ESET nommé « fournisseur remarquable » dans un important rapport sur le XDR

● ESET a été reconnu comme « fournisseur remarquable» dans le paysage prestigieux des plates-formes XDR au quatrième trimestre 2023● Pour sa première apparition dans l'aperçu de l’Extended Detection And Response Platforms (XDR) (plates-formes de détection et de réponse étendues - XDR), ESET a fourni des informations sur ESET PROTECT Elite, la solution tout-en-un de prévention, de détection et de réponse combinant XDR de niveau entrepriseBRATISLAVA, le 30 novembre 2023 – ESET, un leader en cybersécurité, a été inclus dans le rapport Extended Detection And Response Platforms Landscape de Forrester, T4 2023. Le rapport donne un aperçu de 29 fournisseurs de solutions XDR, parmi lesquels ESET a été reconnu comme un fournisseur remarquable. Forrester a mené cette recherche dans le but de fournir aux professionnels en cyber sécurité un aperçu des qualités qu'ils peuvent attendre d'un fournisseur XDR. Le rapport aide les entreprises à comprendre les différences entre les fournisseurs et à explorer les options en fonction de leur taille et de l'orientation du marché.XDR, qui supplante progressivement l’EDR, renforce les détections liées à la sécurité tant sur les points finaux que sur d'autres surfaces. Cette innovation adopte une approche cloud native avec une robuste infrastructure Big Data, tout en donnant la priorité à une expérience d'analyste améliorée pour une détection de haut niveau, une enquête approfondie et une réponse rapide. L’aperçu du paysage XDR de Forrester se concentre sur la proposition de valeur, les segments de fournisseurs et les fournisseurs actifs sur le marché. Les fournisseurs repris dans l’aperçu varient selon leur taille, de leur région et les cas d'utilisation, y compris les quatre principaux cas d'utilisation, répondant aux attentes majeures des acheteurs : surface de détection native (Endpoint), surface de détection native (charge de travail), gestion des incidents et chasse aux menaces.ESET PROTECT Elite fournit aux grandes entreprises, aux PME et aux partenaires du canal de distribution un XDR avancé, améliore la visibilité et les capacités de chasse aux menaces. Cette solution complète intègre une protection multicouche des terminaux avec une authentification multi facteur, une sécurité du serveur, une défense avancée contre les menaces, un chiffrement complet du disque, une sécurité du courrier et une protection des applis cloud. La solution fournit également une évaluation continue des vulnérabilités avec une priorisation et des mesures correctives basées risques afin de réduire l'exposition aux attaques. Elle est idéale pour les organisations confrontées à des problèmes de ressources sécuritaires, offrant une surveillance et une chasse continues aux menaces en englobant l'investigation numérique, l'analyse des causes profondes ainsi que des conseils de remédiation.Certains fournisseurs, à un stade inférieur de maturité, s'empressent d'inclure de nombreuses intégrations et fonctionnalités pour combler le fossé. Ainsi ils compromettent souvent la qualité de la détection. ESET évalue soigneusement les nouvelles intégrations potentielles tout en respectant les normes les plus élevées nécessaires à leur implémentation afin d'éviter de compromettre potentiellement la qualité de la détection. En plus des quatre cas majeurs d'utilisation, ESET se concentre sur trois des six cas d'utilisation étendus présentés dans l'aperçu : Surface de détection native (supplémentaire) ; Gestion des risques de vulnérabilité (VRM), Violations des politiques, Mauvaises configurations ; et Détection en tant que code.Zuzana Legáthová, Senior Manager responsable des relations avec les analystes et les testeurs chez ESET, a souligné : « Alors que le marché du XDR continue de croître, les clients doivent faire face à divers défis et évaluent la faisabilité de la transition de l'EDR au XDR. Il est impératif d’accroître la visibilité sur les terminaux, les appareils et les réseaux pour se prémunir contre les menaces émergentes. Cette toute première apparition dans le rapport de notre solution du plus haut niveau ainsi que la reconnaissance de Forrester renforcent notre engagement à devenir un acteur clé en matière de sécurité étendue des terminaux. Cela souligne aussi les efforts continus d’ESET pour fournir des solutions sécuritaires avancées et fiables. »Pour des informations plus détaillées à propos d’ESET et de ses solutions XRD, lisez ceci …Le rapport Forrester Extended Detection And Response Platforms Landscape, Q4 2023 complet peut soit être téléchargé ici par les clients de Forrester ou être achetéA propos d’ESET Depuis plus de 30 ans, ESET® développe des logiciels et des services de sécurité informatique de pointe pour protéger les entreprises, les infrastructures critiques et les consommateurs du monde entier contre les menaces numériques toujours plus sophistiquées. De la sécurité des terminaux et des mobiles à l'EDR en passant par le chiffrement, l'authentification à double facteur, les solutions légères et performantes d'ESET protègent et surveillent 24/7, mettant à jour, en temps réel, les défenses afin d’assurer sans interruption la sécurité des utilisateurs et des entreprises. 