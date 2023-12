Dernièrement, Konami a travaillé dur pour au moins offrir au public de nouveaux titres frais en attendant de dépoussiérer certaines vieilles et chères IP. Bien que de plus petit calibre que les autres titres sortis en 2023, Super Crazy Rhythm Castle, résultat de la collaboration entre Konami et Second Impact Games, est un jeu de rythme fou et exagéré qui combine les éléments typiques du genre avec ceux des puzzles et des jeux de société. Oui, car dans Super Crazy Rhythm Castle, plus vous êtes nombreux, plus le plaisir est garanti, que vous soyez dans une salle avec des amis ou simplement en ligne avec des joueurs du monde entier. Une fois que vous aurez choisi votre alter ego virtuel parmi les quatre sélectionnables, vous serez alors catapulté dans le monde bizarre et coloré de Super Crazy Rhythm Castle. Le décor est un château plutôt étrange suspendu dans le ciel dans lequel chacun a une étrange fixation du rythme. Après un tutoriel court et simple nous entrerons enfin dans le vif du sujet. En visitant le château dans le rôle du monstre choisi vous pourrez explorer tous les coins et recoins des lieux, découvrant de temps en temps des salles qui nous proposeront des mini-jeux musicaux. Le roi Ferdinand, souverain du château et principal méchant de Super Crazy Rhythm Castle, vous taquinera avec une série de défis musicaux qui, en plus d'exiger un certain sens du rythme, mettront vos nerfs à rude épreuve. Vous vous rendrez vite compte que l'équilibre de Super Crazy Rhythm Castle penche presque plus vers le jeu de société que vers celui de rythme. En fait, les défis musicaux les plus classiques sont tirés de ce dernier genre dans lequel il vous sera demandé d'appuyer à temps sur la touche correspondant à la note "arrivante" sur la partition. En plus de cela, vous devrez également faire face à une série de distractions conçues par le méchant roi Ferdinand qui tentera par tous les moyens de vous faire perdre votre rythme ainsi que votre patience.Débarrasser l'aire de jeu des débris, ou collecter les pièces générées par les billets réussis, ce ne sont là que quelques-unes des activités auxquelles vous devrez nécessairement vous consacrer entre une note et une autre. Le titre encourage donc d'emblée le jeu coopératif , favorisant ainsi la répartition des tâches entre les différents participants. Si le joueur ayant le plus de sens du rythme reste concentré pour obtenir un maximum de notes, les autres devront résoudre les énigmes. La partition elle-même sur laquelle voyagent les notes peut même changer de forme ou être partiellement recouverte afin de confondre et d'induire les musiciens en erreur. Évidemment il y aura aussi une pincée de piment pour animer les mini-jeux qui bouleverseront continuellement leurs règles pour créer la discorde parmi les pauvres joueurs, par exemple en échangeant brusquement de place, une excellente façon de faire exploser les rôles préalablement définis. Super Crazy Rhythm Castle a également pensé à quelques astuces pour ceux qui préfèrent affronter le titre seuls, ou qui n'ont pas la possibilité de jouer avec d'autres amis. Dans ce cas, cependant, les performances de Super Crazy Rhythm Castle sont certainement inférieures et ne parviennent pas à reproduire l'expérience typique des jeux de rythme dits "traditionnels", c'est certain.Un jeu de rythme qui se respecte ne peut naturellement pas ignorer la tracklist des chansons « jouables » qu'il contient. Cependant, contrairement aux jeux de rythme les plus célèbres, les développeurs de Second Impact Games se sont davantage concentrés sur la création de chansons inédites créées spécifiquement pour le jeu plutôt que sur la scène musicale pop/rock. Bien sûr, les chansons célèbres des OST des IP réalisées dans Konami ou de la musique classique libre de droit ne manquent pas, mais la véritable crème de la bande originale de Super Crazy Rhythm Castle réside précisément dans les morceaux inédits très originaux et divertissants. Même d'un point de vue graphique et de la direction artistique, Super Crazy Rhythm Castle incarne très bien le concept de folie, même dans ce cas avec des hauts et des bas. Le château du roi Ferdinand est une débauche de couleurs et de musique, dont les pièces ont été conçues et créées de manière convaincante et certainement cohérente avec l'esprit du jeu. Un soin et une attention qui inexplicablement n'étaient cependant pas réservés dans une égale mesure au personnage principal et, surtout, aux animations qui lui étaient liées.La décision de créer uniquement le personnage principal en 2D pour le faire errer dans un monde entièrement en 3D semblait plutôt forcée et limitante, notamment en raison des animations en bois qui en résultent. Si l'on ajoute à cela une réponse pas toujours immédiate des commandes - un aspect crucial pour un genre comme les jeux de rythme et qu'il est vraiment difficile d'ignorer - le sentiment d'une énorme opportunité manquée est encore plus vif. Malgré cela, Super Crazy Rhythm Castle reste toujours un titre agréable, amusant et stimulant au bon niveau, excellent pour les soirées entre amis. Peut-être qu'avec une plus grande attention aux détails de Second Impact Games et surtout avec une stimulation supplémentaire pour les soi-disant "loups solitaires" du joypad, on aurait parlé d'un titre véritablement révolutionnaire à tous points de vue.Avec Super Crazy Rhythm Castle, Konami et Second Impact Games proposent leur propre vision folle des jeux de rythme, revisitée dans une touche party game. Le résultat est un jeu de société amusant, où les défis musicaux, plutôt simples comparés aux monstres sacrés du genre, sont rendus plus vivants par la présence d'éléments de puzzle "inquiétants" qui vous obligeront, vous et vos coéquipiers, à coopérer contre le méchant Roi Ferdinand. Excellent en compagnie, plutôt médiocre en solo. Dommage pour la présence de quelques lacunes techniques qui mettent à mal ses performances globales.