quelques mots sur le seul bouton titre : le tiret . Cela vous permet de sprinter rapidement sur la carte, en détruisant tous les obstacles ou ennemis . Il est donc indispensable de l'utiliser pour surmonter les situations les plus épineuses, étant donné qu'il garantit également une iframe pour toute sa durée. Cependant, après chaque utilisation, le tiret doit se recharger , ce qui rend impossible de tirer à nouveau jusqu'à la fin du temps de recharge. Le positionnement initial et final du dash lui-même devient donc fondamental, étant donné qu'il permet d'éviter tout obstacle et donc de ne pas mourir brutalement au terme de l'invincibilité. Il s'agit d'une mécanique vraiment bien pensée, qui détonne cependant avec la structure répétitive des niveaux et le manque général de variété dans chaque jeu . Même s'il est possible de récupérer des power-ups dans les boutiques rencontrées lors des courses, ceux-ci ne changent pas trop la donne. Bien sûr, avoir une lame plus grande, des mouvements plus rapides ou laisser une traînée de flammes est amusant, mais fondamentalement, la boucle de jeu reste toujours la même. En d’autres termes, Excessive Trim est un running qui semble sommaire . Les mécaniques de base sont certes intéressantes, mais elles sont placées dans une structure de jeu "paresseuse", qui répète simplement la boucle typique du genre sans ajouter quelque chose de vraiment nouveau ou sans créer une formule qui puisse aussi fonctionner à long terme. Le secteur technique d’Excessive Trim est peut-être la partie la plus réussie du titre. En fait, celui-ci présente des niveaux assez détaillés et des sprites animés de manière satisfaisante. Ceci est rendu possible par le splendide secteur artistique qui rappelle une esthétique rétro, capable de justifier des environnements et des personnages aussi "stylisés". Finalement, le secteur sonore fait simplement son devoir , avec de la musique et des effets qui accompagnent l'action.Excessive Trim est un running game sans inspiration, qui s'appuie simplement sur la structure typique du genre sans essayer d'offrir quelque chose de vraiment innovant ou unique d'une manière ou d'une autre. Le résultat final est un jeu vidéo certes amusant dans un premier temps, mais qui perd vite de son mordant en raison de sa répétitivité et du manque de profondeur des mécaniques de jeu.