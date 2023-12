ESET partenaire de KPN, fournisseur télécom & IT aux Pays-Bas

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Le 7 décembre 2023 — ESET, un leader mondialement reconnu en matière de cybersécurité, annonce son partenariat stratégique avec KPN, le principal fournisseur de télécommunications et d'informatique aux Pays-Bas. Par cette collaboration, ESET présente ESET NetProtect aux clients de KPN, une solution de pointe de filtrage DNS, conçue pour protéger les réseaux domestiques, y compris les appareils IoT, contre les maliciels, le phishing et les contenus indésirables.KPN prend la sécurité de ses clients très au sérieux. En 2022, 15 % de la population néerlandaise a été victime de cybercriminalité, dont 50 % d'escroqueries en ligne et de fraude financière, et 20 % étant des victimes de piratage. Pour cette raison et pour offrir la meilleure solution à leurs clients, KPN et ESET ont décidé de collaborer. KPN, fournisseur de services Internet, souhaite protéger ainsi le trafic sur son réseau et, à terme, protéger ses clients en créant un environnement Internet sûr et sécurisé.ESET NetProtect fonctionne en filtrant les DNS (Domain Name System) avant que les appareils domestiques connectés via des routeurs n'y accèdent. Pour les clients de KPN, les services s’activent sans effort par un simple clic via leur fournisseur Internet de confiance, ce qui garantit une protection automatique de tous les appareils connectés.Aujourd’hui, c’est particulièrement utile car les ménages utilisent à la fois des appareils intelligents et IoT qui ne peuvent pas être sécurisés par un logiciel sécuritaire traditionnel. Dès lors, ESET NetProtect offre la protection pour une expérience sans interruption. Pour les appareils avec une protection déjà installée, ESET NetProtect agit comme une couche de sécurité supplémentaire pour l'écosystème.ESET NetProtect est un super bouclier, empêchant les informations sensibles, telles que les détails de carte bancaire, de fuir via des sites de phishing ou frauduleux, en bénéficiant du filtrage DNS qui fournit une protection fluide et fiable. L'un des plus grands avantages d'ESET NetProtect est son activation d’un seul clic. Cela en fait une solution facile à utiliser pour tous les âges et tous les niveaux de connaissances en cybersécurité, la rendant encore plus accessible. De plus, cette couche de sécurité rend plus difficile la transmission de nouvelles menaces (telles que l’utilisation de l’IA dans le phishing, qui rend les maliciels plus crédibles et plus difficiles à reconnaître à l’œil nu) à l’utilisateur final. C’est particulièrement important pour les parents qui souhaitent assurer la sécurité de leurs enfants lorsqu’ils sont en ligne sans surveillance. La solution comprend aussi un résumé mensuel des sites malveillants et des cyber-menaces déjouées, un filtre contre les maliciels et le phishing ainsi qu’une protection des contenus potentiellement indésirables.Ce portail de gestion convivial permet aux utilisateurs de configurer facilement les paramètres d'ESET NetProtect pour leurs appareils connectés, de gérer les listes de domaines autorisés et bloqués et de générer des rapports de sécurité. Il offre également des informations précieuses sur les mécanismes de protection d'ESET. Toutes ces solutions ont été développées pour protéger les appareils liés aux réseaux des opérateurs de télécommunications et des FAI, en les protégeant contre une multitude de menaces.Une sécurité fiable et facile à utiliser, soutenue par un service client local et une protection complète qui garde une longueur d'avance sur les menaces en ligne, est une priorité. Ceci n’est possible que grâce à l’exceptionnelle base de données de détections de maliciels d’ESET, compilée à partir de son réseau mondial de centres de recherche et de développement.Mária Trnková, directrice du marketing chez ESET, explique : «Pour ESET, les personnes et leur sécurité sont la priorité absolue. Les technologies émergentes font indéniablement partie intégrante de notre vie quotidienne, mais le paysage des menaces n’est pas en reste. Les menaces sont toujours plus sophistiquées et c’est plus important que jamais pour fournir des solutions fiables, faciles à utiliser et assurer notre protection. Avec ESET NetProtect, nous avons développé une telle solution et nous sommes fiers de protéger désormais les clients de KPN. »Gijs Isbouts, vice-président de KPN Veilig, a ajouté : «Des TV intelligentes, des lampes intelligentes ou un compteur (d'énergie) intelligent... nous sommes toujours plus connectés numériquement et le nombre d'appareils intelligents dans nos maisons grimpe en flèche. C’est donc une mission pour nous de garantir à nos clients, qu’en ligne, ils se sentent vraiment en sécurité. Les temps nouveaux demandent de nouvelles solutions, et c’est précisément ce à quoi nous nous attelons ici avec ESET. La solution KPN Safe Network at Home, que nous proposons en collaboration avec ESET, permet à nos clients de garder le contrôle de leur sécurité en ligne à la maison, sans devoir être techniquement compétents et, ce qui est bien, c'est qu’elle s’active d'un simple clic.»Depuis plus de 30 ans, ESET® développe des logiciels et des services de sécurité informatique de pointe pour protéger les entreprises, les infrastructures critiques et les consommateurs du monde entier contre les menaces numériques toujours plus sophistiquées. De la sécurité des terminaux et des mobiles à l'EDR en passant par le chiffrement, l'authentification à double facteur, les solutions légères et performantes d'ESET protègent et surveillent 24/7, mettant à jour, en temps réel, les défenses afin d’assurer sans interruption la sécurité des utilisateurs et des entreprises. L'évolution constante des menaces nécessite un fournisseur de sécurité informatique évolutif qui permet d’utiliser la technologie de façon sûre. 