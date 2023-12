Le consommateur belge prévoit de dépenser plus d'argent en ligne l'année prochaine

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

45 % des Belges prévoient de dépenser plus d’argent dans les boutiques en ligne au cours des douze prochains mois qu’ils ne l’ont fait jusqu’à présent. C’est ce qui ressort du rapport annuel sur le commerce électronique du prestataire de services financiers Mollie , pour lequel 1 000 consommateurs belges ont été interrogés. Ça ne signifie pas pour autant que les achats physiques sont voués à disparaître. Actuellement, près d'un Belge sur cinq (17 %) est légèrement plus enclin à procéder à ses achats dans des boutiques en ligne que dans des magasins physiques. Le pourcentage le plus élevé (26 %) fait ses achats aussi bien dans des magasins physiques que dans des boutiques en ligne.La plupart des Belges (46 %) s’attendent à ce que leurs préférences en matière de magasin ne changent pas dans un avenir proche. 30 % des personnes interrogées prévoient d'effectuer des achats en ligne plus souvent au cours des prochains mois, tandis qu'un quart d'entre elles s'attendent à se rendre plus souvent dans les magasins physiques. Dans l’ensemble, les deux canaux de vente restent donc très demandés.Le fait que les Belges prévoient de dépenser plus d'argent en ligne s'explique peut-être par le fait qu'un quart des consommateurs jugent la situation économique actuelle positive. 27 % d’entre eux restent neutres à ce sujet. Les prévisions concernant la situation économique au cours des six à douze prochains mois sont également positives : jusqu'à 20 % des consommateurs s'attendent à ce que la situation économique s’améliore nettement d'ici là qu'elle ne l'est aujourd'hui. Par ailleurs, 28 % des personnes interrogées s'attendent à ce que la situation économique ne s’améliore que légèrement. Enfin, 35 % s'attendent à ce que la situation économique reste plus ou moins inchangée. Seuls dix-huit pour cent pensent que la situation va empirer d'ici là.