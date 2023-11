Le nouveau titre d'eastasiasoft et Naoka Games se nomment Rayland 2, un jeu de réflexion résolument classique, qui rappelle à certains égards des œuvres comme Fluffy Cubed. Cependant, contrairement au titre susmentionné, nous n'aurons pas à déplacer d'animaux ou similaires sur les plateaux. Les joueurs auront la tâche ardue de déplacer un curseur et de déplacer une série de blocs, dans le but de faire continuer son voyage à un faisceau laser puissant et lumineux. Comme vous pouvez l’imaginer, l’intrigue n’est pas un élément adapté pour un produit de ce type. Rayland 2 ne propose aucun type d'histoire, mais propose plutôt un total de 50 niveaux de difficulté croissante, dans lesquels nous pouvons nous amuser à déplacer les lasers à volonté tout en essayant de trouver la bonne solution aux énigmes environnementales proposées. Même les mécaniques n'apportent pas réellement cette bouffée d'air frais que nous espérions trouver dans le jeu, même en considérant qu'il s'agit d'une suite. Comme nous le verrons, Rayland 2 s'en tient à des standards assez classiques, visant directement à divertir le joueur avec des défis plutôt que de chercher à l'étonner. Si ce choix est louable d’un côté, il pourrait d’un autre côté décourager ceux qui recherchent de nouvelles idées pour leur esprit. Mais comment résoudre les énigmes de Rayland 2 ? La réponse est facile à dire : les joueurs se retrouvent confrontés à des grilles plus ou moins complexes, dans lesquelles faire avancer un laser selon un chemin plus ou moins obligatoire. Placer incorrectement les blocs à notre disposition ne nous permettra pas d’arriver à la solution, nous obligeant à réessayer.Les blocs peuvent être sélectionnés à l'aide d'un curseur et du bouton X, tandis qu'avec le stick droit nous pouvons faire pivoter l'écran. Il sera également possible de rapprocher et d'éloigner le tir, d'observer les détails ou l'échiquier dans un large champ. Cela n’est pas, en principe, nécessaire pour mener à bien les projets. La distance moyenne est suffisante pour comprendre comment déplacer les blocs, en tirant le meilleur parti de votre matière grise. Tout en parvenant à divertir les joueurs de manière légère, Rayland 2 n'ajoute rien au genre. Cela vaut aussi bien pour le gameplay que pour le secteur technique, agréable en termes de graphisme et de son mais qui ne dépasse toujours pas le seuil du terme "générique". La sensation est celle d'une soupe réchauffée, utile pour offrir quelques énigmes aux joueurs et peut-être un Platinum facile aux chasseurs de trophées.De la suite d'un jeu de réflexion intéressant comme le premier Rayland, on aurait pu s'attendre à une certaine débrouillardise et quelques propositions capables d'apporter un vent de fraîcheur. Malheureusement, les gars de Naoka Games ont décidé de ne pas abandonner le chemin connu, en proposant des énigmes qui ne sont rien de plus qu'un simple "plus de la même chose" du premier chapitre. Ceux qui ont aimé jouer avec des lasers se sentiront chez eux, tandis que ceux qui ne supportent pas les énigmes en échiquier ne changeront probablement pas d'avis avec ce titre.