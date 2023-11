Lorsque nous avons lancé Persona 5 Tactica pour la première fois, nous pensions être à la veille d'une expérience totalement extraterrestre. Au lieu de cela, nous avons été accueillis par une intro musicale plus que familière , syncopée et aux rythmes agréablement jazzés. Entouré, évidemment, d'animations japonaises dont le style allait du "connu" au "nouveau" sans filtres. Voici les silhouettes classiques sur fond rouge, les onomatopées volantes et Morgane, identiques à celles dont on se souvenait d'elle. Ensuite, voici Joker, Futaba, Yusuke et j'en passe : eux aussi étaient très reconnaissables, mais tous dans un style chibi. Et on n'avait pas encore atteint le menu principal : stylisé, bicolore, voire pictural, aussi iconique et "artistique", avec ses cases "tordues", ses ballons pointus et cet esprit table de manga shonen. Cet étrange mélange de nouveauté et de nostalgie nous a immédiatement mis en « alerte » lorsqu'une voix persuasive nous a murmuré que, malgré les différences stylistiques évidentes et le gameplay modifié, ce jeu est toujours Persona 5. « Tactica », bien sûr, mais toujours Persona 5. Comment est-ce possible ? Si vous avez terminé Persona 5, vous comprendrez immédiatement où vous êtes et en compagnie de qui : immédiatement après l'épilogue pré-Royale et immédiatement avant Strikers , le premier "spin off" de la saga. Ainsi, avec Joker et sa bande d'amis fous qui traînent autour des tables d'une réinterprétation chibi de LeBlanc. Pour ceux qui ne le savent pas, « chibi » est le style qui caractérise les productions initialement destinées à un très jeune public. Reconnaissable aux proportions déformées (les classiques « grosses têtes ») et aux couleurs vives.Selon le type d' œuvre « chibisée », on constate une simplification des traits et des dégradés, mais pas forcément du « nombre de détails » dans chaque trame : bien au contraire. Le Leblanc de Persona 5 Tactica, en effet, est une version sans doute moins sombre de son original, mais non moins "complète". Ceux qui connaissent le titre reconnaîtront immédiatement le plan d’étage, les caractéristiques et l’équipement. Sans oublier que, pour le rendre encore moins extraterrestre, il y a une ambiance narrative et méta-narrative très chaleureuse : comme on l'avait prévu, dès la première note super groovy de la musique de fond. Si toutefois vous êtes novice et n'avez aucune idée de ce qu'est le métaverse ou de qui sont les Phantom Thieves , dans certaines limites, l'incipit peut être interprété comme "in medias res". Pour vous, cela peut être perçu comme un peu déroutant, même si cela reste une lente descente vers une condition complètement nouvelle, même pour les vétérans. Bien sûr, quelques recherches sur le Web pourraient être utiles, au moins pour connaître le casting principal et certains termes et situations importants. Cependant, vous vous retrouverez bientôt dans une situation jamais vue auparavant, même par Joker et compagnie : entouré d'antagonistes, d'alliés et d'une dynamique complètement nouvelle. Tant au niveau de l’esthétique (nous l’avons déjà dit) que du gameplay et de la narration. Ce serait cependant un mensonge de dire que pour cette raison nous recommandons l’expérience même à ceux qui jeûnent sur l’Atlus JRPG. Une version canonique de Persona 5 est toujours « tout à fait opportune ». Ce n'est pas un hasard si l'une des lignes de dialogue du début du jeu brise joliment le quatrième mur , lorsqu'un doute surgit parmi les Phantom Thieves : mais que sommes-nous, à l'intérieur d'un DLC ? Nous n'avons pas l'intention de gâcher quoi que ce soit puisque, comme toute autre production liée au monde des Personas, Persona 5 Tactica est fortement dépendante à la fois de la validité de son gameplay et de la complexité et du mystère de son intrigue narrative. Toutefois, sachez dès maintenant que la nature d'un spin off , grâce à un excellent positionnement dans la chronologie du monde auquel il appartient, n'a pas été un obstacle à la construction d'une histoire intéressante ou complète.Joker et ses compagnons, qui comme nous vous l'avons déjà dit commencent le jeu à l'intérieur du Leblanc, sont réunis pour discuter de choses et d'autres, manger du curry et boire du café. La télévision tombe en panne et un tremblement de terre jette tout le monde au sol. En peu de temps, la situation empire : les jeunes ex-voleurs se retrouvent catapultés dans un monde alternatif lié d'une manière ou d'une autre au métaverse, qui pourtant ne devrait plus exister à ce stade du développement de Persona 5. Comme si le doute à la Hamlet se demandait "comment est-il possible que le métaverse existe encore ?" dans ce royaume de l'esthétique européenne, ils rencontrent un mystérieux despote qui a soumis tous les habitants par son pouvoir. Habillée comme une mariée légèrement vêtue (un peu de fanservice ne fait jamais de mal), la séduisante ennemie est capable d'enchanter qui elle veut avec son regard et d'en faire son esclave. Tous les Phantom Thieves, à l'exception de Joker et Morgana, tombent dans son piège et se lancent à la poursuite de leur ancien chef, qui parvient de justesse à s'échapper avec l'aide d'un nouveau personnage : Erina . Cependant, la jeune fille semble ignorer l’existence d’un monde parallèle au sien. Et en effet, elle a déjà du pain sur la planche dans ce qu’elle considère comme la réalité, engagée dans la résistance au despote susmentionné. Celui-ci a pourtant pour l’instant le dessus et s’apprête à éliminer tous les rebelles restants.Heureusement, en bon gentleman, Joker n'y réfléchit pas à deux fois : il va aider son nouvel allié et ainsi sauver aussi ses amis, en perçant les mystères de ce nouvel univers inconnu une balle à la fois. Il ne sait pas encore jusqu’où s’étendent les tentacules des méchants qui complotent depuis l’ombre. En réalité, les rebondissements majeurs de Persona 5 ne sont plus qu'un souvenir, et bien que le casting fasse tout pour nous surprendre, le développement est assez linéaire. Ce n'est pas une mauvaise chose : les personnages sont tous parfaitement caractérisés, aussi bien les anciens que les nouveaux. À l'appui du récit, il y a une direction artistique qui - vous l'aurez peut-être déjà compris - satisfait pleinement à la fois la vue et l'ouïe. Ah, il va sans dire qu'il n'y a pas l'ombre d'un défaut technique sur PS5. En plus des « beaux » personnages chibi, l’atmosphère qui se dégage dans chaque lieu au thème unique est celle des bons vieux « châteaux mentaux ». La variété des ennemis rencontrés, tant esthétiques que fonctionnels, est classique, excellente et héritée de la saga mère Shin Megami, mais les sommets d'excellence sont évidemment les Boss. Peut-être qu'à la longue, l'équipement et le « mobilier » des arènes ont tendance à se répéter, mais les décors sont toujours bien réalisés et distincts. La durée est également satisfaisante : il nous a fallu environ 40 heures pour arriver au générique de fin ; sans hâte, mais aussi sans se lancer dans la recherche du score parfait à chaque bataille, pour ne citer qu'une des « extensions » possibles du continuum ludique.La transition du JRPG au jeu de stratégie s'est déroulée assez facilement pour Persona 5 Tactica. La plupart des mécanismes fonctionnent très bien dans les deux genres sans nécessiter trop de changements, le travail des développeurs s'est donc concentré sur la cohérence de la direction artistique, du ton de l'histoire et, bien sûr, du gameplay. Le mot d'ordre de Persona 5 a toujours été, selon nous, « dynamisme » et encore aujourd'hui, sur Tactica, nous pensons qu'il reste d'actualité. Le chapitre original a déjà réussi à ne pas « mettre en cage » les personnages, tout en restant ancré dans la dynamique traditionnelle du combat au tour par tour, du grind et de diverses autres « chaînes » qui ne le sont pas pour les fans, mais dans les jeux modernes, elles le sont. Dans Tactica, cependant, les « cages » typiques de la plupart des représentants du genre sont brisées, grâce à des gadgets et des découvertes qui ne sont pas nouvelles, mais bien mises en œuvre. Les protagonistes se déplacent librement sur des arènes sans grille , dans des limites différentes en fonction des statistiques de déplacement de chacun. Avant de passer le tour à leurs adversaires, ils disposent chacun d'une action et peuvent choisir entre "le tabasser", un coup physique qui repousse les ennemis légers et déséquilibre les lourds, ou "tirer" avec leur propre arme à feu. Evidemment, les Personas équipables ont survécu au passage stratégique, et ont la même importance qu'elles avaient dans Royale : elles représentent une troisième option offensive, disons "magique", qui coûte des points de compétence en plus de consommer l'action du tour. Si avec le Persona, ou avec des armes à feu, le personnage prend à son tour un adversaire par surprise et le terrasse ou le tue, la caractéristique +1 de Persona 5 est toujours présente.L'offensive se poursuit alors en offrant une action gratuite supplémentaire au combattant allié ou à l'un de ses compagnons, augmentant considérablement les options stratégiques . Surtout aux niveaux de difficulté plus élevés, les développeurs en ont profité pour construire des scénarios de guerre où l'expédient doit être exploité avec une grande précision pour ne pas être vaincu. Mais ne vous inquiétez pas : le jeu dispose de plusieurs options de simplification, pour permettre à tous les palais d'en profiter sans se brûler. Les frappes de groupe ne pourraient pas être absentes : les exécuter est plus facile que prévu, à condition de jouer avec des difficultés adaptées à vos compétences et de ne pas sous-estimer l'excellente Intelligence Artificielle qui contrôle vos adversaires. En effet, les voleurs fantômes doivent être positionnés "en triangle" au sol, en prenant soin, entre-temps, de ne pas rester trop longtemps éloignés des couvertures. Enfin, le nouveau personnage d'Erina introduit dans l'équation certaines des situations et mouvements "stratégiques" typiques , comme si elle était un guide pour les Phantom Thieves habitués aux tournures des RPG classiques. Certaines de ses actions permettent donc d'ignorer les abris, de se cacher de la vue de l'IA, etc.Le prix à payer pour pousser le dynamisme à l'extrême est que, malgré le nombre élevé d'options proposées, les combinaisons entre les personnages débloqués, les Personas pouvant être équipées, etc., Persona 5 Tactica est toujours plus linéaire et moins bizarre que prévu. Les combats sont rapides et bien adaptés au jeu en déplacement, mais les possibilités stratégiques restent limitées par rapport à certains homologues récents ou plus anciens. C'est un défaut que Mario+The Lapins Crétins Sparks of Hopes avait également, tellement similaire à Tactica que ça fait peur. Sauf qu'il l'avait masqué avec une plus grande liberté pour explorer les lieux visitables, et une progression narrative moins contraignante. Dans Persona 5 Tactica, vous combattez, vous apprenez quelque chose sur l'histoire, vous regardez une cinématique ou améliorez vos personnages, puis vous vous battez à nouveau. Chaque combat est une partie d'échecs aussi intéressante que les pièces au sol : donc médiocre au début de la partie puis progressivement de plus en plus divertissante. Jusqu'à ce qu'une fois que vous les avez tous, un voile de répétitivité apparaisse à nouveau, car à y regarder de plus près, les différences et le caractère unique entre les troupes sont moins marqués qu'il n'y paraît.Au moins alors vous accédez aux Boss, qui comme dans le jeu original sont enrichis de mécaniques et de gadgets particuliers ou d'énigmes environnementales que nous vous laissons avec le plaisir de découvrir. Dans ces situations, le genre stratégique Arena brille presque plus que son prédécesseur RPG, mettant le joueur face à des situations de plus en plus variées et intéressantes , profitant de la mobilité différente des personnages et de la structure des arènes de combat. Ne vous attendez pas à une profondeur de style Xcom, car ce n'est pas ce que Persona 5 Tactica veut offrir. Le jeu est une transposition stratégique avec un taux de fidélité très élevé d'un chef-d'œuvre moderne du genre JRPG, qui en essayant d'échapper à la rigidité du système tactique "perd quelques morceaux en cours de route". Ou plutôt : coupez-le pour expérimenter et découvrir à quel point c'était vraiment important dans l'ensemble. Parfois, en fait, pas grand-chose : le rythme frénétique du jeu et la succession rapide et sans confusion des événements en sont la preuve. Persona 5 Tactica coule comme un plaisir, laissant même un agréable arrière-goût de "J'en veux plus".Persona 5 Tactica "compresse" certains des personnages les plus appréciés de l'ère RPG moderne dans un titre de stratégie pétillant, dédié aux fans de la franchise mais appréciable, dans certaines limites, par tous. Atlus a donc encore une fois réussi son coup. Tout comme avec Strikers, il a réussi à téléporter ses personnages et leurs compétences, mouvements et personnalités d'un RPG au tour par tour vers un Action, avec Tactica, il a changé la température de la lessive et " rétréci ", simplifié un peu la direction artistique, tout en laissant la profondeur du gameplay et de l'intrigue presque inchangée.