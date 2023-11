Voici la playlist complète du jeu :

Il y aura encore beaucoup de gens pour qui Just Dance 2024 Edition sera leur toute première expérience Just Dance. Malgré cela, il n'est pas nécessaire d'être très intelligent pour savoir quoi faire dans Just Dance, car vous le savez déjà en lisant le titre de ce jeu. Il ne vous reste plus qu'à danser. Heureusement, en tant que danseur débutant ou confirmé, vous n'êtes pas obligé d'inventer vous-même les pas de danse, mais vous pouvez suivre les différentes chorégraphies des coachs avec un Joy-Con à la main ou via votre smartphone grâce à l'application Just Dance 2023 Controller. Cela peut paraître un peu étrange puisque Just Dance 2024 Edition est déjà disponible, mais c'est parce que les deux jeux Just Dance sont dans la même application, Just Dance ayant adopté le Gaas l'année dernière. Vous pouvez suivre les chorégraphies en regardant le coach ou en jetant un coup d'œil en bas à droite de l'écran. Ici, vous pouvez voir les soi-disant pictogrammes, qui vous montrent toujours avec une image quel sera le prochain mouvement. Il ne vous reste plus qu’à exécuter ce pas de danse au bon moment. Bien entendu, le soleil se lève pour rien, vous devrez donc faire de votre mieux si vous voulez obtenir un bon score. À chaque mouvement, vous pouvez voir en haut de l'écran à quel point vous vous en sortez grâce aux effets de notation « ok », « bien », « super », « parfait » et parfois l'effet de notation spécial « yeah ». Ces mots sont une indication du score final que vous recevrez. Si vous y parvenez très bien, vous pourriez être qualifié de superstar ou même de mégastar. Si vous voyez une croix en haut de l'écran, cela signifie que vous avez sauté un pas de danse. Mais ne vous inquiétez pas, car vous pouvez toujours obtenir un score élevé. L'année dernière, une nouvelle ère de la danse avait commencé. Pour la première fois depuis très longtemps, presque tout dans Just Dance avait changé. L'interface utilisateur était complètement peaufinée, nous pouvions danser en ligne avec nos amis et des playlists personnalisées nous étaient présentées. Le changement le plus important par rapport à l'épisode 2022 était la conversion des mondes 2D en mondes 3D. Cela signifie que les arrière-plans, entre autres choses, avaient beaucoup plus de profondeur et de détails.Bien sûr, toutes ces nouveautés de l'édition 2023 sont également toujours présentes dans Just Dance Edition 2024, mais heureusement, certaines choses ont également été ajoutées. Bien sûr, il y a encore 50 récompenses à débloquer, même si vous ne pourrez le faire qu'une fois que vous aurez débloqué toutes les récompenses du précédent Just Dance. Dans tous les cas, il y a de quoi concourir, notamment des personnages, des arrière-plans et des bordures pour votre carte de danseur, de toutes nouvelles emotes et bien plus encore. Il y a aussi de bonnes nouvelles pour les personnes qui souhaitent savoir combien elles brûlent lorsqu’elles font de l’exercice. Car oui, Just Dance peut être assez intensif. Le mode Sweat est de retour, mais avec un nouveau nom. De nos jours, cela s’appelle le mode entraînement. Bien que ce mode fasse exactement la même chose en théorie et en pratique. Il garde une trace des calories brûlées pour vous. Cependant, il faut dire que le mode entraînement n’est pas super précis. C'est certainement le cas des chansons les plus calmes. Vous ne brûleriez alors que quelques calories, alors que si nous utilison un tracker d'activité, le nombre est beaucoup plus élevé. Cette année, il est également possible de rivaliser avec n'importe quel joueur de Just Dance. Vous pouvez défier n'importe qui dans le monde, y compris vos amis. Ce mode n'apporte pas vraiment grand-chose, mais il pourrait vous inciter à essayer encore plus fort pour pouvoir finalement battre cette personne. Ce qui est vraiment sympa, c'est que les joueurs de Just Dance 2023 Edition peuvent également se lancer dans le mode entraînement et défi. C'est devenu une mise à jour gratuite pour eux ! D’ailleurs, il y a quelque chose de spécial dans cette mise à jour. Il est désormais possible de partager des chansons entre les versions 2023 et 2024. Imaginez qu'un(e) ami(e) a Just Dance 2024 Edition et que vous n’ayez que Just Dance 2023 Edition. Si nous voulons danser ensemble en ligne, vous pouvez tous deux danser sur les chansons de Just Dance 2023 et 2024.L'année dernière, nous avons reçu une playlist très spéciale intitulée Enter the Danceverses, qui était censée représenter une sorte de mode histoire. En cela, vous avez reçu la tâche de danser pour vaincre le Cygne de la Nuit parce qu'elle avait maudit les Danceverses. La paix semblait être revenue, mais rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Night Swan est de retour dans Just Dance 2024 Edition et cela signifie qu'il y a plus d'histoire pour les fans ! Dans cette toute nouvelle playlist avec une histoire, intitulée "Danse avec le cygne", vous et les mêmes coachs tentez de la battre à nouveau. Tout cela semble fonctionner, mais Night Swan est devenu encore plus fort et à la fin, vous voyez une fin assez ouverte. Parce que l'histoire continue là où elle s'est arrêtée, plusieurs entraîneurs de l'année dernière sont également de retour. En conséquence, il y a moins de personnages originaux dans Just Dance 2024 Edition. C'est un peu dommage car ça fait toujours plaisir de voir d'autres coachs. D'un autre côté, nous comprenons comprenons aussi que l'histoire pourrait aller encore plus loin et que Wanderlust, Brezziana et Sara, entre autres, sont de retour dans ce jeu. Heureusement, un certain nombre de nouveaux entraîneurs ont également été ajoutés et apportent de l'innovation, mais nous en parlerons plus tard. Croyez-le ou non, Just Dance 2024 Edition est encore plus coloré et original que Just Dance 2023 Edition. Ces arrière-plans, également appelés mondes 3D, sont super beaux grâce à l'utilisation de couleurs bleu vif, rose, jaune et vert. Maintenant que nous parlons de coloré : le prix du plus beau monde 3D revient sans aucun doute à It's the Most Wonderful Time of the Year d'Andy Williams. Oui, ce n'est pas encore Noël, mais l'avant-première de cette danse est tellement cool que nous avons dû la jouer. Au fait, il y a une chanson qui, à mon avis, n’a pas sa place dans ce jeu. Nous parlons de My Name Is de D Billions, tant en termes de couleur que de style, cette danse s'accorde très bien avec Just Dance 2021. En effet, l'arrière-plan est un monde en 2D et ne va donc plus bien avec le reste de toutes les chansons de Just Dance 2024 Edition.Comme les années précédentes, quelques mondes originaux ont été créés, ce qui est plus que bienvenu. Par exemple, la chanson Chaise Longue de Wet Leg ressemble à chaque instant à un tableau. La version papier de Cure For Me d'AURORA est également de très belle qualité. Comme vous vous en doutez, pendant cette chanson, vous dansez comme un entraîneur de papier dans un monde de papier. Le look a beaucoup rappelé les jeux Paper Mario et c'était plutôt amusant à voir. Il y a aussi un monde fait d'argile, que l'on peut voir lorsque l'on danse sur Rapper's Delight de Groove Century. Nos ratons laveurs, pandas et rennes en stop-motion préférés reviennent également cette année dans Shine a Little Love de The Sunlight Shakers. Le dernier monde original est Wasabi de Little Mix. Dans ce monde, tout semble être dessiné au crayon. Même si tous ces mondes semblent fantastiques à leur manière, il n’est pas toujours facile de danser. C'est parfois un peu difficile à cause des animations. Heureusement, malgré cela, il existe encore suffisamment de danses normales où vous pouvez danser avec un vrai coach. Alors si ces mondes spéciaux ne sont pas pour vous, ne soyez pas déçu."A Night in the Château de Versailles" by The Just Dance Orchestra"A Queda" by GLORIA GROOVE"After Party" by Banx & Ranx ft. Zach Zoya"Butter" by BTS"Calm Down" by Rema"Canned Heat" by Jamiroquai"Can't Tame Her" by Zara Larsson"Chaise Longue" by Wet Leg"Cradles" by Sub Urban"Cure For Me" by Aurora"DESPECHÁ" by ROSALÍA"Don't Cha" by The Pussycat Dolls Ft. Busta Rhymes"Flowers" by Miley Cyrus"Gimme More" by Britney Spears"How You Like That" by BLACKPINK"I Am My Own Muse" by Fall Out Boy"I Wanna Dance With Somebody" by Whitney Houston"I'm Good (Blue)" by David Guetta & Bebe Rexha"I'm Not Here to Make Friends" by Sam Smith"It's the Most Wonderful Time of the Year" by Andy Williams"Kill Bill" by SZA"Makeba" by Jain"My Name Is" by D Billions"Never Be Like You" by Flume Ft. Kai"Sail" by AWOLNATION"Rapper's Delight" by Groove Century"Say My Name" by ATEEZ"Seven" by Jung Kook ft. Latto"Shine a Little Love" by The Sunlight Shakers"Stronger (What Doesn't Kill You)" by Kelly Clarkson"Survivor" by Destiny's Child"Swan Lake" by The Just Dance Orchestra"Tainted Love" by The Just Dancers"Tití Me Preguntó" by Bad Bunny"Treasure" by Bruno Mars"vampire" by Olivia Rodrigo"Wasabi" by Little Mix"Whitney" by Rêve"Woof" by Sofi Tukker"you should see me in a crown" by Billie EilishSi vous aimez danser, vous aimerez certainement Just Dance 2024 Edition. À condition d'aimer les chansons et de garder à l'esprit que ce jeu ne fait pas vraiment quelque chose de différent de son prédécesseur. Oui, il y aura un nouveau mode entraînement et un nouveau mode défi cette année, mais les joueurs de Just Dance 2023 Edition y auront également accès. Donc la seule chose qui est réellement nouvelle, ce sont les 40 chansons. Malgré les gros changements par rapport à l'année dernière, nous espérionss secrètement que ce jeu avait vraiment ajouté quelque chose de nouveau. Par exemple, pensez au World Dance Floor d’il y a quelques années, où vous pouviez danser en ligne avec des personnes aléatoires. Cependant, il est agréable que toutes les danses des deux jeux puissent désormais être trouvées au même endroit.