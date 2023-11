Avant de commencer à parler de SETTRIS, nous devons faire une prémisse nécessaire, à savoir que bien que le jeu soit simple, son prix est vraiment négligeable , et pour cette raison ainsi que pour ses compétences en matière de jeu de réflexion, il mérite l'attention des joueurs et de tous ceux qui recherchent un bon titre dans le genre. SETTRIS n'a pas grand chose à dire, mais ce peu est certainement remarquable . Nous parlons d'un jeu de réflexion qui s'inspire d'autres jeux du même genre, notamment du célèbre Tetris dont il reprend la particularité des blocs insérés dans le jeu. Le principal et unique objectif que nous aurons donc SETTRIS sera de devoir remplir complètement certaines zones avec des blocs de différentes tailles. Partant initialement d'une petite zone carrée et de trois blocs à insérer, le jeu nous fera progressivement parcourir ses 80 niveaux , augmentant le nombre de blocs à placer et la taille de la zone à remplir. La courbe de difficulté est vraiment excellente et déjà après le dixième niveau, nous devrons commencer à faire travailler notre cerveau. SETTRIS nous présentera également les deux seules mécaniques auxquelles nous serons confrontés dans ses niveaux, à savoir la présence initiale de quelques blocs/obstacles dans la zone à remplir, en fonction desquels nous devrons disposer nos blocs, et quelques zones colorées , dans lequel il ne sera possible de placer que des blocs de la même couleur. Les blocs dont nous disposerons pourront être utilisés dans n'importe quel ordre , les faire pivoter dans les deux sens et même les "retourner" du côté opposé, un facteur qui augmente encore le nombre d'options disponibles avec chaque pièce. De plus, une fois positionnés, les mêmes blocs peuvent être retirés et réutilisés .En toute honnêteté, la mécanique des couleurs, contrairement aux blocs d'obstacles, s'est avérée être plus une aide qu'une réelle difficulté. Au fur et à mesure que nous progressons dans le jeu, ces mécaniques se combineront avec la taille des zones à remplir et le plus grand nombre de blocs à utiliser, pour des niveaux qui pourront nous mettre à l'épreuve. Tout se déroulera dans une détente totale, sans aucune minuterie pour nous mettre la pression. Il y a deux modes présents dans ce titre, le premier mode campagne mentionné , composé de 80 niveaux, et le mode amusant Time Attack . Ce dernier aura les mêmes mécaniques que le jeu de base, à la différence que nous n'aurons que 5 minutes pour terminer le plus de niveaux possible, en choisissant d'utiliser 3, 4 ou 5 blocs . Il y aura évidemment des classements en ligne , un facteur qui, associé à la génération aléatoire de niveaux dans ce mode, étend considérablement le facteur de rejouabilité du jeu de réflexion. Techniquement, il n'y a pas grand chose à dire sur SETTRIS, si ce n'est que les niveaux sont colorés et épurés, la jouabilité est simple et immédiate et la bande sonore accompagne le joueur dans des sessions de jeu insouciantes.SETTRIS est un bon jeu de réflexion qui, même s'il ne peut pas compter sur de nombreuses mécaniques, parvient à divertir et à faire bouger le cerveau du joueur. Une fois que vous avez terminé les 80 niveaux du mode campagne, qui présentent une excellente courbe de difficulté, vous pourrez encore vous divertir pendant plusieurs heures grâce au mode Time Attack. D'autres mécanismes pour résoudre les différentes énigmes n'auraient pas été de trop, mais dans l'ensemble, cela n'affecte pas le plaisir véhiculé par le titre.