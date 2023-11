Aujourd’hui, un simple antivirus est insuffisant ! ESET lance une protection tout-en-un pour consommateurs

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

BRATISLAVA — le 15 novembre 2023 — ESET, un leader mondial en cyber-sécurité, lance aujourd'hui sa nouvelle offre rationalisée destinée aux consommateurs. Avec plus de 30 ans d'expérience dans ce domaine, ESET a décidé d'unifier son portefeuille de produits grand public. Ainsi, ESET introduit trois nouveaux niveaux d'abonnement centrés sur le client, offrant une vaste et fiable protection de la vie numérique par de nouvelles fonctionnalités telles que le réseau privé virtuel (VPN) et une extension de confidentialité et de sécurité du navigateur. Pour répondre à la demande des clients qui souhaitent une approche tout-en-un pour une utilisation simple et intuitive de ces nouvelles fonctionnalités, ESET propose une version améliorée d'ESET HOME, la plate-forme complète de gestion de la sécurité. Elle est disponible pour tous les principaux systèmes d'exploitation (Windows, macOS, Android et iOS) et inclut une visibilité sur les réseaux domestiques et les appareils intelligents connectés.« ESET est ravi de dévoiler ses solutions de pointe pour les particuliers. C'est plus que de la simple sécurité : c'est une gamme complète conçue pour assurer la sécurité de nos clients dans le paysage numérique d'aujourd'hui. Nous nous engageons à faire progresser la technologie sans compromettre leur sécurité. Notre expertise a été mise à profit pour créer un puissant mélange d’intelligence artificielle, de connaissance humaine et de protection cloud, offrant une défense de pointe contre une multitude de cyber-menaces. Les nouveaux niveaux d'abonnement ESET HOME Security offrent une sécurité multicouche qui protège la confidentialité et assurent la sécurité des appareils et des habitations de nos clients. Avec ESET, ils ne sont pas que protégés, ils peuvent aussi explorer, se connecter et évoluer en toute sécurité »,explique Mária Trnková, directrice du marketing chez ESET.Plate-forme complète de gestion sécuritaireDes recherches auprès des clients d'ESET montrent que la vaste majorité des utilisateurs d'ESET HOME se définissent comme des gestionnaires à domicile, qui s'occupent de la sécurité numérique de leur foyer. Ils maîtrisent la technologie mais ne veulent pas passer beaucoup de temps à gérer les produits ESET. Pour répondre à ces besoins, ESET a apporté des améliorations à ESET HOME. En tant que plate-forme complète de gestion sécuritaire, elle fait partie intégrante de l’expérience utilisateur. Dans cette version, la gestion d’appareils, les achats en ligne, l'activation et le renouvellement d’abonnements, le téléchargement ou la mise à niveau de solutions sécuritaires et l'activation de fonctionnalités puissantes telles que la sécurité VPN, le gestionnaire de mots de passe et bien plus, font tous partie intégrante des flux d'utilisateurs existants.Pour améliorer l'expérience utilisateur et simplifier la gestion de la plate-forme, ESET a apporté plusieurs modifications à l'interface, dont l'introduction de notre statut de protection global, permettant aux utilisateurs de voir le niveau de protection de leur foyer en une seule fois.Ceci combine à la fois l’état de validité des licences de l’utilisateur et l’état de sécurité des appareils connectés au compte en trois catégories : Protégé, Attention requise et Alerte sécuritaire.Ces changements ont pour but d’offrir une protection de pointe, tout en nécessitant une interaction minimale pour configurer le produit. Ce nouvel écosystème offre également des options et des fonctionnalités significatives aux utilisateurs proactifs souhaitant le contrôler et le personnaliser. ESET HOME est un portail Web et une appli mobile faciles à utiliser disponibles pour iOS et Android.Explorer de nouveaux niveaux d'abonnement et leurs fonctionnalitésESET propose également trois niveaux d'abonnement pour ce nouvel écosystème : ESET HOME Security Essential, ESET HOME Security Premium et ESET HOME Security Ultimate. Les niveaux d'abonnement offrent une protection tout-en-un, depuis la protection d'entrée jusqu’au niveau ultime, couvrant les besoins complexes individuels et familiaux en matière de confidentialité et de sécurité de la vie numérique. Les abonnements ESET HOME Security sont disponibles pour tous les principaux systèmes d'exploitation : Windows, macOS, Android et iOS.ESET HOME Security Essential est un d'abonnement d'entrée de gamme avec fonctionnalités de protection, dont une sécurité moderne améliorée des points de terminaison et une protection multicouche en temps réel, ainsi que des outils supplémentaires qui améliorent encore la protection de l'utilisateur contre diverses menaces. Les fonctionnalités Safe Banking et Safe Browsing, pour protéger les données sensibles des utilisateurs, ainsi que Network Inspector, outil de diagnostic fournissant des informations sur la sécurité du routeur de l’utilisateur et affichant les appareils connectés au réseau, sont incluses. Les extensions de navigateur nouvellement développées améliorent la fonctionnalité de confidentialité et de sécurité du navigateur. Cela comporte les outils de nettoyage Browser Cleanup, qui nettoie les cookies, l'historique et bien plus encore du navigateur, fonctionnant régulièrement ou à la demande.ESET HOME Security Premium, le niveau intermédiaire, étend encore l'ensemble des fonctionnalités avec d'autres fonctionnalités sécuritaires telles qu'un gestionnaire de mots de passe, qui protège et stocke les mots de passe et les données personnelles des utilisateurs. Cela inclut une fonction automatique et précise de remplissage de formulaires, permettant aux utilisateurs de gagner du temps lorsqu'ils remplissent des formulaires Web. La fonctionnalité Secure Data améliore la confidentialité et la sécurité grâce à un cryptage puissant des fichiers et des supports amovibles, empêchant le vol de données en cas de perte d'une clé USB ou d'un ordinateur portable et garantissant une collaboration et un partage de données sécurisés. ESET HOME Security Premium propose l'outil ESET LiveGuard, une protection basée cloud spécialement conçue pour atténuer les menaces inédites.ESET HOME Security Ultimate est le niveau d'abonnement le plus élevé ; il fournit de façon transparente une protection tout-en-un complexe et introduit la nouvelles fonctionnalité ESET VPN. Cette fonctionnalité est complétée par la fonctionnalité d’extension du navigateur (Browser Privacy & Security), garantissant la protection de la navigation de l’utilisateur. De plus, Metadata Cleanup supprime les métadonnées des images téléchargées vers les navigateurs sous Windows. La révision des paramètres du site Web permet aux utilisateurs de consulter et de modifier facilement les autorisations accordées aux sites Web.Sécurité en ligne améliorée: lancement VPNAvec la nouvelle offre, ESET introduit la fonctionnalité VPN révolutionnaire pour renforcer la sécurité et la confidentialité en ligne.La fonctionnalité VPN procure aux utilisateurs une expérience Internet confidentielle en établissant une connexion réseau privée garantissant la protection lors de l'utilisation du Wi-Fi public et en appliquant une politique stricte de no-logs (non-journalisation) pour rendre le suivi plus difficile. Elle crypte les activités en ligne des utilisateurs et permet un accès illimité à la bande passante au contenu géo-restreint, avec un accès illimité et privé à des sites dans plus de 60 pays. Grâce à cette fonctionnalité, les utilisateurs accèdent en toute sécurité aux émissions de télévision et aux films de leur pays d'origine tout en voyageant et profitent de leurs services de streaming préférés depuis différentes parties du monde. Plus de fonctionnalités sont disponibles sur le service VPN sur ordinateur de bureau : la protection contre les fuites DNS, l'usurpation d'identité MAC, la passerelle proxy pour d'autres appareils, le pare-feu et le tunneling fractionné.Toutes les nouvelles fonctionnalités reflètent la demande des clients pour une protection accrue des données et de l'identité, comme le démontrent les résultats d'enquêtes récentes, dont l'enquête 2022 Consumer Digital Life Protection Survey. En ajoutant VPN sur iOS, ESET renforce sa présence sur cette plate-forme où Password Manager et ESET HOME sont déjà implantés.Solutions sécuritaires adaptées aux appareilsESET HOME Security place la protection des appareils à un nouveau niveau en intégrant de manière transparente une suite de solutions de protection pour appareils autonomes conçues pour répondre aux besoins de sécurité des clients. Cela comprend ESET NOD32 Antivirus, ESET Mobile Security for Android, Parental Control for Android, et ESET Smart TV Security.Vous trouverez plus d'informations sur la nouvelle offre grand public et les niveaux d'abonnement sur https://www.eset.com/be-fr/particuliers/for-windows/ Depuis plus de 30 ans, ESET® développe des logiciels et des services de sécurité informatique de pointe pour protéger les entreprises, les infrastructures critiques et les consommateurs du monde entier contre les menaces numériques toujours plus sophistiquées. De la sécurité des terminaux et des mobiles à l'EDR en passant par le chiffrement, l'authentification à double facteur, les solutions légères et performantes d'ESET protègent et surveillent 24/7, mettant à jour, en temps réel, les défenses afin d’assurer sans interruption la sécurité des utilisateurs et des entreprises. L'évolution constante des menaces nécessite un fournisseur de sécurité informatique évolutif qui permet d’utiliser la technologie de façon sûre. Ceci est supporté par les centres de R&D d'ESET dans le monde entier, travaillant à soutenir notre avenir commun. Pour plus d’information visitez www.eset.com , ou suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Instagram et https://www.eset.com/be-fr/