Ball laB II développé par Victor Yuruk et édité par Eastasiasoft Limited, est un jeu de plateforme qui met complètement de côté les graphismes pour se concentrer sur un élément hautement essentiel et consacré au trial & error. Dans Ball laB II, vous jouerez comme une petite balle et vous devrez parcourir 50 niveaux différents pour terminer le jeu. C'est un de ces titres où il faut s'attendre à mourir plusieurs fois. Le but principal du titre est d'éviter les pointes , les gouffres et tout type d'obstacles, en sautant à travers les niveaux pour arriver à un point sur la carte. Pour y arriver, vous devrez profiter des ascenseurs , de ce qui semble être des champs gravitationnels et du double saut omniprésent (pour ce type de titre) . Et vous devrez le faire sans perdre patience et sans jeter la manette sur le téléviseur, car Ball laB II mettra vos nerfs à rude épreuve. Le jeu est simple (peut-être trop simple) et n'est pas sans rappeler les anciens jeux flash qui étaient populaires sur le web au début des années 2000. Il y aura 50 niveaux à surmonter et environ 3 heures seront nécessaires pour terminer l'intégralité du jeu (évidemment sans être trop coincé dans une étape de jeu). Pour étirer un peu les choses, il y aura trois difficultés différentes , mais même au niveau le plus bas, le défi sera toujours bien présent.Cependant, le plus gros problème de Ball laB II ne réside pas dans sa longueur, mais dans le fort sentiment de frustration qui vous envahira, étant donné que certaines sections du jeu frisent véritablement l'absurde. En plus de cela, l'absence de points de contrôle dans les niveaux est un autre aspect qui n'aide pas à rendre le jeu plus fluide, surtout lorsque vous vous trouvez à un pas de terminer un niveau et devez recommencer depuis le début. Que dire graphiquement, Ball laB II est vraiment gênant. Plat comme peu de titres au monde. C'est vrai qu'on ne s'attend pas à toute cette grande clarté graphique d'un jeu comme celui-ci, mais il faut admettre que l'œil veut aussi sa part. Il n'y a pas la moindre animation , à l'exception de quelques points qui bougent à la fin du niveau. La balle se déplacera « à plat » et n’aura pas la sensation de roulement que l’on attend d’une sphère. Les fonds et les niveaux seront également tous blancs et oranges , à l'exception des pointes qui seront noires . Il en fallait vraiment très peu pour rendre ce titre un peu plus agréable, qu'il s'agisse d'un fond coloré, ou d'une couleur différente pour les obstacles proposés, mais ainsi on résume le tout avec un seul mot : paresse . Ne parlons pas des bruits environnementaux qui n’ont absolument pas été reçus. Le seul audio qui vous accompagnera pendant toute la durée des 50 niveaux sera une musique électronique très répétitive qui sera transmise en boucle.Ball laB II n’a pas d’âme. Cela ressemble à un de ces jeux créés pour faire de l'exercice tout en apprenant à utiliser n'importe quel outil de création de jeux vidéo. Le seul point positif est que le défi est assez élevé, mais cela entraîne rapidement un facteur de frustration. Pour le reste il n'y a rien de récupérable, surtout en ce qui concerne l'aspect technique plat et absolument insuffisant. Personne ne s’attend à des graphismes superlatifs, mais un peu plus de prudence s’impose. Sans parler du côté audio qui est totalement dépourvu d'effets environnementaux d'aucune sorte. La seule chose que vous pourrez écouter, c'est de la musique électronique répétée en boucle qui ne tardera pas à vous rendre encore plus nerveux.