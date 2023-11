Supfly Delivery Simulator

Supply Delivery Simulator est un jeu très simple qui consiste à attraper des colis et à les livrer. Vous contrôlez un robot et ce n'est pas si évident de réussir sa tâche. Non seulement, la moitié des livraisons risquent de rencontrer un imprévu, mais le robot a une autonomie forcément limitée (et la panne survient toujours au mauvais moment). Le principe est clair, vous dirigez le drone dans des environnements 2D générés aléatoirement comprenant quelques obstacles et devrez gérer les lois de la physique (accélération, freinage, et ne pas oublier l'inertie bien sur). Votre objectif est de récupérer les colis aux point de départ et de les livrer à l'arrivée. Si vous heurtez un élément du décor, votre barre d'énergie diminuera encore plus rapidement, mais des bornes de recharge sont disséminés un peu partout dans la ville. A ceci s'ajoute que les colis sont assez faciles à casser : Si vous ne posez pas convenablement le paquet ou le laisser tomber, la cargaison sera endommagée mais vous n'aurez pas de pénalité. Mais il faut se dépêcher, la livraison prend un temps précieux sachant qu'il faudra parfois prendre un autre chemin que celui envisagé de prime abord. Les conditions météo s'en mêlent également, avec de la pluie et même de la grêle, et ça forcément les robots n'aiment pas. Le vent empêche même parfois de décoller. Une fois votre mission effectuée, vous recevez de l'argent, qui peut être dépensé soit pour mettre à niveau votre drone actuel, soit pour acheter un nouveau modèle. Il existe plusieurs modes différents pour jouer ici, y compris un mode multijoueur local où vous pouvez rivaliser avec une autre personne. La réalisation technique et sonore est plutôt efficace, tout comme le gameplay, mais il est peu probable que vous y jouiez plus de quelques heures.Supply Delivery Simulator est un jeu simple avec une progression amusante. L'aspect graphique est passez agréable à regarder et la bande son accompagne bien l'action.