Les Schtroumpfs 2 : Le Prisonnier de la Pierre Verte

Osome Studio et Microids , après le succès du premier épisode du nouveau cours dédié aux Schtroumpfs, à savoir Mission Malfeuille, reviennent avec le deuxième chapitre dédié aux mignons amis bleus. Dans le dernier chapitre, l'arme principale, ainsi que la seule, était le VaporisaSchtroumpf. Après la fin de l'aventure, un certain temps a dû s'écouler et, une fois que son utilisation n'est plus nécessaire, le Schtroumpf Bricoleur souhaite lui trouver une nouvelle utilité. L'occasion parfaite se réalise dans une fête à organiser et, souhaitant créer une multitude de desserts, le Schtroumpf Bricoleur pense bien adapter le VaporisaSchtroumpf à la pâtisserie. Cependant, du projet à la pratique, les choses ne se passent pas bien et la puissance n'est pas suffisante pour concrétiser les idées originales. L'inventeur se faufile alors dans la maison du Grand Schtroumpf et, lisant ses livres, découvre l'existence de la Pierre Verte, un artefact puissant qui serait parfait pour le but de la fête. Ils découvrent que cette pierre est en possession de Gargamel et se faufilent donc dans sa masure afin de voler l'objet émeraude. Pour faire court, une fois la pierre touchée, un être par ailleurs fort peu amical est libéré, Stolas, mettant Gargamel en colère. C'est alors qu'une étrange idée vient aux Schtroumpfs et à l'alchimiste : s'allier et partir à la recherche du monstre libéré par la pierre. C'est le prologue du jeu et ainsi commence notre aventure dans Les Schtroumpfs 2 : Le Prisonnier de Pierre Verte.Par rapport au chapitre précédent, le gameplay est resté assez similaire, avec une structure classique de jeu d'action/aventure en 3D qui alterne des sections de plateforme avec des affrontements avec des ennemis, ponctués de quelques petites énigmes à résoudre. Ce qui change vraiment, c'est l'arme et son utilisation . En fait, si le VaporisaSchtroumpf était une sorte d’aspirateur et d’exterminateur ennemi, incapable d’utiliser de vraies balles comme une arme digne de ce nom, dans ce cas-ci il en est bien différent. Le Schtroumpfomix, évolution directe du chapitre précédent, est une arme bien adaptée aux différentes conditions du jeu. Il contiendra quatre éléments à l’intérieur, à savoir la pierre verte, la substance collante, la substance choquante et la substance capturante. Chacune de ces fonctionnalités offre différents utilitaires, effets et améliorations. Par exemple, la pierre verte accordera un nombre illimité de balles, de capacités de fusil de chasse et de visée à longue portée, tandis que les autres objets auront des objectifs différents. La substance collante est du miel, elle colle donc les ennemis et les objets ensemble, tandis que les autres matières ont des objectifs opposés, l'une pour se connecter et l'autre pour repousser. Les éléments peuvent être utilisés pour résoudre des énigmes environnementales ou pour dégager le chemin à différents moments de l'aventure ou, lors d'affrontements avec des ennemis, pour les attirer, les détacher ou les coller au sol.En parlant d'ennemis, il y a aussi de grandes nouvelles ici. Aucun des méchants vus dans le chapitre précédent n'a été proposé à nouveau, bien au contraire ce sont de nouvelles entités maléfiques provenant du monstre évoqué au début. De formes et de tailles variées, notamment des grenouilles, des papillons, des bourdons, etc., ils attaqueront toujours en grand nombre et nous coinceront parfois, nous obligeant à utiliser des tactiques de mêlée. Parmi ceux-ci, la fonction de fusil de chasse susmentionnée ou un saut chargé qui génère une onde de choc. Le Schtroumpfomix peut être amélioré à l'aide des cristaux qui couvrent tous les environnements du jeu. En les collectant, nous pourrons obtenir la monnaie du jeu avec laquelle choisir les améliorations à acheter dans le menu pause. De plus, avec les gemmes que l'on trouve en plus petite quantité, il est également possible de débloquer des améliorations de personnages , des capacités uniques combinées deux à deux, à choisir selon les besoins. Dans le prologue du jeu, nous aurons l'équipe composée de Tempêtea, le Schtroumpf Bricoleur, le Schtroumpf à lunette et le Schtroumpf Bêta. Ce seront les personnages qui nous accompagneront dans l'aventure, un à la fois et chacun avec ses propres particularités. Si, par exemple, Tempête se démarque par sa forte composante guerrière, Bêta est plutôt, comme son nom l'indique, celui qui est toujours imprévisible et encline à provoquer des catastrophes. Chaque personnage est très bien caractérisé et la communication continue avec le hub (la Cabane de Gargamel) où se trouvent les autres Schtroumpfs, permet de saisir les mille facettes du caractère et de la personnalité des différents amis bleus . De cette manière nous serons également aidés sur les activités à réaliser de temps en temps, même si ce ne sont que celles évoquées au début : exploration, combat, résolution d'énigmes environnementales.Il y aura des mini-boss et des boss que nous affronterons au fur et à mesure que nous avancerons dans les profondeurs des différents décors, combinés à de nombreux affrontements avec des ennemis de différents types. Parmi ceux-ci, certains préféreront le combat au corps à corps au sol, d’autres se dérouleront dans les airs et d’autres encore se déplaceront sans problème. Il y a une grande variété dans le gameplay et chaque combat est agréable, même si parfois un peu long, mais grâce à la numérotation des ennemis restants en bas, vous avez toujours une idée de ce qui manque . Ce petit détail est en fait très sympa et utile, et pourrait également servir d'exemple pour d'autres productions vidéoludiques modernes. Les Schtroumpfs 2 : Le Prisonnier de la Pierre Verte montre un grand pas en avant par rapport au chapitre précédent dans tous les domaines. Le premier, le plus important de tous, est la fluidité du gameplay liée au frame rate. Ce chapitre montre une solidité enviable, quelque chose qui a souvent été remis en question dans le titre précédent, probablement en raison d'une optimisation loin d'être excellente. La richesse graphique des environnements est louable, avec de vastes paysages et des zones complètement nouvelles, basées sur les forêts, la glace et les volcans. Chaque section est ensuite divisée en lieux plus intimistes, avec leur propre caractère. Par exemple, la forêt commence pendant la journée, puis se poursuit pendant la nuit et enfin jusqu'au milieu de la nuit, tant sur terre que sur l'eau. Chaque changement entraîne ensuite l'introduction de nouvelles petites mécaniques, d'améliorations disponibles, d'ennemis à affronter et de nouvelles énigmes à résoudre. L'aspect sonore du jeu est excellent, tant au niveau de la musique de fond que du doublage. Bien sur, toutes les voix est en français, il ne pouvait en être autrement.Les Schtroumpfs 2 : Le Prisonnier de la Pierre Verte est un bon exemple de la manière dont une suite doit être construite pour une marque comme Les Schtroumpfs, qui n'a pas connu de grands succès en matière de jeu vidéo dans le passé et mérite le meilleur. En effet, les sympathiques amis bleus, également aidés par Gargamel, tentent de sauver leur monde contre la menace du Prisonnier. Le jeu est coloré, agréable, léger et suffisamment long, capable également de présenter des défis exigeants aux plus courageux.