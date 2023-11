Le gameplay de Another World Mahjong Girl est simple, vous relevez le défi d'un bouton en choisissant les tuiles appropriées. Après un tutoriel où vous vous surprendrez à pleurer tant il est articulé et malmené, vous serez projeté sur la carte du jeu. Vous y découvrirez qu'il y a dix-huit étapes pour devenir la Reine du Mahjong. Dans cet écran, en plus de relever de nouveaux défis, vous pouvez accéder à la section des disciplines pour acheter diverses concoctions avec vos pièces gagnées afin d'obtenir des bonus dans le jeu. Depuis la carte, vous pouvez également accéder à la section D : drive, qui est ni plus ni moins la section des maniaques. Ici, vous pouvez revoir les filles vaincues et les toucher avec une flèche. Il n'y a pas de nudité, mais vous cliquez sur différentes parties du corps et elle répète ces deux phrases en croix, sans dire clairement si elle aime ou non. Eastasiasoft a inversé les choses, en mettant du trop là où il aurait fallu du synthétique, alors que là où il aurait fallu en mettre plus, il a mis du contenu. Mais venons-en à l'essentiel. Au début du jeu, vous pouvez choisir d'utiliser les baumes ( ?) que vous avez achetés pour augmenter votre chance, et vous voilà donc à la table de jeu. C'est celui qui fait le meilleur score qui gagne, pas celui qui gagne le plus grand nombre de tours. Pendant le défi, il peut arriver qu'en déclenchant des jeux particuliers, une section commence où la fille qui a subi l'action est frappée par je ne sais quoi. Et c'est une des situations paradoxales. Nous avons d'ailleurs utilisé le terme "frappé" alors qu'on ne voit rien, mais l'animation et le son semblent l'indiquer. Le fait est que le seul effet est que vous perdez de l'argent, stop. Pour en revenir au jeu, on vous recommande, si vous savez jouer, d'augmenter la difficulté au maximum. Dans le niveau de base, on se contente de jeter les tuiles dans l'ordre croissant tout en gardant la trace de la couleur.Au cours de nos parties, il n'y avait pas de traces de bugs ou quoi que ce soit d'autre. Il faut dire que s'il y a un aspect où ce titre est à son meilleur, c'est bien l'aspect technique. Les graphismes vifs et colorés vont bien avec le contexte, les dessins ne défigureraient pas dans un anime avec des filles tentatrices et des seins peut-être un peu trop dansants, manifestement il doit y avoir quelques fans de la série Dead or Alive dans les rangs des développeurs d'Eastasiasoft. En ce qui concerne le son, il aurait pu y avoir un peu plus d'effort sur le fond du jeu, peut-être avec une musique qui s'adapte à la situation. Le thème principal, très joli et entraînant, est d'une autre trempe. Le doublage ? Ah oui, très bon aussi, limité mais bon. Ici, Eastasiasoft a donné le meilleur de lui-même.Le mahjong n'est pas exactement le jeu de société le plus populaire et le plus connu en dehors du Soleil Levant. Avec Another World Mahjong Girl, l'éditeur Eastasiasoft aurait dû prendre le joueur par la main d'une manière élégante, mais ce n'est pas le cas. La difficulté est très faible et le tutoriel est paradoxalement bien trop compliqué pour expliquer quoique ce soit. Si vous vous arrêtez sur l'esthétique de ces belles filles et maîtrisez déjà les règles du mahjong, ce titre offre quelques arguments