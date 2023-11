Développé et publié par DON'T NOD, Jusant est une aventure de plateforme singulière et intrigante entièrement basée sur l'exploration verticale. Dans Jusant, nous jouons le rôle d'un mystérieux vagabond solitaire doté de surprenantes capacités d'escalade. Il ne parle pas encore, son intention est immédiatement claire : il veut escalader une tour gigantesque. Il faut en découvrir la raison de pente en pente, de rocher en rocher, parmi les ruines antiques, les documents abandonnés, les outils et les maisons en ruine creusées dans la roche. Chez Jusant, le récit, tout en étant fragmenté en documents et objets de collection, est confié au décor. La tour elle-même est l'histoire. Une histoire à comprendre, interpréter, étudier et observer. Jusant est une histoire de silence, de vide, de désolation. Des échos du passé conservés dans des coquillages. Des lettres qui racontent des rêves, des peurs, des changements et des dangers. Et parmi ceux-ci se distingue Bianca, à qui une section spéciale est dédiée. Une femme courageuse qui abandonne son phare, son refuge et s'en va vers l'inconnu. L'aventure.Jusant est un voyage poétique et méditatif qui, de l'aveu même des auteurs, s'inspire également de Death Stranding. Il le fait de manière ludique en parlant mais aussi dans ses immenses silences. Jusant est un voyage vertical, une ascension, une série de défis qui nous amènent à révéler d'anciens mystères et à composer un puzzle qui ne surprend peut-être pas autant qu'il le devrait mais qui parvient à embellir un travail purement axé sur le gameplay. Petite remarque, le vagabond solitaire n'est pas si seul que ça après tout. Avec lui il y a une petite créature . Une sorte de bête céleste dotée de grands et mystérieux pouvoirs. À partir du deuxième chapitre, en effet, son utilité deviendra remarquable, se révélant être un être clé pour résoudre le mystère de la tour et de qui l'habitait auparavant. Mais arrêtons de parler et découvrons ce que ça fait de grimper dans le nouveau travail de l'équipe qui a donné naissance à Life is Strange.L'escalade à Jusant est moins difficile qu'il n'y paraît. Bien sûr, ce n'est pas immédiat et demande un peu de pratique, mais le système conçu par les gars de DON'T NOD est assez rapide et, sauf quelques petits ratés, peut apporter beaucoup de satisfaction. Tout d'abord, Jusant est une aventure de plateforme 3D entièrement basée sur l'escalade et donc sur des parcours verticaux . Votre objectif est littéralement de trouver le meilleur chemin pour progresser dans votre ascension de chapitre en chapitre. Les bases de l'escalade nous voient avec deux touches "grip" confiées aux boutons dorsaux. Un dans chaque main. Paradoxalement, c'est justement la base qui nous a un peu plus convaincu qu'autre chose car elle n'est pas immédiatement intuitive et on peut facilement céder à des appuis aléatoires sur les touches tout en obtenant le résultat souhaité. Sur le papier, vous devez alterner les colonnes vertébrales, vous orienter avec le stick analogique et procéder de prise en prise. Comme on peut facilement le comprendre, dans Jusant il existe d'innombrables types de prises et elles changeront de chapitre en chapitre, introduisant différents types de défis même si la base ludique reste la même. Cependant, en plus des deux prises, l'autre élément crucial et essentiel de toute l'expérience est la corde . Avant de grimper sur une prise, le vagabond place la corde dans un trou et commence à grimper. Cela lui garantit de survivre en cas de chute mais a des limites. La corde n'est pas infinie et plus elle s'étire, plus la couleur change en passant du bleu au rouge qui indique le point culminant. De plus, en plus de la corde, le vagabond dispose de clous. Ceux-ci créent des prises temporaires car, si vous tombez, vous devrez recommencer à partir du point où vous avez placé la corde (en supposant que vous ne tombiez sur aucune plate-forme ou que vous parveniez à vous accrocher à des rebords). Les clous permettent de récupérer directement d'eux et vous pouvez les placer librement même s'ils ne sont pas infinis.Les clous, comme la corde, doivent être récupérés manuellement une fois la partie d'escalade terminée et il suffit de maintenir enfoncé le bouton cercle pour que tout se déroule de manière autonome. En revenant à la corde, celle-ci est capable de débloquer des raccourcis , qui peuvent être activés après avoir terminé le chemin principal et qui permettent de revenir en arrière pour rechercher d'éventuels objets de collection perdus. De plus, avec la corde, vous apprendrez également à vous balancer ou à utiliser de grands sauts (en maintenant enfoncé le bouton de saut) pour faire de plus grands sauts et atteindre d'autres prises. De plus, à partir du chapitre deux, la petite créature entrera également en scène et montrera ses pouvoirs . Parmi ceux-ci, il y a celui d'activer et de faire revivre certains éléments de l'environnement comme les plantes qui, au contact de l'aura de la créature, commencent à pousser de manière luxuriante, ouvrant de nouveaux passages ou devenant elles-mêmes des poignées auxquelles s'accrocher. De plus, la petite créature est toujours capable de nous alerter de l'aura des objets de collection. Nous souhaitons souligner l'importance des objets de collection car sans eux la moitié de la magie de Justet est perdue. Les rechercher, c'est non seulement prolonger la durée de l'expérience mais aussi découvrir l'histoire du titre. Les objets de collection sont de toutes sortes et vont de différents types de documents à des coquillages avec lesquels écouter les échos d'un passé mystérieux. Les sculptures qui peuvent être activées avec l'aura de notre petit ami ne manquent pas non plus. Jusant dispose donc d'un système de gameplay assez solide qui, bien que cyclique et majoritairement toujours similaire, parvient à offrir une bonne variété à travers des biomes, des énigmes et de véritables énigmes environnementales qui changent progressivement . Et cette singularité est son propre talon d'Achille. Quiconque n'aime pas la première heure de Jusant ne changera probablement pas d'avis, tout comme quiconque cherche de l'action... ne la trouvera pas. Nous avons ici un titre exploratoire au rythme très calme.Graphiquement parlant, Jusant ne se défend pas mal du tout, exploitant un style qui ressemble vaguement à Life is Strange en termes de palette de couleurs. Cependant, son caractère plus anguleux et moins réaliste (et nous faisons évidemment référence au design du personnage principal) parvient à le distinguer davantage. Sans compter que les paysages, bien que dénudés, sont terriblement évocateurs et efficaces. Le changement des biomes au fur et à mesure de l'ascension avec de nouvelles situations et des obstacles environnementaux qui rendent le rythme du jeu assez élevé est également louable, même si c'est toujours à l'utilisateur de décider comment et où grimper. Ainsi l'environnement devient un puzzle, innovant sans cesse et demandant à l'utilisateur d'apprendre à chercher des poignées auxquelles se tenir ou des rebords sur lesquels glisser pour ouvrir de nouveaux passages que ce soit pour une collation ou pour procéder à sa montée vers le sommet du titre. Le son se défend raisonnablement bien même s'il manque de morceaux mémorables. les effets sont bons et les vers de notre ami céleste et potelé sont agréables. Il convient de noter que le titre comprend des sous-titres en français, un ajout très bienvenu étant donné que les objets de collection peuvent être particulièrement verbeux.Jusant est un titre solide dans sa structure de jeu. Nous parlons d'une aventure de plateforme entièrement axée sur l'escalade d'une immense tour. Cette âme est à la fois une croix et un délice. Quiconque sera enchanté par le titre trouvera un produit unique à sa manière, poétique, posé et qui tente de raconter un mystère qui doit être construit à travers des défis ingénieux mais jamais frustrants. A l'inverse, ceux qui ne sont pas fascinés par l'escalade des murs, également en raison d'un premier impact qui demande un peu de pratique et qui de toute façon n'est pas toujours précis, pourraient abandonner avant l'heure.